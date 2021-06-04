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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210604/inostrantsy-1735689511.html
Мурашко объяснил, на кого распространится идея о вакцинации иностранцев
Мурашко объяснил, на кого распространится идея о вакцинации иностранцев - РИА Новости, 04.06.2021
Мурашко объяснил, на кого распространится идея о вакцинации иностранцев
Вакцинация от коронавируса для иностранцев в России в первую очередь предназначена для работающих в стране, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T17:46
2021-06-04T18:04
петербургский международный экономический форум (фонд)
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса для иностранцев в России в первую очередь предназначена для работающих в стране, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Первое, что было озвучено - для иностранных рабочих, работающих в России. Мы планируем",- сказал Мурашко журналистам на площадке ПМЭФ, отвечая на вопрос РИА Новости.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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петербургский международный экономический форум (фонд), российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, владимир путин, вакцинация, общество

Мурашко объяснил, на кого распространится идея о вакцинации иностранцев

17:46 04.06.2021 (обновлено: 18:04 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОбъявление о проведении вакцинации в центре госуслуг "Мои документы" в ЦУМе в Москве
Объявление о проведении вакцинации в центре госуслуг Мои документы в ЦУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса для иностранцев в России в первую очередь предназначена для работающих в стране, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Первое, что было озвучено - для иностранных рабочих, работающих в России. Мы планируем",- сказал Мурашко журналистам на площадке ПМЭФ, отвечая на вопрос РИА Новости.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Распространение коронавирусаПетербургский международный экономический форум (фонд)Российская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинВакцинацияОбщество
 
 
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