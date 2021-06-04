Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210604/mid-1735697683.html
В МИД назвали реакцию ЕС на посадку борта Ryanair политическим давлением
В МИД назвали реакцию ЕС на посадку борта Ryanair политическим давлением - РИА Новости, 04.06.2021
В МИД назвали реакцию ЕС на посадку борта Ryanair политическим давлением
Реакция ЕС в адрес Белоруссии из-за инцидента с Ryanair - это политическое давление на Минск, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T18:17
2021-06-04T18:54
петербургский международный экономический форум (фонд)
мария захарова
евросоюз
европа
в мире
россия
ryanair
минск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735705032_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_f17ef1fb2cbad539d0aa0820519cc0b2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня - РИА Новости. Реакция ЕС в адрес Белоруссии из-за инцидента с Ryanair - это политическое давление на Минск, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости на ПМЭФ."То, что международное сообщество ... тут же открестилось от возможности сделать все, исходя из здравого смысла, поэтапно, постепенно, собрав материалы, рассмотрев их с помощью экспертов и соответствующих международных организаций и только после этого сделать вывод ... не укладывается в логику, но это зато соответствует общему посылу западного сообщества относительно Минска и их политики в целом на белорусском направлении последнего времени - оказания максимального давления, используя любые инструменты для достижения собственных западных политических целей", - сказала Захарова.По ее словам, среди таких инструментов – "вмешательство во внутренние дела, политическое давление, любая возможность для агрессивной риторики, которая переходит в информационную агрессию".Захарова отметила, что Москва отреагировала сразу. "Здесь идет речь даже не о какой-то политической поддержке, сколько, в принципе, о здравом смысле. Мы сказали тут же, что мы зафиксировали и поддерживаем заявление официального Минска о том, что необходимо провести расследование, Минск к этому готов, в том числе и к приезду иностранных международных экспертов", - добавила Захарова."Мы исходим из того, что все-таки не должно быть ситуации, когда международное сообщество забывает о существующих нормах, правилах. В данном случае речь идет не о какой-то этической стороне дела, речь идет о международно-правовой составляющей расследования подобных инцидентов", - сказала официальный представитель МИД РФ."Посмотрите, как запросто западные политики оперируют не относящимися к политической деятельности сферам, в частности, полетами гражданской авиации. Мы все знаем большое количество примеров, когда нужно было принять именно политическое решение в пользу повышения безопасности полетов. Но они не принимались теми же самыми западными государствами. А здесь, когда нет очевидной необходимости, которая основана была бы на результатах расследования, принимаются вот такие политические заявления", - сказала Захарова.Также она отметила, что нужно дождаться решения, посмотреть, какими будут окончательные заявления.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ. Западные политики "запросто оперируют не относящимися к политической деятельности сферам", например, полетами гражданской авиации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости на ПМЭФ, комментируя риск запрета для полетов белорусских авиакомпаний над ЕС.
https://ria.ru/20210604/ryanair-1735679742.html
https://ria.ru/20210531/ryanair-1734960072.html
https://ria.ru/20210604/evrosoyuz-1735585935.html
европа
россия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Должно проводиться расследование" – Захарова о корректном подходе к ситуации с Ryanair
"Должно проводиться расследование" – Захарова о корректном подходе к ситуации с Ryanair
2021-06-04T18:17
true
PT0M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735705032_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_7cafd8f532a7b8a11a88f6dd018560a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петербургский международный экономический форум (фонд), мария захарова, евросоюз, европа, в мире, россия, ryanair, минск

В МИД назвали реакцию ЕС на посадку борта Ryanair политическим давлением

18:17 04.06.2021 (обновлено: 18:54 04.06.2021)
 
