https://ria.ru/20210604/kompleks-1735663719.html

В Ленобласти появится газохимический комплекс в составе КПЭГ

В Ленобласти появится газохимический комплекс в составе КПЭГ - РИА Новости, 04.06.2021

В Ленобласти появится газохимический комплекс в составе КПЭГ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор АО "РусГазДобыча" Константин Махов в рамках ПМЭФ-2021 подписали соглашение о... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T16:43

2021-06-04T16:43

2021-06-04T16:43

ленинградская область

петербургский международный экономический форум (фонд)

усть-луга

александр дрозденко

ленинградская область

пмэф

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн —РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор АО "РусГазДобыча" Константин Махов в рамках ПМЭФ-2021 подписали соглашение о строительстве в регионе газохимического комплекса в составе Комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ). Объем инвестиций в проект, реализуемый "Балтийским Химическом Комплексом", составит 868 миллиардов рублей. На предприятии будет создано около двух тысяч рабочих мест."Для Ленинградской области комплекс в Усть-Луге - проект номер один. Это инвестиции в новые технологии, в развитие энергетики, в решение стратегических задач страны. Своевременное решение о реализации проекта глубокой переработки газа на территории России, означает, что доходы и налоговые отчисления пойдут в бюджеты нашей страны и региона для дальнейшего развития экономики и территории", - подчеркнул губернатор Ленобласти.Областная пресс-служба напомнила, что в составе Комплекса по переработке этансодержащего газа также газоперерабатывающий комплекс, соглашение о реализации которого было подписано на ПМЭФ в 2019 году. Сырьем для газохимического комплекса станет этан, получаемый на интегрированном предприятии - газоперерабатывающем комплексе. Газохимическое предприятие будет крупнейшим в мире заводом по производству полиэтилена мощностью до 3 миллионов тонн готовой продукции в год. В ассортимент производимой продукции включены полиэтилены высокой плотности (в том числе бимодальные), линейные полиэтилены низкой плотности и металлоценовые линейные полиэтилены низкой плотности.

https://ria.ru/20210604/lenoblast-1735632232.html

усть-луга

ленинградская область

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петербургский международный экономический форум (фонд), усть-луга, александр дрозденко, ленинградская область, пмэф, экономика