Пушков ответил бывшему президенту Эстонии на оскорбление
07:07 04.06.2021 (обновлено: 07:26 04.06.2021)
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заблокировал в Twitter бывшего президента Эстонии Тоомаса Ильвеса после его реакции на высказывание о проблемах с финансированием украинской армии из-за открытия "Северного потока — 2".
Накануне Пушков предположил, что урезание расходов на ВСУ только пойдет Киеву на пользу, поскольку это остановит бомбардировки Донбасса, а украинские власти откажутся от идеи "вернуть Крым" и не смогут втянуть НАТО в вооруженный конфликт с Россией. Ильвес посчитал мнение российского сенатора "смешным" и грубо высказался о парламентарии.
"Бывшему президенту Эстонии Ильвесу не понравился мой твит о том, что Украине не нужна армия, потому что она не умеет ей пользоваться. То есть человек вообще не понимает сарказма. За это я отправил его в бан, где ему самое место. Тем более, что он давно мало кому интересен", — подчеркнул Пушков.
В среду президент Украины Владимир Зеленский заявил, что достроенный газопровод "Северный поток — 2" лишит страну порядка трех миллиардов долларов, так как отключит ее от поставок газа. Политик считает, что из-за этого украинская армия начнет испытывать проблемы с финансированием.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Москва неоднократно призывала прекратить упоминать трубопровод в контексте какой-либо политизации, поскольку это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.
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