https://ria.ru/20210604/evrosoyuz-1735585935.html

В ЕС одобрили запрет на полеты над Белоруссией для европейских авиалиний

В ЕС одобрили запрет на полеты над Белоруссией для европейских авиалиний - РИА Новости, 04.06.2021

В ЕС одобрили запрет на полеты над Белоруссией для европейских авиалиний

Послы ЕС одобрили запрет европейским авиакомпаниям летать над Белоруссией, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на трех дипломатов. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T11:55

2021-06-04T11:55

2021-06-04T13:43

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

евросоюз

в мире

белоруссия

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Послы ЕС одобрили запрет европейским авиакомпаниям летать над Белоруссией, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на трех дипломатов.Решение вступит в силу в полночь по центральноевропейскому времени (01:00 мск). В Брюсселе рассчитывают, что возражений со стороны стран Евросоюза не последует.Помимо этого, белорусским самолетам запретят использовать воздушное пространство ЕС и совершать посадки в аэропортах стран — членов интеграционного объединения.Лидеры государств Евросоюза согласовали эти меры после того, как летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. С рейса сняли основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.Западные страны раскритиковали произошедшее и заявили, что самолет вынудили совершить посадку, они готовят новые санкции в отношении Белоруссии. В Минске, в свою очередь, утверждают, что никакого принуждения не было, и представили расшифровку переговоров с пилотом самолета, в ней не содержится никаких угроз в адрес экипажа.

https://ria.ru/20210602/belorussiya-1735237962.html

https://ria.ru/20210528/samolet-1734541323.html

белоруссия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, евросоюз, в мире, белоруссия