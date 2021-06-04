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Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность
Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность - РИА Новости, 04.06.2021
Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность
Роман Протасевич в интервью каналу ОНТ заявил, что у него не было уверенности, что Варшава не выдаст его Минску, и понимал, что может понести ответственность за РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T00:33
2021-06-04T01:36
софия сапега
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
россия
ryanair
белоруссия
вильнюс
в мире
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МИНСК, 4 июн — РИА Новости. Роман Протасевич в интервью каналу ОНТ заявил, что у него не было уверенности, что Варшава не выдаст его Минску, и понимал, что может понести ответственность за свою деятельность."Я всегда понимал, что рано или поздно за мою деятельность я могу понести ответственность… Я понимал, как только самолет приземлится, что я буду отвечать за все, что я совершил, и за тот урон, который я нанес стране", — сказал Протасевич.Он подчеркнул, что при этом никогда не переходил на прямые оскорбления представителей власти.Протасевич признал, что он имеет непосредственное отношение к признанным в Белоруссии экстремистскими Telegram-каналам Nexta и "Беларусь головного мозга".Журналист также рассказал о чате администраторов крупнейших белорусских Telegram-каналов, и о том, что там происходили обсуждения предстоящих акций протеста, осуществлялось планирование, работа над информационной повесткой. Протасевич добавил, что также участниками чата были крупные блогеры и некоторые известные журналисты.Кроме того, он высказался о причинах поддержки белорусской оппозиции со стороны Польши и Литвы.Он пояснил, что "маленькая небогатая Литва" содержит штаб лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, а Вильнюс получает "политические дивиденды от коллективного Запада", который ей "позволяет без последствий гавкать на весь мир".Также журналист обратил внимание на непрозрачное финансирование оппозиционных Telegram-каналов и связи с фондами. Так, он указал, что с осени на каналах перестала появляться реклама. Протасевич также предположил, что за оппозицией стоят спецслужбы, но не конкретизировал, каких стран.Помимо этого, журналист упомянул гранты от западных стран, выделяемые белорусской оппозиции. В частности, по его словам, Польша предоставила средства Белорусскому дому в Варшаве, который премьер-министр этой страны посещал еще до протестов в Белоруссии."Это — ведущая организация, которая контролирует всю белорусскую повестку. Лично через польского премьера, через карманы Белорусского дома были выделены 53 миллиона злотых для помощи белорусским беженцам. И знаете, что самое интересное? Домофон разрывался круглые сутки, люди реально пытались обращаться за помощью, но никто ни разу не открыл дверь. Уверен, есть и коррупционные схемы, связанные с правящей партией и Белорусским домом, наверняка, там слишком тесные связи", — продолжил Протасевич.Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Двадцать третьего мая он летел рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс, борт экстренно приземлился в аэропорту Минска после сообщения о минировании, оказавшегося ложным.Журналиста задержали при проверке документов. В республике против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Как заявлял впоследствии президент Белоруссии Александр Лукашенко, Протасевич "убивал людей в братской Украине". В свою очередь, основатель "Азова" Андрей Билецкий подтвердил, что белорусский гражданин действительно находился вместе с батальоном в Широкино, но, по его словам, оружием Протасевича "был не автомат, а слово". В ЛНР против него возбудили уголовное дело.Вместе с ним с рейса также сняли россиянку Софию Сапегу. Ее арестовали на два месяца.
https://ria.ru/20210603/protasevich-1735531514.html
https://ria.ru/20210603/tikhanovskaya-1735518622.html
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60
Протасевич признает вину в призывах к протестам
В эфире ОНТ Протасевич назвал фамилии тех, кто координировал протесты в Белоруссии.
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софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, ryanair, белоруссия, вильнюс, в мире

Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность

00:33 04.06.2021 (обновлено: 01:36 04.06.2021)
 
