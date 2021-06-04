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В Карабахе погибли двое азербайджанских журналистов, подорвавшись на мине
В Карабахе погибли двое азербайджанских журналистов, подорвавшись на мине - РИА Новости, 04.06.2021
В Карабахе погибли двое азербайджанских журналистов, подорвавшись на мине
Двое азербайджанских журналистов подорвались на мине в Карабахе, они погибли, сообщает в пятницу Гостелевидение Азербайджана (АЗТВ). РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:53
2021-06-04T13:06
нагорный карабах
азербайджан
в мире
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БАКУ, 4 июн – РИА Новости. Двое азербайджанских журналистов подорвались на мине в Карабахе, они погибли, сообщает в пятницу Гостелевидение Азербайджана (АЗТВ)."Оператор AzTV Сирадж Абишов, 1989 года рождения, и Магеррам Ибрагимов (Алиоглу), сотрудник (агентства - ред.) "Азертадж", подорвались на мине при исполнении служебных обязанностей в Кельбаджарском районе. Они погибли. ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" выражает глубокие соболезнования семьям погибших", - сообщается в эфире.Позже Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что возбудила уголовное дело по факту гибели журналистов."Военная прокуратура Азербайджанской Республики возбудила уголовное дело по статье 100.2 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 116.0.6 (нарушение международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта) и другим статьям Уголовного кодекса. Ведется интенсивное расследование", - говорится в заявлении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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нагорный карабах, азербайджан, в мире

В Карабахе погибли двое азербайджанских журналистов, подорвавшись на мине

11:53 04.06.2021 (обновлено: 13:06 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) во время разминирования участка дороги Тертер-Суговушан
Сотрудники Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) во время разминирования участка дороги Тертер-Суговушан - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БАКУ, 4 июн – РИА Новости. Двое азербайджанских журналистов подорвались на мине в Карабахе, они погибли, сообщает в пятницу Гостелевидение Азербайджана (АЗТВ).
"Оператор AzTV Сирадж Абишов, 1989 года рождения, и Магеррам Ибрагимов (Алиоглу), сотрудник (агентства - ред.) "Азертадж", подорвались на мине при исполнении служебных обязанностей в Кельбаджарском районе. Они погибли. ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" выражает глубокие соболезнования семьям погибших", - сообщается в эфире.
Позже Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что возбудила уголовное дело по факту гибели журналистов.
"Военная прокуратура Азербайджанской Республики возбудила уголовное дело по статье 100.2 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 116.0.6 (нарушение международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта) и другим статьям Уголовного кодекса. Ведется интенсивное расследование", - говорится в заявлении.
Специалисты Национального агентства по очистке от мин территорий Азербайджана (ANAMA) со служебными собаками на месте разминирования - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
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В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
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