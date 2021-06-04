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Ленинградская область
https://ria.ru/20210604/kompleks-1735663719.html
В Ленобласти появится газохимический комплекс в составе КПЭГ
В Ленобласти появится газохимический комплекс в составе КПЭГ - РИА Новости, 04.06.2021
В Ленобласти появится газохимический комплекс в составе КПЭГ
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор АО "РусГазДобыча" Константин Махов в рамках ПМЭФ-2021 подписали соглашение о... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T16:43
2021-06-04T16:43
ленинградская область
петербургский международный экономический форум (фонд)
усть-луга
александр дрозденко
ленинградская область
пмэф
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн —РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор АО "РусГазДобыча" Константин Махов в рамках ПМЭФ-2021 подписали соглашение о строительстве в регионе газохимического комплекса в составе Комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ). Объем инвестиций в проект, реализуемый "Балтийским Химическом Комплексом", составит 868 миллиардов рублей. На предприятии будет создано около двух тысяч рабочих мест."Для Ленинградской области комплекс в Усть-Луге - проект номер один. Это инвестиции в новые технологии, в развитие энергетики, в решение стратегических задач страны. Своевременное решение о реализации проекта глубокой переработки газа на территории России, означает, что доходы и налоговые отчисления пойдут в бюджеты нашей страны и региона для дальнейшего развития экономики и территории", - подчеркнул губернатор Ленобласти.Областная пресс-служба напомнила, что в составе Комплекса по переработке этансодержащего газа также газоперерабатывающий комплекс, соглашение о реализации которого было подписано на ПМЭФ в 2019 году. Сырьем для газохимического комплекса станет этан, получаемый на интегрированном предприятии - газоперерабатывающем комплексе. Газохимическое предприятие будет крупнейшим в мире заводом по производству полиэтилена мощностью до 3 миллионов тонн готовой продукции в год. В ассортимент производимой продукции включены полиэтилены высокой плотности (в том числе бимодальные), линейные полиэтилены низкой плотности и металлоценовые линейные полиэтилены низкой плотности.
https://ria.ru/20210604/lenoblast-1735632232.html
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петербургский международный экономический форум (фонд), усть-луга, александр дрозденко, ленинградская область, пмэф, экономика

В Ленобласти появится газохимический комплекс в составе КПЭГ

16:43 04.06.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиНа ПМЭФ-2021 подписано соглашение о строительстве газохимического комплекса в составе Комплекса по переработке этансодержащего газа
На ПМЭФ-2021 подписано соглашение о строительстве газохимического комплекса в составе Комплекса по переработке этансодержащего газа - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн —РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор АО "РусГазДобыча" Константин Махов в рамках ПМЭФ-2021 подписали соглашение о строительстве в регионе газохимического комплекса в составе Комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ).
Объем инвестиций в проект, реализуемый "Балтийским Химическом Комплексом", составит 868 миллиардов рублей. На предприятии будет создано около двух тысяч рабочих мест.
"Для Ленинградской области комплекс в Усть-Луге - проект номер один. Это инвестиции в новые технологии, в развитие энергетики, в решение стратегических задач страны. Своевременное решение о реализации проекта глубокой переработки газа на территории России, означает, что доходы и налоговые отчисления пойдут в бюджеты нашей страны и региона для дальнейшего развития экономики и территории", - подчеркнул губернатор Ленобласти.
Областная пресс-служба напомнила, что в составе Комплекса по переработке этансодержащего газа также газоперерабатывающий комплекс, соглашение о реализации которого было подписано на ПМЭФ в 2019 году. Сырьем для газохимического комплекса станет этан, получаемый на интегрированном предприятии - газоперерабатывающем комплексе. Газохимическое предприятие будет крупнейшим в мире заводом по производству полиэтилена мощностью до 3 миллионов тонн готовой продукции в год. В ассортимент производимой продукции включены полиэтилены высокой плотности (в том числе бимодальные), линейные полиэтилены низкой плотности и металлоценовые линейные полиэтилены низкой плотности.
Генеральный директор ООО Балтийский Химический Комплекс (ООО БКХ) Константин Махов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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Ленинградская областьПетербургский международный экономический форум (фонд)Усть-ЛугаАлександр ДрозденкоЛенинградская областьПМЭФЭкономика
 
 
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