https://ria.ru/20210604/moskva-1735572995.html

Москва возглавила национальный рейтинг инвестклимата

Москва возглавила национальный рейтинг инвестклимата - РИА Новости, 04.06.2021

Москва возглавила национальный рейтинг инвестклимата

Москва заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2020 года, столица лидирует третий год подряд,... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T11:05

2021-06-04T11:05

2021-06-04T11:19

петербургский международный экономический форум

россия

югра

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

петербургский международный экономический форум (фонд)

москва

ульяновская область

новгородская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Москва заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2020 года, столица лидирует третий год подряд, результаты рейтинга представила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в рамках Петербургского международного экономического форума.Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ ежегодно готовит АСИ совместно с деловыми объединениями. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.Москва сохранила лидерство и по итогам 2020 года заняла первое место в рейтинге. На втором месте - Татарстан, республика также удерживает позицию третий год подряд. В первую тройку рейтинга вернулась Тюменская область, поднявшаяся сразу на девять пунктов, которая еще два года назад возглавляла его. На четвертом месте - Тульская область (минус 1 пункт). Первую пятерку рейтинга замыкает Республика Башкортостан, поднявшаяся на четыре пункта.На каждой строчке с шестого по 12 место рейтинга расположились сразу по несколько регионов. Как объяснили в агентстве, формат представления результатов изменился ввиду незначительной разницы между регионами. Шестое место занимают Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Нижегородская область, седьмое место - Московская область, Новгородская область, Краснодарский край.Восьмое место занимают Самарская, Сахалинская, Ярославская и Калужская области, а также Санкт-Петербург. Девятое место занимает Челябинская область.На 10-м месте рейтинга Тамбовская, Ленинградская и Белгородская области, а также Республика Саха (Якутия). На 11 -м месте Республика Крым, Калининградская и Липецкая области, Республика Адыгея.На 12-м месте Камчатский край, Смоленская, Магаданская, Ростовская, Кемеровская, Астраханская и Ульяновская области, Республика Карелия, Республика Калмыкия."Сорок регионов из 85 субъектов Российской Федерации, несмотря на пандемию и сложный год, улучшили свой средний индекс по всем показателям. Хочу сказать, что в целом по стране индекс впервые за пять лет снизился", - сказала Чупшева, представляя рейтинг.Она отметила, что большинству регионов удалось улучшить свои результаты за счет сокращения времени прохождения различных процедур (получение разрешения на стройку, подключение к электросетям, постановка на кадастровый учет), а также благодаря улучшению качества каналов взаимодействия бизнеса и руководства субъекта РФ. Также среди факторов, оказавших положительное влияние на деловой климат, - показатели, связанные с поддержкой малого и среднего бизнеса. В этом году предприниматели отметили, что процесс аренды площадей стал более удобным, а доступность кредитных ресурсов существенно возросла, рассказала Чупшева.Еще одним положительным фактором стало сокращение уровня административного давления на бизнес.Впервые рейтинг был представлен на ПМЭФ в 2014 году. Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/pandemiya-1735542148.html

https://ria.ru/20210603/soglasheniya-1735459770.html

россия

москва

ульяновская область

новгородская область

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россия, югра, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), петербургский международный экономический форум (фонд), москва, ульяновская область, новгородская область, экономика