© REUTERS / Telegram@ZheltyeslivyЗадержанный в Минске основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич
Задержанный в Минске основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© REUTERS / Telegram@Zheltyeslivy
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МИНСК, 4 июн — РИА Новости. Роман Протасевич в интервью каналу ОНТ заявил, что у него не было уверенности, что Варшава не выдаст его Минску, и понимал, что может понести ответственность за свою деятельность.
"Я всегда понимал, что рано или поздно за мою деятельность я могу понести ответственность… Я понимал, как только самолет приземлится, что я буду отвечать за все, что я совершил, и за тот урон, который я нанес стране", — сказал Протасевич.
Он подчеркнул, что при этом никогда не переходил на прямые оскорбления представителей власти.
Протасевич признал, что он имеет непосредственное отношение к признанным в Белоруссии экстремистскими Telegram-каналам Nexta и "Беларусь головного мозга".
Журналист также рассказал о чате администраторов крупнейших белорусских Telegram-каналов, и о том, что там происходили обсуждения предстоящих акций протеста, осуществлялось планирование, работа над информационной повесткой. Протасевич добавил, что также участниками чата были крупные блогеры и некоторые известные журналисты.
Кроме того, он высказался о причинах поддержки белорусской оппозиции со стороны Польши и Литвы.
"Польше и Литве, по сути, выгодно поддерживать протесты в Беларуси и оппозиционных беглых политиков, потому что в дальнейшем, как мы видим даже на примере Литвы, это позволяет им делать какие-то очень громкие заявления под одобрительные возгласы коллективного Запада", — отметил Протасевич.
Он пояснил, что "маленькая небогатая Литва" содержит штаб лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, а Вильнюс получает "политические дивиденды от коллективного Запада", который ей "позволяет без последствий гавкать на весь мир".
Также журналист обратил внимание на непрозрачное финансирование оппозиционных Telegram-каналов и связи с фондами. Так, он указал, что с осени на каналах перестала появляться реклама. Протасевич также предположил, что за оппозицией стоят спецслужбы, но не конкретизировал, каких стран.
"Зачастую даже я, как один из главных бойцов информационной войны, не имел даже доступа к каким-то совещаниям, где принимаются решения. Кем и как они принимались… Понятно, что были заготовки планов, общих стратегий и так далее — это же явно работа специалистов. А какие, простите, могут быть специалисты в белорусской оппозиции. Только если по отмыванию денег", — предположил журналист.
Помимо этого, журналист упомянул гранты от западных стран, выделяемые белорусской оппозиции. В частности, по его словам, Польша предоставила средства Белорусскому дому в Варшаве, который премьер-министр этой страны посещал еще до протестов в Белоруссии.
"Это — ведущая организация, которая контролирует всю белорусскую повестку. Лично через польского премьера, через карманы Белорусского дома были выделены 53 миллиона злотых для помощи белорусским беженцам. И знаете, что самое интересное? Домофон разрывался круглые сутки, люди реально пытались обращаться за помощью, но никто ни разу не открыл дверь. Уверен, есть и коррупционные схемы, связанные с правящей партией и Белорусским домом, наверняка, там слишком тесные связи", — продолжил Протасевич.
Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
Вчера, 23:59
Протасевич заявил, что уважает Лукашенко
Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Двадцать третьего мая он летел рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс, борт экстренно приземлился в аэропорту Минска после сообщения о минировании, оказавшегося ложным.
Журналиста задержали при проверке документов. В республике против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Как заявлял впоследствии президент Белоруссии Александр Лукашенко, Протасевич "убивал людей в братской Украине". В свою очередь, основатель "Азова" Андрей Билецкий подтвердил, что белорусский гражданин действительно находился вместе с батальоном в Широкино, но, по его словам, оружием Протасевича "был не автомат, а слово". В ЛНР против него возбудили уголовное дело.
Вместе с ним с рейса также сняли россиянку Софию Сапегу. Ее арестовали на два месяца.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
Вчера, 21:23
Протасевич рассказал, какие данные передавал Тихановской
 
София СапегаЗадержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичРоссияRyanairБелоруссияВильнюсВ мире
 
 
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