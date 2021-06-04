В Ленобласти появится газохимический комплекс в составе КПЭГ
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиНа ПМЭФ-2021 подписано соглашение о строительстве газохимического комплекса в составе Комплекса по переработке этансодержащего газа
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн —РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор АО "РусГазДобыча" Константин Махов в рамках ПМЭФ-2021 подписали соглашение о строительстве в регионе газохимического комплекса в составе Комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ).
Объем инвестиций в проект, реализуемый "Балтийским Химическом Комплексом", составит 868 миллиардов рублей. На предприятии будет создано около двух тысяч рабочих мест.
"Для Ленинградской области комплекс в Усть-Луге - проект номер один. Это инвестиции в новые технологии, в развитие энергетики, в решение стратегических задач страны. Своевременное решение о реализации проекта глубокой переработки газа на территории России, означает, что доходы и налоговые отчисления пойдут в бюджеты нашей страны и региона для дальнейшего развития экономики и территории", - подчеркнул губернатор Ленобласти.
Областная пресс-служба напомнила, что в составе Комплекса по переработке этансодержащего газа также газоперерабатывающий комплекс, соглашение о реализации которого было подписано на ПМЭФ в 2019 году. Сырьем для газохимического комплекса станет этан, получаемый на интегрированном предприятии - газоперерабатывающем комплексе. Газохимическое предприятие будет крупнейшим в мире заводом по производству полиэтилена мощностью до 3 миллионов тонн готовой продукции в год. В ассортимент производимой продукции включены полиэтилены высокой плотности (в том числе бимодальные), линейные полиэтилены низкой плотности и металлоценовые линейные полиэтилены низкой плотности.