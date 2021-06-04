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"Это уже не та страна": в Пентагоне подробно высказались об армии России
"Это уже не та страна": в Пентагоне подробно высказались об армии России - РИА Новости, 04.06.2021
"Это уже не та страна": в Пентагоне подробно высказались об армии России
Информационное доминирование, "рои дронов" и автономные боевые роботы — американский Центр военно-морского анализа (Centerfor Naval Analyses, CNA) опубликовал... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T08:00
2021-06-04T08:03
министерство обороны сша
нато
сергей шойгу
сирия
технологии
безопасность
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МОСКВА, 04 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Информационное доминирование, "рои дронов" и автономные боевые роботы — американский Центр военно-морского анализа (Centerfor Naval Analyses, CNA) опубликовал доклад, посвященный достижениям Москвы в оборонной сфере. Особое внимание уделили усилиям по внедрению в войска искусственного интеллекта. За океаном неохотно признают: сегодня российская армия — далеко не та, что была раньше. РИА Новости изучило выводы аналитиков CNA.Новый подходАвторы доклада констатируют: реформы российских Вооруженных сил, стартовавшие в 2009-м, серьезно повысили их боевые возможности. По мнению CNA, Москва приобрела большой опыт современной войны в Сирии и сформировала собственное видение поля боя будущего, которое, впрочем, не слишком отличается от западного. А появление новых вооружений и перспективных военных технологий позволили России существенно сократить отставание от США и их союзников."Это совсем другая армия, чем до 2009-го, — указывает эксперт CNA Сэм Бендетт. — Русские заметно улучшили свою военную машину и активно пытаются добиться прогресса в тех областях, в которых, как считали мы, преимущество на стороне Запада. Вооруженные силы России с каждым годом становятся все более высокотехнологичными, повышается уровень взаимодействия между видами войск, растет гибкость их применения. И русские не боятся экспериментировать, пробовать новые подходы".В CNA поясняют, что если раньше Россия в вооруженных конфликтах полагалась на грубую силу, "стремилась задавить врага массой танков и артиллерии", то теперь делает ставку на "информационное доминирование на поле боя". То есть старается дальше "видеть" и больше "слышать" в зоне конфликта, чем противник.Для этого Москва широко применяет технологии искусственного интеллекта. В частности, в сфере командования и контроля, системе раннего предупреждения о ракетном нападении, логистике, обучении войск.Управление войскамиИскусственный интеллект в России используют и для анализа современной геополитической картины мира, исходя из большого массива данных о предыдущих крупных конфликтах. На операционном уровне в войсках ИИ задействуют для увязки в единую сеть подразделений разных видов и родов Вооруженных сил, чтобы лучше их координировать и ускорить процесс принятия решений.К примеру, уже в недалеком будущем группа спецназа в тылу врага сможет быстро получить информацию с беспилотника или спутника, самостоятельно выбрать, каким ударным комплексом уничтожить цель, и скорректировать его огонь. В Пентагоне признают, что тут много общего с новой американской концепцией объединенного вседоменного командования и контроля (Joint All-DomainCommand and Control, JADC2)."Россия пытается понять, что задумали в Пентагоне и в НАТО, — считает Сэм Бендетт. — Все внимание ее военных и политических властей направлено на Запад. И усилия российских ученых, работающих над искусственным интеллектом, сконцентрированы на том, чтобы предотвратить угрозу для страны со стороны Североатлантического альянса. Чем сильнее мы будем, тем активнее они станут вырабатывать меры противодействия".В CNA полагают, что основную опасность Москва видит в Военно-воздушных силах США. В случае обострения отношений с Западом американская авиация может обрушить на страну всю свою мощь, как это было с Югославией в конце 1990-х. Именно поэтому, уверены в Пентагоне, Минобороны России последовательно внедряет искусственный интеллект в систему противовоздушной обороны, что позволит быстрее реагировать на происходящее в небе, засекать цели и наводить зенитные ракеты.Боевые роботыВ докладе также утверждается, что в вооруженных конфликтах будущего Россия намерена широко применять беспилотные и безэкипажные платформы, а со временем и вовсе заменит солдат роботами. Американские аналитики считают, что Москва использовала Сирию в качестве испытательного полигона для подобных систем, и напоминают: к 2018-му российские БПЛА совершили там 23 тысячи вылетов, проведя в небе не менее 140 тысяч часов. Да, у Кремля пока не много ударных дронов, однако опыт использования беспилотников для разведки и корректировки артиллерийского огня накопился солидный. Кроме того, по мнению американцев, Россия прорабатывает возможность массированного применения БПЛА в различных боевых условиях — в частности, для атак морских целей. Аналитики CNA указывают, что русские добились серьезного прогресса в создании подводных беспилотных платформ, способных наносить удары по американским кораблям, а также подводным лодкам, и призывают Пентагон отнестись к этому со всей серьезностью.По данным авторов доклада, Россия пытается использовать искусственный интеллект и для того, чтобы противостоять "роям дронов" вероятного противника. После того как боевики террористических организаций предприняли несколько атак с применением БПЛА по авиабазе Хмеймим в Сирии, отмечается в документе, русские задействовали ИИ для изучения местности вокруг баз, чтобы предсказать возможное направление следующей атаки.Надо сказать, у заокеанских аналитиков есть все основания для подобных рассуждений. Так, в конце мая министр обороны Сергей Шойгу сообщил о запуске в серийное производство боевых роботов с ИИ. По его словам, "появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах". Член военно-промышленной комиссии при правительстве Михаил Осыко заявил, что Минобороны к зиме сформирует специальное управление по искусственному интеллекту.
https://ria.ru/20210602/obeschanie-1735194846.html
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министерство обороны сша, нато, сергей шойгу, сирия, технологии, безопасность

