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В ЕС одобрили запрет на полеты над Белоруссией для европейских авиалиний
В ЕС одобрили запрет на полеты над Белоруссией для европейских авиалиний - РИА Новости, 04.06.2021
В ЕС одобрили запрет на полеты над Белоруссией для европейских авиалиний
Послы ЕС одобрили запрет европейским авиакомпаниям летать над Белоруссией, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на трех дипломатов. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:55
2021-06-04T13:43
задержание основателя telegram-канала nexta
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евросоюз
в мире
белоруссия
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Послы ЕС одобрили запрет европейским авиакомпаниям летать над Белоруссией, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на трех дипломатов.Решение вступит в силу в полночь по центральноевропейскому времени (01:00 мск). В Брюсселе рассчитывают, что возражений со стороны стран Евросоюза не последует.Помимо этого, белорусским самолетам запретят использовать воздушное пространство ЕС и совершать посадки в аэропортах стран — членов интеграционного объединения.Лидеры государств Евросоюза согласовали эти меры после того, как летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. С рейса сняли основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.Западные страны раскритиковали произошедшее и заявили, что самолет вынудили совершить посадку, они готовят новые санкции в отношении Белоруссии. В Минске, в свою очередь, утверждают, что никакого принуждения не было, и представили расшифровку переговоров с пилотом самолета, в ней не содержится никаких угроз в адрес экипажа.
https://ria.ru/20210602/belorussiya-1735237962.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, евросоюз, в мире, белоруссия

В ЕС одобрили запрет на полеты над Белоруссией для европейских авиалиний

11:55 04.06.2021 (обновлено: 13:43 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Послы ЕС одобрили запрет европейским авиакомпаниям летать над Белоруссией, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на трех дипломатов.
Решение вступит в силу в полночь по центральноевропейскому времени (01:00 мск). В Брюсселе рассчитывают, что возражений со стороны стран Евросоюза не последует.
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Глава Wizz Air осудил страны Европы за запрет на полеты над Белоруссией
Помимо этого, белорусским самолетам запретят использовать воздушное пространство ЕС и совершать посадки в аэропортах стран — членов интеграционного объединения.
Лидеры государств Евросоюза согласовали эти меры после того, как летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. С рейса сняли основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Западные страны раскритиковали произошедшее и заявили, что самолет вынудили совершить посадку, они готовят новые санкции в отношении Белоруссии. В Минске, в свою очередь, утверждают, что никакого принуждения не было, и представили расшифровку переговоров с пилотом самолета, в ней не содержится никаких угроз в адрес экипажа.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
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Задержание основателя Telegram-канала NextaRyanairЕвросоюзВ миреБелоруссия
 
 
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