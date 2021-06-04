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В Киргизии заявили об обострении ситуации на границе с Таджикистаном
В Киргизии заявили об обострении ситуации на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 04.06.2021
В Киргизии заявили об обострении ситуации на границе с Таджикистаном
Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана вновь обострилась, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской Государственной погранслужбы. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T06:57
2021-06-04T10:15
ситуация на границе киргизии и таджикистана
таджикистан
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 4 июн — РИА Новости. Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана вновь обострилась, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской Государственной погранслужбы."Таджикская сторона &lt;…&gt; 4 июня 2021 года около 03:00 ночи начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области с заходом в глубь территории Кыргызской Республики до тысячи метров", — заявил собеседник агентства.По его словам, с тех пор обстановка остается напряженной, таджики оставили контейнер и отошли от него на 600 метров. Кроме того, по информации пресс-службы, со стороны Таджикистана "наблюдается скопление военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике"."С кыргызской стороны принимаются меры по урегулированию обстановки на уровне пограничных представителей сторон, однако пограничные представители Республики Таджикистан не отвечают на телефонные звонки", — подчеркнули в ведомстве.Как отмечается, подразделения погранслужбы Киргизии, дислоцированные на участке государственной границы с Таджикистаном перешли на усиленный вариант несения службы."Таджикская сторона, нарушив ранее достигнутые договоренности, накалила обстановку и обострила ситуацию на кыргызско-таджикской госгранице, что не соответствует добрососедским и дружеским отношениям", — заявил представитель правительства Киргизии в беседе с РИА Новости.Конфликт между жителями приграничных районов двух стран на водозаборе "Головной" 29 апреля перерос в вооруженное противостояние. Столкновения между пограничниками длились более шести часов. Погибли 36 граждан Киргизии, около двухсот пострадали. Таджикистан сообщил о 19 умерших и 87 раненых. Более трехсот домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены.Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились. Очередного перемирия удалось достигнуть ближе к вечеру 30 апреля. Все военные из Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.
https://ria.ru/20210524/granitsa-1733652364.html
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире

В Киргизии заявили об обострении ситуации на границе с Таджикистаном

06:57 04.06.2021 (обновлено: 10:15 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в фотобанкВоеннослужащие вооруженных сил Киргизии охраняют Водозабор "Головной" в приграничном с Таджикистаном селе Кок-Таш
Военнослужащие вооруженных сил Киргизии охраняют Водозабор Головной в приграничном с Таджикистаном селе Кок-Таш - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Игорь Егоров
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БИШКЕК, 4 июн — РИА Новости. Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана вновь обострилась, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской Государственной погранслужбы.
"Таджикская сторона <…> 4 июня 2021 года около 03:00 ночи начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области с заходом в глубь территории Кыргызской Республики до тысячи метров", — заявил собеседник агентства.
По его словам, с тех пор обстановка остается напряженной, таджики оставили контейнер и отошли от него на 600 метров. Кроме того, по информации пресс-службы, со стороны Таджикистана "наблюдается скопление военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике".
"С кыргызской стороны принимаются меры по урегулированию обстановки на уровне пограничных представителей сторон, однако пограничные представители Республики Таджикистан не отвечают на телефонные звонки", — подчеркнули в ведомстве.
Военнослужащий вооруженных сил Киргизии охраняет водозабор Головной в приграничном с Таджикистаном селе Кок-Таш - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
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Путин обсудил с Жапаровым ситуацию на границе Киргизии и Таджикистана
Как отмечается, подразделения погранслужбы Киргизии, дислоцированные на участке государственной границы с Таджикистаном перешли на усиленный вариант несения службы.
"Таджикская сторона, нарушив ранее достигнутые договоренности, накалила обстановку и обострила ситуацию на кыргызско-таджикской госгранице, что не соответствует добрососедским и дружеским отношениям", — заявил представитель правительства Киргизии в беседе с РИА Новости.
Конфликт между жителями приграничных районов двух стран на водозаборе "Головной" 29 апреля перерос в вооруженное противостояние. Столкновения между пограничниками длились более шести часов. Погибли 36 граждан Киргизии, около двухсот пострадали. Таджикистан сообщил о 19 умерших и 87 раненых. Более трехсот домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены.
Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились. Очередного перемирия удалось достигнуть ближе к вечеру 30 апреля. Все военные из Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.
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