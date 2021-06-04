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Ленобласть поможет научному предприятию атомграда выйти на рынок
Ленобласть поможет научному предприятию атомграда выйти на рынок - РИА Новости, 04.06.2021
Ленобласть поможет научному предприятию атомграда выйти на рынок
Власти Ленинградской области поддержат научное предприятие Соснового Бора для выхода его продукции на рынок, соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T20:15
2021-06-04T20:15
ленинградская область
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр дрозденко
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн —РИА Новости. Власти Ленинградской области поддержат научное предприятие Соснового Бора для выхода его продукции на рынок, соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор АО "Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения" Сергей Шевцов.В настоящее время основной научно-технической и производственной деятельности предприятия являются разработка, создание, испытания и доводка оптических, оптико-электронных и лазерных приборов и устройств."Сегодня большая часть заказов предприятия относятся к оборонно-промышленному комплексу, но при этом предприятие работает и над проектами гражданского назначения. Мы будем содействовать в поиске заказчиков и партнеров для этой продукции в Ленинградской области и России — приглашать институт на закупочные сессии, круглые столы, промышленные выставки", — сказал Дрозденко.В институте создана уникальная научно-испытательная стендовая база для наземной отработки и испытаний оптико-электронной аппаратуры в обстановке, максимально приближенной к реальным условиям эксплуатации. Наличие собственного опытно-экспериментального производства позволяет изготавливать опытные образцы бортовой информационной и измерительной оптико-электронной аппаратуры, а также осуществлять серийные поставки высокоточных оптических и оптико-электронных приборов и устройств.Научные сотрудники института ежегодно становятся обладателями премий губернатора для ученых.
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петербургский международный экономический форум (фонд), александр дрозденко, пмэф

Ленобласть поможет научному предприятию атомграда выйти на рынок

20:15 04.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн —РИА Новости. Власти Ленинградской области поддержат научное предприятие Соснового Бора для выхода его продукции на рынок, соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор АО "Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения" Сергей Шевцов.
В настоящее время основной научно-технической и производственной деятельности предприятия являются разработка, создание, испытания и доводка оптических, оптико-электронных и лазерных приборов и устройств.
Генеральный директор ООО Балтийский Химический Комплекс (ООО БКХ) Константин Махов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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"Сегодня большая часть заказов предприятия относятся к оборонно-промышленному комплексу, но при этом предприятие работает и над проектами гражданского назначения. Мы будем содействовать в поиске заказчиков и партнеров для этой продукции в Ленинградской области и России — приглашать институт на закупочные сессии, круглые столы, промышленные выставки", — сказал Дрозденко.
В институте создана уникальная научно-испытательная стендовая база для наземной отработки и испытаний оптико-электронной аппаратуры в обстановке, максимально приближенной к реальным условиям эксплуатации. Наличие собственного опытно-экспериментального производства позволяет изготавливать опытные образцы бортовой информационной и измерительной оптико-электронной аппаратуры, а также осуществлять серийные поставки высокоточных оптических и оптико-электронных приборов и устройств.
Научные сотрудники института ежегодно становятся обладателями премий губернатора для ученых.
 
Ленинградская областьПетербургский международный экономический форум (фонд)Александр ДрозденкоПМЭФ
 
 
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