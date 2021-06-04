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Facebook лишит политиков привилегий, сообщили СМИ
Facebook лишит политиков привилегий, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.06.2021
Facebook лишит политиков привилегий, сообщили СМИ
Социальная сеть Facebook планирует отказаться от особых правил, которые дают привилегии политическим деятелям при публикации контента, сообщает издание Verge. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T09:17
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Социальная сеть Facebook планирует отказаться от особых правил, которые дают привилегии политическим деятелям при публикации контента, сообщает издание Verge.По данным издания, изменение, о котором Facebook собирается заявить уже в пятницу, стало следствием подтверждения совета по надзору (независимой группы, финансируемой компанией для пересмотра самых противоречивых решений относительно контента) решения о блокировке аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа. При этом надзорный орган раскритиковал особое отношение Facebook к политикам, заявив, что "ко всем пользователям должны примяться одинаковые правила". Совет дал Facebook время до 5 июня, чтобы ответить на соответствующие рекомендации.Такое резкое изменение политики Facebook может иметь последствия для того, как должностные лица используют социальную сеть, пишет Verge, Издание отмечает, что социальная сеть исторически придерживалась политики невмешательства в том, что касается публикацией политических деятелей.Как сообщается, в течение последних нескольких лет Facebook имел список политических аккаунтов, на которые не распространяются такие же правила проверки фактов и модерации контента, какие применяются к остальным пользователям. По данным портала Information, в 2019 году группа сотрудников попросила отказаться от такого списка, сославшись на внутреннее исследование, которое показало, что люди с большей вероятностью верят лживым данным, если их публикует должностное лицо.Ранее Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.
https://ria.ru/20210527/facebook-1734351374.html
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РИА Новости
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96
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facebook, капитолий, дональд трамп, youtube, сша, twitter, в мире

Facebook лишит политиков привилегий, сообщили СМИ

09:17 04.06.2021 (обновлено: 09:20 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Социальная сеть Facebook планирует отказаться от особых правил, которые дают привилегии политическим деятелям при публикации контента, сообщает издание Verge.
По данным издания, изменение, о котором Facebook собирается заявить уже в пятницу, стало следствием подтверждения совета по надзору (независимой группы, финансируемой компанией для пересмотра самых противоречивых решений относительно контента) решения о блокировке аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа. При этом надзорный орган раскритиковал особое отношение Facebook к политикам, заявив, что "ко всем пользователям должны примяться одинаковые правила". Совет дал Facebook время до 5 июня, чтобы ответить на соответствующие рекомендации.
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Такое резкое изменение политики Facebook может иметь последствия для того, как должностные лица используют социальную сеть, пишет Verge, Издание отмечает, что социальная сеть исторически придерживалась политики невмешательства в том, что касается публикацией политических деятелей.
Как сообщается, в течение последних нескольких лет Facebook имел список политических аккаунтов, на которые не распространяются такие же правила проверки фактов и модерации контента, какие применяются к остальным пользователям. По данным портала Information, в 2019 году группа сотрудников попросила отказаться от такого списка, сославшись на внутреннее исследование, которое показало, что люди с большей вероятностью верят лживым данным, если их публикует должностное лицо.
Ранее Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.
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