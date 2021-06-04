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Морская держава
https://ria.ru/20210604/kot-1734432234.html
От сторожа до хранителя музея: история кота в тельняшке
От сторожа до хранителя музея: история кота в тельняшке - РИА Новости, 04.06.2021
От сторожа до хранителя музея: история кота в тельняшке
Коты – не редкость на верфях Петербурга, они жили там практически с момента основания города. Известен даже указ Петра I о том, чтобы на складах Адмиралтейства... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T10:00
2021-06-04T10:12
морская держава
морская держава
россия
северная верфь
санкт-петербург
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Коты – не редкость на верфях Петербурга, они жили там практически с момента основания города. Известен даже указ Петра I о том, чтобы на складах Адмиралтейства был специальный человек, который держал бы кошек, а в дверях были бы проделаны отверстия, чтобы кошки могли перемещаться по складам беспрепятственно и ловить грызунов.Довольно часто коты обитают и на современных судостроительных предприятиях. Однако немногие из них могут похвастаться интересной биографией, официальным статусом и собственным кабинетом, как кот Матрос с завода "Северная верфь". За три года с момента появления на предприятии в жизни кота были таинственное исчезновение, возвращение "под прикрытием", смена нескольких имен и карьерный взлет от сторожа до хранителя музея.Молодой котик пришел на проходную "Северной верфи" осенью 2018 года и полюбился работникам своим покладистым и спокойным характером. Вахтеры его подкармливали, позволяли ночевать в помещениях охраны, собирали мелочь на корм, а кот в знак благодарности охотился на мышей и позволял сотрудникам, идущим на работу, погладить себя.Кто-то называл его Василием, кто-то – Кузьмой, а со временем в заводском мебельном цехе ему изготовили домик, стилизовали под корабль и написали "Стерегущий" – в честь одного из корветов проекта 20380, построенного "Северной верфью" и несущего службу на Балтийском флоте. Так за котом закрепилось имя Василий Кузьмич Стерегущий.Пушистый сторож жил свободно, часто в течение дня уходил за стены завода, пока в марте 2019 года не исчез. Охранники и уборщики, которые его кормили, очень переживали, развесили объявления о пропаже, опрашивали соседей по территории, искали кота в близлежащих дворах, но безрезультатно. Казалось, Василий пропал навсегда, но полтора года спустя на проходной завода появилось объявление, что в одно из соседних предприятий пришел ручной кот, и сотрудники ищут его хозяев или передержку. На этот раз котика забрали в пресс-службу, разместили объявления в социальных сетях и, не найдя владельцев, оставили его в заводском музее, где нарекли Матросом и сделали хранителем.Новый сотрудник быстро, освоился, стал самостоятельно гулять на улице, сидеть на трубах и лазать по деревьям. А спустя месяц одна из сотрудниц предприятия, наблюдавшая за котом, нашла фотографии Василия Стерегущего и по особым приметам вычислила, что он-то и превратился в Матроса. Последние сомнения рассеялись, когда кот сразу же признал домик, в котором жил на проходной.Несмотря на карьерный взлет, кот по-прежнему охотится на грызунов и гуляет сам по себе, а чтобы он больше не терялся, у него теперь есть ошейник с именем и адресом. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе завода "Северная верфь", среди макетов кораблей Матрос чувствует себя в своей стихии, с удовольствием слушает экскурсии, следит за посетителями музея и еще обожает лежать на директорском столе образца 1912 года.А чтобы Матросу не было скучно нести вахту, работники музея забрали из малярного цеха кошку Ассоль. Теперь, по словам сотрудников пресс-службы, коты вместе гуляют на улице, лежат на подоконниках и едят друг у друга из мисок, потому что у соседа всегда вкуснее.
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морская держава, россия, северная верфь, санкт-петербург

От сторожа до хранителя музея: история кота в тельняшке

10:00 04.06.2021 (обновлено: 10:12 04.06.2021)
 