"Это уже не та страна": в Пентагоне подробно высказались об армии России

08:00 04.06.2021 (обновлено: 08:03 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Морозов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие соединения специального назначения ЗВО
Военнослужащие соединения специального назначения ЗВО - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Константин Морозов
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МОСКВА, 04 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Информационное доминирование, "рои дронов" и автономные боевые роботы — американский Центр военно-морского анализа (Centerfor Naval Analyses, CNA) опубликовал доклад, посвященный достижениям Москвы в оборонной сфере. Особое внимание уделили усилиям по внедрению в войска искусственного интеллекта. За океаном неохотно признают: сегодня российская армия — далеко не та, что была раньше. РИА Новости изучило выводы аналитиков CNA.

Новый подход

Авторы доклада констатируют: реформы российских Вооруженных сил, стартовавшие в 2009-м, серьезно повысили их боевые возможности. По мнению CNA, Москва приобрела большой опыт современной войны в Сирии и сформировала собственное видение поля боя будущего, которое, впрочем, не слишком отличается от западного. А появление новых вооружений и перспективных военных технологий позволили России существенно сократить отставание от США и их союзников.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии России на полигоне Цугол в Забайкальском крае
Военнослужащие армии России на полигоне Цугол в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие армии России на полигоне Цугол в Забайкальском крае
"Это совсем другая армия, чем до 2009-го, — указывает эксперт CNA Сэм Бендетт. — Русские заметно улучшили свою военную машину и активно пытаются добиться прогресса в тех областях, в которых, как считали мы, преимущество на стороне Запада. Вооруженные силы России с каждым годом становятся все более высокотехнологичными, повышается уровень взаимодействия между видами войск, растет гибкость их применения. И русские не боятся экспериментировать, пробовать новые подходы".
В CNA поясняют, что если раньше Россия в вооруженных конфликтах полагалась на грубую силу, "стремилась задавить врага массой танков и артиллерии", то теперь делает ставку на "информационное доминирование на поле боя". То есть старается дальше "видеть" и больше "слышать" в зоне конфликта, чем противник.
Для этого Москва широко применяет технологии искусственного интеллекта. В частности, в сфере командования и контроля, системе раннего предупреждения о ракетном нападении, логистике, обучении войск.

