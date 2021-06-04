https://ria.ru/20210604/inostrantsy-1735689511.html

Мурашко объяснил, на кого распространится идея о вакцинации иностранцев

Мурашко объяснил, на кого распространится идея о вакцинации иностранцев - РИА Новости, 04.06.2021

Мурашко объяснил, на кого распространится идея о вакцинации иностранцев

Вакцинация от коронавируса для иностранцев в России в первую очередь предназначена для работающих в стране, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T17:46

2021-06-04T17:46

2021-06-04T18:04

петербургский международный экономический форум (фонд)

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729286359_0:276:3057:1996_1920x0_80_0_0_2c3c1c13f52c6f20de2769adb8223569.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса для иностранцев в России в первую очередь предназначена для работающих в стране, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Первое, что было озвучено - для иностранных рабочих, работающих в России. Мы планируем",- сказал Мурашко журналистам на площадке ПМЭФ, отвечая на вопрос РИА Новости.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, владимир путин, вакцинация, общество