© Пресс-служба завода "Северная верфь"Кот Матрос
Кот Матрос
© Пресс-служба завода "Северная верфь"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Коты – не редкость на верфях Петербурга, они жили там практически с момента основания города. Известен даже указ Петра I о том, чтобы на складах Адмиралтейства был специальный человек, который держал бы кошек, а в дверях были бы проделаны отверстия, чтобы кошки могли перемещаться по складам беспрепятственно и ловить грызунов.
Довольно часто коты обитают и на современных судостроительных предприятиях. Однако немногие из них могут похвастаться интересной биографией, официальным статусом и собственным кабинетом, как кот Матрос с завода "Северная верфь". За три года с момента появления на предприятии в жизни кота были таинственное исчезновение, возвращение "под прикрытием", смена нескольких имен и карьерный взлет от сторожа до хранителя музея.
Молодой котик пришел на проходную "Северной верфи" осенью 2018 года и полюбился работникам своим покладистым и спокойным характером. Вахтеры его подкармливали, позволяли ночевать в помещениях охраны, собирали мелочь на корм, а кот в знак благодарности охотился на мышей и позволял сотрудникам, идущим на работу, погладить себя.
© Пресс-служба завода "Северная верфь"Кот Матрос
Кот Матрос
© Пресс-служба завода "Северная верфь"
Кот Матрос
Кто-то называл его Василием, кто-то – Кузьмой, а со временем в заводском мебельном цехе ему изготовили домик, стилизовали под корабль и написали "Стерегущий" – в честь одного из корветов проекта 20380, построенного "Северной верфью" и несущего службу на Балтийском флоте. Так за котом закрепилось имя Василий Кузьмич Стерегущий.
Пушистый сторож жил свободно, часто в течение дня уходил за стены завода, пока в марте 2019 года не исчез. Охранники и уборщики, которые его кормили, очень переживали, развесили объявления о пропаже, опрашивали соседей по территории, искали кота в близлежащих дворах, но безрезультатно.
Казалось, Василий пропал навсегда, но полтора года спустя на проходной завода появилось объявление, что в одно из соседних предприятий пришел ручной кот, и сотрудники ищут его хозяев или передержку. На этот раз котика забрали в пресс-службу, разместили объявления в социальных сетях и, не найдя владельцев, оставили его в заводском музее, где нарекли Матросом и сделали хранителем.
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5 апреля, 10:00Морская держава
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Новый сотрудник быстро, освоился, стал самостоятельно гулять на улице, сидеть на трубах и лазать по деревьям. А спустя месяц одна из сотрудниц предприятия, наблюдавшая за котом, нашла фотографии Василия Стерегущего и по особым приметам вычислила, что он-то и превратился в Матроса. Последние сомнения рассеялись, когда кот сразу же признал домик, в котором жил на проходной.
Несмотря на карьерный взлет, кот по-прежнему охотится на грызунов и гуляет сам по себе, а чтобы он больше не терялся, у него теперь есть ошейник с именем и адресом. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе завода "Северная верфь", среди макетов кораблей Матрос чувствует себя в своей стихии, с удовольствием слушает экскурсии, следит за посетителями музея и еще обожает лежать на директорском столе образца 1912 года.
А чтобы Матросу не было скучно нести вахту, работники музея забрали из малярного цеха кошку Ассоль. Теперь, по словам сотрудников пресс-службы, коты вместе гуляют на улице, лежат на подоконниках и едят друг у друга из мисок, потому что у соседа всегда вкуснее.
© Пресс-служба завода "Северная верфь"Кот Матрос
Кот Матрос
1 из 4
Кот Матрос
© Пресс-служба завода "Северная верфь"
© Пресс-служба завода "Северная верфь"Кот Матрос
Кот Матрос
2 из 4
Кот Матрос
© Пресс-служба завода "Северная верфь"
© Пресс-служба завода "Северная верфь"Кот Матрос
Кот Матрос
3 из 4
Кот Матрос
© Пресс-служба завода "Северная верфь"
© Пресс-служба завода "Северная верфь"Кот Матрос и кошка Ассоль
Кот Матрос и кошка Ассоль
4 из 4
Кот Матрос и кошка Ассоль
© Пресс-служба завода "Северная верфь"
1 из 4
Кот Матрос
© Пресс-служба завода "Северная верфь"
2 из 4
Кот Матрос
© Пресс-служба завода "Северная верфь"
3 из 4
Кот Матрос
© Пресс-служба завода "Северная верфь"
4 из 4
Кот Матрос и кошка Ассоль
© Пресс-служба завода "Северная верфь"
 
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