Управление войсками

Искусственный интеллект в России используют и для анализа современной геополитической картины мира, исходя из большого массива данных о предыдущих крупных конфликтах. На операционном уровне в войсках ИИ задействуют для увязки в единую сеть подразделений разных видов и родов Вооруженных сил, чтобы лучше их координировать и ускорить процесс принятия решений.
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К примеру, уже в недалеком будущем группа спецназа в тылу врага сможет быстро получить информацию с беспилотника или спутника, самостоятельно выбрать, каким ударным комплексом уничтожить цель, и скорректировать его огонь. В Пентагоне признают, что тут много общего с новой американской концепцией объединенного вседоменного командования и контроля (Joint All-DomainCommand and Control, JADC2).
"Россия пытается понять, что задумали в Пентагоне и в НАТО, — считает Сэм Бендетт. — Все внимание ее военных и политических властей направлено на Запад. И усилия российских ученых, работающих над искусственным интеллектом, сконцентрированы на том, чтобы предотвратить угрозу для страны со стороны Североатлантического альянса. Чем сильнее мы будем, тем активнее они станут вырабатывать меры противодействия".
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие российской армии во время учений в Таджикистане
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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Военнослужащие российской армии во время учений в Таджикистане
В CNA полагают, что основную опасность Москва видит в Военно-воздушных силах США. В случае обострения отношений с Западом американская авиация может обрушить на страну всю свою мощь, как это было с Югославией в конце 1990-х. Именно поэтому, уверены в Пентагоне, Минобороны России последовательно внедряет искусственный интеллект в систему противовоздушной обороны, что позволит быстрее реагировать на происходящее в небе, засекать цели и наводить зенитные ракеты.

Боевые роботы

В докладе также утверждается, что в вооруженных конфликтах будущего Россия намерена широко применять беспилотные и безэкипажные платформы, а со временем и вовсе заменит солдат роботами. Американские аналитики считают, что Москва использовала Сирию в качестве испытательного полигона для подобных систем, и напоминают: к 2018-му российские БПЛА совершили там 23 тысячи вылетов, проведя в небе не менее 140 тысяч часов. Да, у Кремля пока не много ударных дронов, однако опыт использования беспилотников для разведки и корректировки артиллерийского огня накопился солидный.
© Фото : Группа Компаний КронштадтБеспилотный летательный аппарат "Орион"
Беспилотный летательный аппарат Орион - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Фото : Группа Компаний Кронштадт
Беспилотный летательный аппарат "Орион"
Кроме того, по мнению американцев, Россия прорабатывает возможность массированного применения БПЛА в различных боевых условиях — в частности, для атак морских целей. Аналитики CNA указывают, что русские добились серьезного прогресса в создании подводных беспилотных платформ, способных наносить удары по американским кораблям, а также подводным лодкам, и призывают Пентагон отнестись к этому со всей серьезностью.
По данным авторов доклада, Россия пытается использовать искусственный интеллект и для того, чтобы противостоять "роям дронов" вероятного противника. После того как боевики террористических организаций предприняли несколько атак с применением БПЛА по авиабазе Хмеймим в Сирии, отмечается в документе, русские задействовали ИИ для изучения местности вокруг баз, чтобы предсказать возможное направление следующей атаки.
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Надо сказать, у заокеанских аналитиков есть все основания для подобных рассуждений. Так, в конце мая министр обороны Сергей Шойгу сообщил о запуске в серийное производство боевых роботов с ИИ. По его словам, "появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах". Член военно-промышленной комиссии при правительстве Михаил Осыко заявил, что Минобороны к зиме сформирует специальное управление по искусственному интеллекту.
 
Министерство обороны СШАНАТОСергей ШойгуСирияТехнологииБезопасность
 
 
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