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня - РИА Новости. Реакция ЕС в адрес Белоруссии из-за инцидента с Ryanair - это политическое давление на Минск, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
"То, что международное сообщество ... тут же открестилось от возможности сделать все, исходя из здравого смысла, поэтапно, постепенно, собрав материалы, рассмотрев их с помощью экспертов и соответствующих международных организаций и только после этого сделать вывод ... не укладывается в логику, но это зато соответствует общему посылу западного сообщества относительно Минска и их политики в целом на белорусском направлении последнего времени - оказания максимального давления, используя любые инструменты для достижения собственных западных политических целей", - сказала Захарова.
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
17:09Петербургский международный экономический форум
Путин отверг причастность российских спецслужб к инциденту с Ryanair
По ее словам, среди таких инструментов – "вмешательство во внутренние дела, политическое давление, любая возможность для агрессивной риторики, которая переходит в информационную агрессию".
Захарова отметила, что Москва отреагировала сразу. "Здесь идет речь даже не о какой-то политической поддержке, сколько, в принципе, о здравом смысле. Мы сказали тут же, что мы зафиксировали и поддерживаем заявление официального Минска о том, что необходимо провести расследование, Минск к этому готов, в том числе и к приезду иностранных международных экспертов", - добавила Захарова.
"Мы исходим из того, что все-таки не должно быть ситуации, когда международное сообщество забывает о существующих нормах, правилах. В данном случае речь идет не о какой-то этической стороне дела, речь идет о международно-правовой составляющей расследования подобных инцидентов", - сказала официальный представитель МИД РФ.
"Посмотрите, как запросто западные политики оперируют не относящимися к политической деятельности сферам, в частности, полетами гражданской авиации. Мы все знаем большое количество примеров, когда нужно было принять именно политическое решение в пользу повышения безопасности полетов. Но они не принимались теми же самыми западными государствами. А здесь, когда нет очевидной необходимости, которая основана была бы на результатах расследования, принимаются вот такие политические заявления", - сказала Захарова.
Самолет авиакомпании Ryanair - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 16:18
В Эстонии назвали инцидент с рейсом Ryanair в Минске актом терроризма
Также она отметила, что нужно дождаться решения, посмотреть, какими будут окончательные заявления.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ. Западные политики "запросто оперируют не относящимися к политической деятельности сферам", например, полетами гражданской авиации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости на ПМЭФ, комментируя риск запрета для полетов белорусских авиакомпаний над ЕС.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
11:55
В ЕС одобрили запрет на полеты над Белоруссией для европейских авиалиний
 
Петербургский международный экономический форум (фонд)Мария ЗахароваЕвросоюзЕвропаВ миреРоссияRyanairМинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10Назван способ есть здоровую еду дешево
01:34США обвинили гражданку Латвии в киберпреступлениях в России и Белоруссии
01:17Вступил в силу запрет на полеты белорусских авиакомпаний в небе над ЕС
01:16Специалист объяснил, на каких АЗС опасно заправлять автомобиль
01:09Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало
00:58Белоруссия решила усилить роль Совбеза в защите суверенитета
00:48Почти 300 палестинцев пострадали в стычках с израильскими силовиками
00:35Представитель госдепа посетит Армению, Азербайджан и Грузию
00:09Силуанов оценил решение Moody's по рейтингу России
00:07Силуанов: Минфин надеется, что экономика уже прошла наиболее сложный этап
00:05Moody's подтвердило рейтинг России "Ваа3" со стабильным прогнозом
23:56Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
23:50В ЛНР оценили указ Зеленского об активизации урегулирования в Донбассе
23:40В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцины от COVID-19
23:26CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами
23:24Россия не получила ответа от Японии по ее ракетным системам, заявил Путин
23:21Путин назвал отношения России и Индии доверительными и успешными
23:09Путин рассказал о подходе к решению северокорейской ядерной проблемы
22:58Чудесное спасение: котенка достали из водосточной трубы 0:29
22:57Путин: СССР и РФ никогда не соглашались на передачу Японии островов Курильской гряды
Лента новостейМолния