https://ria.ru/20210604/nlo-1735540477.html

СМИ: спецслужбы США не смогли убедить Белый дом в отсутствии инопланетян

СМИ: спецслужбы США не смогли убедить Белый дом в отсутствии инопланетян - РИА Новости, 04.06.2021

СМИ: спецслужбы США не смогли убедить Белый дом в отсутствии инопланетян

Спецслужбы США не обнаружили свидетельств, что аномальные атмосферные явления, которые в последние годы наблюдали пилоты американских ВМС, могут быть связаны с... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T04:48

2021-06-04T04:48

2021-06-04T04:48

администрация президента сша

сша

в мире

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Белый дом отказался верить, что инопланетяне не существуют

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Спецслужбы США не обнаружили свидетельств, что аномальные атмосферные явления, которые в последние годы наблюдали пилоты американских ВМС, могут быть связаны с инопланетными космическими кораблями, пишет газета New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации.В докладе спецслужб рассматриваются около 120 инцидентов, которые были документально зафиксированы за прошедшие 20 лет. Отмечается, что наблюдаемые феномены не имели отношения к технологиям США. Это исключает возможность того, что пилоты в действительности сталкивались с некими аппаратами, имеющими отношение к секретным программам правительства.Как пишет издание, ознакомившиеся с документом сотрудники администрации ввиду его неопределенности пришли к выводу, что правительство не должно полностью исключать теорию, согласно которой исследуемые явления могли быть кораблем инопланетян.Ожидается, что рассекреченная версия доклада будет представлена в конгрессе 25 июня.

https://radiosputnik.ria.ru/20210530/ssha-1734786739.html

сша

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2021

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администрация президента сша, сша, в мире