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Петербургский международный экономический форум
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Эксперт рассказал, когда можно будет "оплачивать лицом" покупки и проезд
Эксперт рассказал, когда можно будет "оплачивать лицом" покупки и проезд - РИА Новости, 04.06.2021
Эксперт рассказал, когда можно будет "оплачивать лицом" покупки и проезд
Оплатить покупки с помощью биометрии "по лицу" в супермаркетах и проезд в городском общественном транспорте бесконтактным способом можно будет уже к концу этого РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T07:18
2021-06-04T08:56
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Оплатить покупки с помощью биометрии "по лицу" в супермаркетах и проезд в городском общественном транспорте бесконтактным способом можно будет уже к концу этого года, рассказал РИА Новости руководитель коммерческого блока компании OVision - разработчика технологии - Владислав Минеев.Компания создала устройство, получившее название OPay. Теперь OVision ведет переговоры о запуске первых пилотных проектов с крупными ритейлерами и транспортными хабами. Сейчас проект уже проходит пилотные испытания в Санкт-Петербурге в сети кулинарий "КиО Кухня".Повсеместное внедрение устройств планируется в розничных сетях, магазинах продуктов, одежды, техники. В приоритетных планах оплата проезда в метро, на электротранспорте, а также на крупных железнодорожных вокзалах и аэропортах, для организации fast track проходов, для удобства пассажиров и значительного повышения безопасности объектов.Устройство работает на базе сверхточных нейронных сетей и имеет одну из самых высоких скоростей распознавания в мире, отметил собеседник агентства. Алгоритм распознавания создан с нуля и обучен на 100 миллионах лиц. Также командой проекта был разработан алгоритм liveness detection, помогающий отличать живого человека от фотографии.Для подтверждения оплаты покупателю нужно будет ввести на сенсорном экране устройства заранее заданный им пин-код. Чтобы начать пользоваться сервисом, нужно скачать приложение OVISION на IOS или Android, сделать селфи и добавить в приложение свою карту.
https://ria.ru/20210603/biometriya-1735453838.html
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google android, санкт-петербург, технологии

Эксперт рассказал, когда можно будет "оплачивать лицом" покупки и проезд

07:18 04.06.2021 (обновлено: 08:56 04.06.2021)
 
© Фото : Uniqul Oy.Аутентификация в платежной системе Uniqul
Аутентификация в платежной системе Uniqul - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Фото : Uniqul Oy.
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Оплатить покупки с помощью биометрии "по лицу" в супермаркетах и проезд в городском общественном транспорте бесконтактным способом можно будет уже к концу этого года, рассказал РИА Новости руководитель коммерческого блока компании OVision - разработчика технологии - Владислав Минеев.
Компания создала устройство, получившее название OPay. Теперь OVision ведет переговоры о запуске первых пилотных проектов с крупными ритейлерами и транспортными хабами. Сейчас проект уже проходит пилотные испытания в Санкт-Петербурге в сети кулинарий "КиО Кухня".
"OPay – это универсальное устройство, которое совмещает функционал для оплаты по лицу и контроля доступа. Решение с легкостью сможет позволить малый и средний бизнес, а также любая розничная точка, оказывающая услуги", – отметил Минеев.
Повсеместное внедрение устройств планируется в розничных сетях, магазинах продуктов, одежды, техники. В приоритетных планах оплата проезда в метро, на электротранспорте, а также на крупных железнодорожных вокзалах и аэропортах, для организации fast track проходов, для удобства пассажиров и значительного повышения безопасности объектов.
Устройство работает на базе сверхточных нейронных сетей и имеет одну из самых высоких скоростей распознавания в мире, отметил собеседник агентства. Алгоритм распознавания создан с нуля и обучен на 100 миллионах лиц. Также командой проекта был разработан алгоритм liveness detection, помогающий отличать живого человека от фотографии.
Для подтверждения оплаты покупателю нужно будет ввести на сенсорном экране устройства заранее заданный им пин-код. Чтобы начать пользоваться сервисом, нужно скачать приложение OVISION на IOS или Android, сделать селфи и добавить в приложение свою карту.
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