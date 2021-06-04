https://ria.ru/20210604/pensiya-1735538032.html

Пожаловавшейся Володину жительнице Саратова подняли пенсию

Пожаловавшейся Володину жительнице Саратова подняли пенсию - РИА Новости, 04.06.2021

Пожаловавшейся Володину жительнице Саратова подняли пенсию

Пенсионный фонд России (ПФР) сделал перерасчет пенсии пожилой жительнице Саратова, которая пожаловалась председателю Госдумы Вячеславу Володину на резкий скачок РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T03:03

2021-06-04T03:03

2021-06-04T03:03

россия

пенсионный фонд рф

госдума рф

вячеслав володин

саратов

общество

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САРАТОВ, 4 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пенсионный фонд России (ПФР) сделал перерасчет пенсии пожилой жительнице Саратова, которая пожаловалась председателю Госдумы Вячеславу Володину на резкий скачок цен на продукты и отсутствие льгот, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения ПФР по области.Володин в ходе визита в Саратов в рамках региональной недели пообщался с местной жительницей-пенсионеркой Анной Александровной, которая пожаловалась ему на злоупотребления властью в России, коррупцию и другие проблемы, на что он ответил ей, что "все закончится" и что это "зависит от нас", видео встречи было опубликовано 30 апреля в аккаунте политика в Instagram. Также пенсионерка жаловалась спикеру на высокий уровень инфляции, который не позволяет ей скопить "гробовые" деньги, на резкий скачок цен на продукты и отсутствие льгот.В ПФР отметили, что фонд на постоянной основе ведет проверку пенсионных дел жителей области, в том числе и тех, кто вышел на заслуженный отдых давно."Делаются запросы о заработной плате за весь период трудовой деятельности в организации и архивные учреждения, в том числе за пределы Российской Федерации. Если при поступлении документов возможно увеличение пенсии, производится перерасчет пенсии", - пояснили в отделении, уточнив, что заявление на перерасчет оформляется дистанционно, специалисты ПФР по телефону получают согласие на оформление выплат.В пресс-службе уточнили, что пенсия у Анны Александровны изменится с 1 июня."Перерасчет пенсии будет произведен в соответствии с действующим законодательством, то есть с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления, в течение пяти рабочих дней", - добавили в фонде.

https://ria.ru/20210430/volodin-1730770010.html

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россия, пенсионный фонд рф, госдума рф, вячеслав володин, саратов, общество