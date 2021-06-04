https://ria.ru/20210604/otvetstvennost-1735533201.html

Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность

Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность - РИА Новости, 04.06.2021

Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность

Роман Протасевич в интервью каналу ОНТ заявил, что у него не было уверенности, что Варшава не выдаст его Минску, и понимал, что может понести ответственность за РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T00:33

2021-06-04T00:33

2021-06-04T01:36

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

россия

ryanair

белоруссия

вильнюс

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734447945_0:547:1451:1363_1920x0_80_0_0_39952a4c8606322394d553fa4a020e45.jpg

МИНСК, 4 июн — РИА Новости. Роман Протасевич в интервью каналу ОНТ заявил, что у него не было уверенности, что Варшава не выдаст его Минску, и понимал, что может понести ответственность за свою деятельность."Я всегда понимал, что рано или поздно за мою деятельность я могу понести ответственность… Я понимал, как только самолет приземлится, что я буду отвечать за все, что я совершил, и за тот урон, который я нанес стране", — сказал Протасевич.Он подчеркнул, что при этом никогда не переходил на прямые оскорбления представителей власти.Протасевич признал, что он имеет непосредственное отношение к признанным в Белоруссии экстремистскими Telegram-каналам Nexta и "Беларусь головного мозга".Журналист также рассказал о чате администраторов крупнейших белорусских Telegram-каналов, и о том, что там происходили обсуждения предстоящих акций протеста, осуществлялось планирование, работа над информационной повесткой. Протасевич добавил, что также участниками чата были крупные блогеры и некоторые известные журналисты.Кроме того, он высказался о причинах поддержки белорусской оппозиции со стороны Польши и Литвы.Он пояснил, что "маленькая небогатая Литва" содержит штаб лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, а Вильнюс получает "политические дивиденды от коллективного Запада", который ей "позволяет без последствий гавкать на весь мир".Также журналист обратил внимание на непрозрачное финансирование оппозиционных Telegram-каналов и связи с фондами. Так, он указал, что с осени на каналах перестала появляться реклама. Протасевич также предположил, что за оппозицией стоят спецслужбы, но не конкретизировал, каких стран.Помимо этого, журналист упомянул гранты от западных стран, выделяемые белорусской оппозиции. В частности, по его словам, Польша предоставила средства Белорусскому дому в Варшаве, который премьер-министр этой страны посещал еще до протестов в Белоруссии."Это — ведущая организация, которая контролирует всю белорусскую повестку. Лично через польского премьера, через карманы Белорусского дома были выделены 53 миллиона злотых для помощи белорусским беженцам. И знаете, что самое интересное? Домофон разрывался круглые сутки, люди реально пытались обращаться за помощью, но никто ни разу не открыл дверь. Уверен, есть и коррупционные схемы, связанные с правящей партией и Белорусским домом, наверняка, там слишком тесные связи", — продолжил Протасевич.Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Двадцать третьего мая он летел рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс, борт экстренно приземлился в аэропорту Минска после сообщения о минировании, оказавшегося ложным.Журналиста задержали при проверке документов. В республике против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Как заявлял впоследствии президент Белоруссии Александр Лукашенко, Протасевич "убивал людей в братской Украине". В свою очередь, основатель "Азова" Андрей Билецкий подтвердил, что белорусский гражданин действительно находился вместе с батальоном в Широкино, но, по его словам, оружием Протасевича "был не автомат, а слово". В ЛНР против него возбудили уголовное дело.Вместе с ним с рейса также сняли россиянку Софию Сапегу. Ее арестовали на два месяца.

https://ria.ru/20210603/protasevich-1735531514.html

https://ria.ru/20210603/tikhanovskaya-1735518622.html

россия

белоруссия

вильнюс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Протасевич признает вину в призывах к протестам В эфире ОНТ Протасевич назвал фамилии тех, кто координировал протесты в Белоруссии. 2021-06-04T00:33 true PT0M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, ryanair, белоруссия, вильнюс, в мире