https://ria.ru/20210604/truby-1735629676.html

Путин сообщил о завершении прокладки труб первой нити "Северного потока — 2"

Путин сообщил о завершении прокладки труб первой нити "Северного потока — 2" - РИА Новости, 04.06.2021

Путин сообщил о завершении прокладки труб первой нити "Северного потока — 2"

Прокладка труб первой нитки "Северного потока — 2" успешно завершена, работа по второй продолжается, заявил президент Владимир Путин во время пленарного... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T14:36

2021-06-04T14:36

2021-06-04T15:38

петербургский международный экономический форум

россия

allseas

петербургский международный экономический форум (фонд)

балтийское море

газпром

дания

северный поток — 2

владимир путин

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Прокладка труб первой нитки "Северного потока — 2" успешно завершена, работа по второй продолжается, заявил президент Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Это, по его словам, произошло "два с половиной часа назад".Путин отметил, что также на этой неделе обеспечили готовность российской линейной части маршрута до компрессорной станции "Славянская" — это отправная точка магистрали."Газ на "Славянскую" подан", — сказал он, добавив, что "Газпром" готов заполнить "Северный поток — 2" топливом."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступают США, которые продвигают в Европу свой сжиженный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте. Прокладка возобновилась спустя год.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Вашингтона.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/gazoprovod-1735597812.html

россия

балтийское море

дания

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Путин сообщил об успешном завершении укладки первой нитки газопровода "Северный поток — 2" Путин сообщил об успешном завершении укладки первой нитки газопровода "Северный поток — 2" 2021-06-04T14:36 true PT1M15S

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россия, allseas, петербургский международный экономический форум (фонд), балтийское море, газпром, дания, северный поток — 2, владимир путин, экономика