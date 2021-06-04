https://ria.ru/20210604/premery-1735467216.html

Лучшие премьеры: пять спектаклей сезона, которые можно увидеть в июне

Лучшие премьеры: пять спектаклей сезона, которые можно увидеть в июне - РИА Новости, 04.06.2021

Лучшие премьеры: пять спектаклей сезона, которые можно увидеть в июне

Завершается очередной театральный сезон 2020-2021 годов, который, несмотря на карантинные меры, был для московских театров насыщенным. В июне на многих сценах... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T10:00

2021-06-04T10:00

2021-06-04T09:58

культпоход

ирина алферова

мхат имени м. горького

евгений водолазкин

школа современной пьесы

московский драматический театр имени а. с. пушкина

театр на таганке

евгений гришковец

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Завершается очередной театральный сезон 2020-2021 годов, который, несмотря на карантинные меры, был для московских театров насыщенным. В июне на многих сценах еще идут спектакли, можно успеть посмотреть недавние премьеры и совсем новые постановки. РИА Новости выбрало лучшее в афишах московских театров. "Снегурочка" Театр на Таганке, 9, 10 июняРежиссер Денис Азаров переосмыслил пьесу А.Н. Островского. Сохранив текст, он сочинил современный спектакль, действие которого происходит то ли в ХХ веке, то ли во времена былин и преданий. Азаров собирает приметы разных эпох. Его Мороз живет в типичной квартире 80-х, царь Берендей разбогател в 90-е, Купава кому-то напомнит типичную девушку 2000-х. На их фоне лишь Снегурочка в традиционном костюме оказывается настоящей и искренней. В постановке задействованы разные поколения труппы Театра на Таганке и приглашенные артисты. Сценографию и костюмы придумал известный художник Алексей Трегубов. Над музыкальным сопровождением постановки работал композитор Иван Кушнир, известный публике по нашумевшим спектаклям Максима Диденко "Идиот", "Чапаев и Пустота", "Беги, Алиса, беги". "Чудесный грузин" МХАТ им. Горького, 11,12 июня Театр взялся за острую, провокационную и, возможно, опасную тему. Спектакль "Чудесный грузин", премьера которого состоится в начале июня, рассказывает о молодом Сталине. Так молодого члена партии называл Ленин. Это история о том, как революционер-подпольщик постепенно превращается в "отца народов".Стремясь показать патриархальную Грузию, режиссер Рената Сотириади и художник Ирина Титоренко придумали необычную сценографию. К решению подтолкнула сама пьеса, которая написана как киносценарий. В ней постоянно меняется место действия: море, дом, старый город с балкончиками, гостеприимные грузинские застолья. Все эти красочные картинки сопровождает грузинская музыка в живом исполнении. "Толстого нет"Театр "Школа современной пьесы", 15 июня О последних годах жизни Льва Толстого и его непростых семейных отношениях в этот период написано много. Спектакль "Толстого нет" – это совсем камерное действо, где самого Толстого, действительно, нет. Он как бы присутствует в соседней комнате, а перед зрителем – его жена и дети, а также издатель и близкий друг писателя Чертков. Все собравшиеся понимают, что кончина тяжелобольного 82-летнего Льва Николаевича не за горами. И разговоры крутятся вокруг отношений друг к другу, к обществу и миру. Главная героиня здесь – жена классика Софья Андреевна, которую блистательно играет Ирина Алферова. По словам режиссера Александра Созонова, спектакль он придумал моментально, как только увидел актрису на сцене этого театра. Постановка "Толстого нет" использует современные идеи иммерсивного театра, когда зрители, сидящие на своеобразных "островках", вовлечены в действие."Авиатор" Театр "Школа современной пьесы", 23 июня Прозу Евгения Водолазкина называют литературной сенсацией последнего десятилетия. На одной из московских сцен уже инсценирован его "Лавр". Роман "Авиатор", вышедший в 2016 году, поставили впервые. Действие переносится из современности в Петербург начала ХХ века. "В нашем спектакле мы смотрим на события взглядом авиатора, обозревающего пейзаж с высоты птичьего полета. Он и отстраненный наблюдатель, и участник процесса", – объясняет режиссер Алина Кушим. По ее словам, главный герой – это метафора современного русского общества и каждого отдельного человека в нем. "Все мы, подобно Платонову, стараемся осознать события истории нашей страны и понять свое отношение к ним. Без этого сложно разобраться в себе и выбрать свой путь", – заключает режиссер спектакля.Пространственное решение спектакля вписано в исторический облик зала "Эрмитаж". Декорация интегрированы в старинные интерьеры. Это позволяет зрителю погрузиться в атмосферу воспоминаний героя, в эпоху начала ХХ века. "Между делом" Театр им. Пушкина, 29 июня Писатель и драматург, актер и режиссер Евгений Гришковец на сей раз на сцену не выходит. Он ограничился ролью автора и постановщика пьесы, которую, по его собственным словам, начал писать в феврале 2020 года. "Многие, прочитавшие её, стали говорить, что с ней надо идти в Театр Пушкина – там для неё лучшая труппа. И, действительно, артисты отнеслись к пьесе с большим вниманием, откликнулись на те непростые темы, о которых сегодня важно, но очень трудно говорить", – поясняет Гришковец."Между делом" – это почти документальная драма, у героев которой есть реальные прототипы. Главная героиня, талантливая художница из провинции, неожиданно оказывается в тюрьме по делу о наркотиках. Известный писатель, впечатленный ее работами, пытается вызволить девушку из тюрьмы. "Это история попытки совершить благородный поступок в современном мире, вести себя достойно. В пьесе нет плохих людей, нет отрицательных персонажей, у всех своя правда – и свои слабости. Мы знаем много случаев, когда хорошему человеку бывает очень трудно выстроить отношения с другим хорошим человеком", – поясняет автор.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культпоход, ирина алферова, мхат имени м. горького, евгений водолазкин, школа современной пьесы, московский драматический театр имени а. с. пушкина, театр на таганке, евгений гришковец