https://ria.ru/20210604/nitka-1735658120.html

Путин рассказал, когда достроят "Северный поток — 2"

Путин рассказал, когда достроят "Северный поток — 2" - РИА Новости, 04.06.2021

Путин рассказал, когда достроят "Северный поток — 2"

Россия рассчитывает в ближайшее время завершить строительство второй нитки "Северного потока — 2", заявил Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T16:01

2021-06-04T16:01

2021-06-04T17:33

петербургский международный экономический форум

россия

северный поток — 2

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Россия рассчитывает в ближайшее время завершить строительство второй нитки "Северного потока — 2", заявил Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума."Я уже сказал, что линейная часть закончена первой нитки. В течение полутора-двух месяцев, двух, наверное <…> будет закончена и вторая нитка", — сообщил он, отметив, что ежедневно получает информацию от главы "Газпрома" Алексея Миллера.Критику проекта президент назвал "дурной пропагандой" и призвал "не забивать людям головы"."Он (газопровод. — Прим. ред.) просто экономически целесообразнее. Мы сто раз об этом сказали", — напомнил российский лидер."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против активно выступают США, которые продвигают в Европу свой сжиженный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте. Прокладка возобновилась спустя год.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Соединенных Штатов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/gazoprovod-1735597812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, в мире