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Между Петербургом и КНР может появиться беспилотный логистический коридор
Между Петербургом и КНР может появиться беспилотный логистический коридор - РИА Новости, 04.06.2021
Между Петербургом и КНР может появиться беспилотный логистический коридор
Логистический коридор для беспилотных грузовых перевозок может появиться между Санкт-Петербургом и Китаем, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T06:25
2021-06-04T06:25
петербургский международный экономический форум
россия
яндекс
нп "глонасс"
петербургский международный экономический форум (фонд)
максим решетников
александр гурко
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Логистический коридор для беспилотных грузовых перевозок может появиться между Санкт-Петербургом и Китаем, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Проект получил название "Беспилотные логистические коридоры", его инициатором стала НТИ "Автонет". Планируется, что рассматриваемый участок станет частью мегаинфраструктурного стратегического проекта "Беспилотный транспортный логистический коридор Европа - Китай".Концепция проекта была представлена со-руководителем рабочей группы НТИ "Автонет" Александром Гурко на совещании у первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова 20 марта, в котором приняли участие министр экономического развития Максим Решетников, заместитель министра транспорта Кирилл Богданов, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, представители других министерств, а также вице-губернаторы Санкт-Петербурга.Далее разработкой концепции проекта занимались Минтранс совместно с НТИ "Автонет", они начали работу над определением конкретных внутристрановых маршрутов, параметров грузовой логистики и экономических параметров проекта. Предложения от Минтранса и рабочей группы "Автонета" были отправлены в правительство РФ 24 марта.После этого был утвержден состав рабочей группы по проекту, к которой присоединились заинтересованные игроки рынка - "НефтеТрансСервис", "СберАвтоТех", Яндекс, "Камаз" и другие. Рабочая группа НТИ "Автонет" также уже разработала правки, которые будет необходимо внести в текущее законодательство, чтобы реализация проекта стала возможной. Соответствующий документ был направлен в Минтранс.Как ранее рассказывал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ сопредседатель рабочей группы НТИ "Автонет" и президент НП "Глонасс" Александр Гурко, проект беспилотного логистического коридора может быть протестирован между Москвой и Санкт-Петербургом. А вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на полях форума сообщил, что Россия думает о создании логистического коридора между Санкт-Петербургом и Китаем, в том числе для беспилотного транспорта.Прогнозируемая окупаемость беспилотного логистического транспортного коридора "Москва - Санкт-Петербург" составит чуть меньше 10 лет, прогнозируют в "Автонете". По расчетам "Автонета", объем необходимых инвестиций в проект составит 18 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на создание необходимой инфраструктуры: информационных систем, систем связи, хабов, а также на закупку флота беспилотных транспортных средств.
https://ria.ru/20210528/testirovanie-1734584451.html
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россия, яндекс, нп "глонасс", петербургский международный экономический форум (фонд), максим решетников, александр гурко, дмитрий песков, москва, китай, европа, санкт-петербург, технологии, экономика

Между Петербургом и КНР может появиться беспилотный логистический коридор

06:25 04.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевВид на Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге
Вид на Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Логистический коридор для беспилотных грузовых перевозок может появиться между Санкт-Петербургом и Китаем, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Проект получил название "Беспилотные логистические коридоры", его инициатором стала НТИ "Автонет". Планируется, что рассматриваемый участок станет частью мегаинфраструктурного стратегического проекта "Беспилотный транспортный логистический коридор Европа - Китай".
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Концепция проекта была представлена со-руководителем рабочей группы НТИ "Автонет" Александром Гурко на совещании у первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова 20 марта, в котором приняли участие министр экономического развития Максим Решетников, заместитель министра транспорта Кирилл Богданов, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, представители других министерств, а также вице-губернаторы Санкт-Петербурга.
Далее разработкой концепции проекта занимались Минтранс совместно с НТИ "Автонет", они начали работу над определением конкретных внутристрановых маршрутов, параметров грузовой логистики и экономических параметров проекта. Предложения от Минтранса и рабочей группы "Автонета" были отправлены в правительство РФ 24 марта.
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После этого был утвержден состав рабочей группы по проекту, к которой присоединились заинтересованные игроки рынка - "НефтеТрансСервис", "СберАвтоТех", Яндекс, "Камаз" и другие. Рабочая группа НТИ "Автонет" также уже разработала правки, которые будет необходимо внести в текущее законодательство, чтобы реализация проекта стала возможной. Соответствующий документ был направлен в Минтранс.
Как ранее рассказывал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ сопредседатель рабочей группы НТИ "Автонет" и президент НП "Глонасс" Александр Гурко, проект беспилотного логистического коридора может быть протестирован между Москвой и Санкт-Петербургом. А вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на полях форума сообщил, что Россия думает о создании логистического коридора между Санкт-Петербургом и Китаем, в том числе для беспилотного транспорта.
Прогнозируемая окупаемость беспилотного логистического транспортного коридора "Москва - Санкт-Петербург" составит чуть меньше 10 лет, прогнозируют в "Автонете". По расчетам "Автонета", объем необходимых инвестиций в проект составит 18 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на создание необходимой инфраструктуры: информационных систем, систем связи, хабов, а также на закупку флота беспилотных транспортных средств.
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Петербургский международный экономический форумРоссияЯндексНП "ГЛОНАСС"Петербургский международный экономический форум (фонд)Максим РешетниковАлександр ГуркоДмитрий ПесковМоскваКитайЕвропаСанкт-ПетербургТехнологииЭкономика
 
 
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