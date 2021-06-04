https://ria.ru/20210604/lenoblast-1735720231.html

Ленобласть поможет научному предприятию атомграда выйти на рынок

Ленобласть поможет научному предприятию атомграда выйти на рынок - РИА Новости, 04.06.2021

Ленобласть поможет научному предприятию атомграда выйти на рынок

Власти Ленинградской области поддержат научное предприятие Соснового Бора для выхода его продукции на рынок, соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T20:15

2021-06-04T20:15

2021-06-04T20:15

ленинградская область

петербургский международный экономический форум (фонд)

александр дрозденко

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн —РИА Новости. Власти Ленинградской области поддержат научное предприятие Соснового Бора для выхода его продукции на рынок, соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор АО "Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения" Сергей Шевцов.В настоящее время основной научно-технической и производственной деятельности предприятия являются разработка, создание, испытания и доводка оптических, оптико-электронных и лазерных приборов и устройств."Сегодня большая часть заказов предприятия относятся к оборонно-промышленному комплексу, но при этом предприятие работает и над проектами гражданского назначения. Мы будем содействовать в поиске заказчиков и партнеров для этой продукции в Ленинградской области и России — приглашать институт на закупочные сессии, круглые столы, промышленные выставки", — сказал Дрозденко.В институте создана уникальная научно-испытательная стендовая база для наземной отработки и испытаний оптико-электронной аппаратуры в обстановке, максимально приближенной к реальным условиям эксплуатации. Наличие собственного опытно-экспериментального производства позволяет изготавливать опытные образцы бортовой информационной и измерительной оптико-электронной аппаратуры, а также осуществлять серийные поставки высокоточных оптических и оптико-электронных приборов и устройств.Научные сотрудники института ежегодно становятся обладателями премий губернатора для ученых.

https://ria.ru/20210604/lenoblast-1735632232.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), александр дрозденко, пмэф