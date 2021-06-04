https://ria.ru/20210604/mid-1735697683.html

В МИД назвали реакцию ЕС на посадку борта Ryanair политическим давлением

В МИД назвали реакцию ЕС на посадку борта Ryanair политическим давлением - РИА Новости, 04.06.2021

В МИД назвали реакцию ЕС на посадку борта Ryanair политическим давлением

Реакция ЕС в адрес Белоруссии из-за инцидента с Ryanair - это политическое давление на Минск, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T18:17

2021-06-04T18:17

2021-06-04T18:54

петербургский международный экономический форум (фонд)

мария захарова

евросоюз

европа

в мире

россия

ryanair

минск

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня - РИА Новости. Реакция ЕС в адрес Белоруссии из-за инцидента с Ryanair - это политическое давление на Минск, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости на ПМЭФ."То, что международное сообщество ... тут же открестилось от возможности сделать все, исходя из здравого смысла, поэтапно, постепенно, собрав материалы, рассмотрев их с помощью экспертов и соответствующих международных организаций и только после этого сделать вывод ... не укладывается в логику, но это зато соответствует общему посылу западного сообщества относительно Минска и их политики в целом на белорусском направлении последнего времени - оказания максимального давления, используя любые инструменты для достижения собственных западных политических целей", - сказала Захарова.По ее словам, среди таких инструментов – "вмешательство во внутренние дела, политическое давление, любая возможность для агрессивной риторики, которая переходит в информационную агрессию".Захарова отметила, что Москва отреагировала сразу. "Здесь идет речь даже не о какой-то политической поддержке, сколько, в принципе, о здравом смысле. Мы сказали тут же, что мы зафиксировали и поддерживаем заявление официального Минска о том, что необходимо провести расследование, Минск к этому готов, в том числе и к приезду иностранных международных экспертов", - добавила Захарова."Мы исходим из того, что все-таки не должно быть ситуации, когда международное сообщество забывает о существующих нормах, правилах. В данном случае речь идет не о какой-то этической стороне дела, речь идет о международно-правовой составляющей расследования подобных инцидентов", - сказала официальный представитель МИД РФ."Посмотрите, как запросто западные политики оперируют не относящимися к политической деятельности сферам, в частности, полетами гражданской авиации. Мы все знаем большое количество примеров, когда нужно было принять именно политическое решение в пользу повышения безопасности полетов. Но они не принимались теми же самыми западными государствами. А здесь, когда нет очевидной необходимости, которая основана была бы на результатах расследования, принимаются вот такие политические заявления", - сказала Захарова.Также она отметила, что нужно дождаться решения, посмотреть, какими будут окончательные заявления.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ. Западные политики "запросто оперируют не относящимися к политической деятельности сферам", например, полетами гражданской авиации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости на ПМЭФ, комментируя риск запрета для полетов белорусских авиакомпаний над ЕС.

https://ria.ru/20210604/ryanair-1735679742.html

https://ria.ru/20210531/ryanair-1734960072.html

https://ria.ru/20210604/evrosoyuz-1735585935.html

европа

россия

минск

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"Должно проводиться расследование" – Захарова о корректном подходе к ситуации с Ryanair "Должно проводиться расследование" – Захарова о корректном подходе к ситуации с Ryanair 2021-06-04T18:17 true PT0M26S

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петербургский международный экономический форум (фонд), мария захарова, евросоюз, европа, в мире, россия, ryanair, минск