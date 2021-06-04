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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/moskva-1735572995.html
Москва возглавила национальный рейтинг инвестклимата
Москва возглавила национальный рейтинг инвестклимата - РИА Новости, 04.06.2021
Москва возглавила национальный рейтинг инвестклимата
Москва заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2020 года, столица лидирует третий год подряд,... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:05
2021-06-04T11:19
петербургский международный экономический форум
россия
югра
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
петербургский международный экономический форум (фонд)
москва
ульяновская область
новгородская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Москва заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2020 года, столица лидирует третий год подряд, результаты рейтинга представила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в рамках Петербургского международного экономического форума.Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ ежегодно готовит АСИ совместно с деловыми объединениями. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.Москва сохранила лидерство и по итогам 2020 года заняла первое место в рейтинге. На втором месте - Татарстан, республика также удерживает позицию третий год подряд. В первую тройку рейтинга вернулась Тюменская область, поднявшаяся сразу на девять пунктов, которая еще два года назад возглавляла его. На четвертом месте - Тульская область (минус 1 пункт). Первую пятерку рейтинга замыкает Республика Башкортостан, поднявшаяся на четыре пункта.На каждой строчке с шестого по 12 место рейтинга расположились сразу по несколько регионов. Как объяснили в агентстве, формат представления результатов изменился ввиду незначительной разницы между регионами. Шестое место занимают Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Нижегородская область, седьмое место - Московская область, Новгородская область, Краснодарский край.Восьмое место занимают Самарская, Сахалинская, Ярославская и Калужская области, а также Санкт-Петербург. Девятое место занимает Челябинская область.На 10-м месте рейтинга Тамбовская, Ленинградская и Белгородская области, а также Республика Саха (Якутия). На 11 -м месте Республика Крым, Калининградская и Липецкая области, Республика Адыгея.На 12-м месте Камчатский край, Смоленская, Магаданская, Ростовская, Кемеровская, Астраханская и Ульяновская области, Республика Карелия, Республика Калмыкия."Сорок регионов из 85 субъектов Российской Федерации, несмотря на пандемию и сложный год, улучшили свой средний индекс по всем показателям. Хочу сказать, что в целом по стране индекс впервые за пять лет снизился", - сказала Чупшева, представляя рейтинг.Она отметила, что большинству регионов удалось улучшить свои результаты за счет сокращения времени прохождения различных процедур (получение разрешения на стройку, подключение к электросетям, постановка на кадастровый учет), а также благодаря улучшению качества каналов взаимодействия бизнеса и руководства субъекта РФ. Также среди факторов, оказавших положительное влияние на деловой климат, - показатели, связанные с поддержкой малого и среднего бизнеса. В этом году предприниматели отметили, что процесс аренды площадей стал более удобным, а доступность кредитных ресурсов существенно возросла, рассказала Чупшева.Еще одним положительным фактором стало сокращение уровня административного давления на бизнес.Впервые рейтинг был представлен на ПМЭФ в 2014 году. Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/pandemiya-1735542148.html
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россия, югра, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), петербургский международный экономический форум (фонд), москва, ульяновская область, новгородская область, экономика

Москва возглавила национальный рейтинг инвестклимата

11:05 04.06.2021 (обновлено: 11:19 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Москва заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2020 года, столица лидирует третий год подряд, результаты рейтинга представила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в рамках Петербургского международного экономического форума.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ ежегодно готовит АСИ совместно с деловыми объединениями. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
06:19Петербургский международный экономический форум
Бельгийские эксперты оценили действия властей Москвы во время пандемии
Москва сохранила лидерство и по итогам 2020 года заняла первое место в рейтинге. На втором месте - Татарстан, республика также удерживает позицию третий год подряд. В первую тройку рейтинга вернулась Тюменская область, поднявшаяся сразу на девять пунктов, которая еще два года назад возглавляла его. На четвертом месте - Тульская область (минус 1 пункт). Первую пятерку рейтинга замыкает Республика Башкортостан, поднявшаяся на четыре пункта.
На каждой строчке с шестого по 12 место рейтинга расположились сразу по несколько регионов. Как объяснили в агентстве, формат представления результатов изменился ввиду незначительной разницы между регионами. Шестое место занимают Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Нижегородская область, седьмое место - Московская область, Новгородская область, Краснодарский край.
Восьмое место занимают Самарская, Сахалинская, Ярославская и Калужская области, а также Санкт-Петербург. Девятое место занимает Челябинская область.
На 10-м месте рейтинга Тамбовская, Ленинградская и Белгородская области, а также Республика Саха (Якутия). На 11 -м месте Республика Крым, Калининградская и Липецкая области, Республика Адыгея.
На 12-м месте Камчатский край, Смоленская, Магаданская, Ростовская, Кемеровская, Астраханская и Ульяновская области, Республика Карелия, Республика Калмыкия.
"Сорок регионов из 85 субъектов Российской Федерации, несмотря на пандемию и сложный год, улучшили свой средний индекс по всем показателям. Хочу сказать, что в целом по стране индекс впервые за пять лет снизился", - сказала Чупшева, представляя рейтинг.
Она отметила, что большинству регионов удалось улучшить свои результаты за счет сокращения времени прохождения различных процедур (получение разрешения на стройку, подключение к электросетям, постановка на кадастровый учет), а также благодаря улучшению качества каналов взаимодействия бизнеса и руководства субъекта РФ. Также среди факторов, оказавших положительное влияние на деловой климат, - показатели, связанные с поддержкой малого и среднего бизнеса. В этом году предприниматели отметили, что процесс аренды площадей стал более удобным, а доступность кредитных ресурсов существенно возросла, рассказала Чупшева.
Еще одним положительным фактором стало сокращение уровня административного давления на бизнес.
Впервые рейтинг был представлен на ПМЭФ в 2014 году.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Торжественное открытие ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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Петербургский международный экономический форумРоссияЮграСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)Петербургский международный экономический форум (фонд)МоскваУльяновская областьНовгородская областьЭкономика
 
 
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