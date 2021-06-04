https://ria.ru/20210604/estoniya-1735542902.html

Пушков ответил бывшему президенту Эстонии на оскорбление

Пушков ответил бывшему президенту Эстонии на оскорбление - РИА Новости, 04.06.2021

Пушков ответил бывшему президенту Эстонии на оскорбление

Сенатор Алексей Пушков заблокировал в Twitter бывшего президента Эстонии Тоомаса Ильвеса после его реакции на высказывание о проблемах с финансированием... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T07:07

2021-06-04T07:07

2021-06-04T07:26

россия

северный поток — 2

балтийское море

вооруженные силы украины

тоомас ильвес

евросоюз

алексей пушков

владимир зеленский

эстония

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Пушков публично унизил бывшего президента Эстонии

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заблокировал в Twitter бывшего президента Эстонии Тоомаса Ильвеса после его реакции на высказывание о проблемах с финансированием украинской армии из-за открытия "Северного потока — 2".Накануне Пушков предположил, что урезание расходов на ВСУ только пойдет Киеву на пользу, поскольку это остановит бомбардировки Донбасса, а украинские власти откажутся от идеи "вернуть Крым" и не смогут втянуть НАТО в вооруженный конфликт с Россией. Ильвес посчитал мнение российского сенатора "смешным" и грубо высказался о парламентарии.В среду президент Украины Владимир Зеленский заявил, что достроенный газопровод "Северный поток — 2" лишит страну порядка трех миллиардов долларов, так как отключит ее от поставок газа. Политик считает, что из-за этого украинская армия начнет испытывать проблемы с финансированием."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Москва неоднократно призывала прекратить упоминать трубопровод в контексте какой-либо политизации, поскольку это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210603/sanktsii-1735327212.html

россия

балтийское море

эстония

киев

украина

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россия, северный поток — 2, балтийское море, вооруженные силы украины, тоомас ильвес, евросоюз, алексей пушков, владимир зеленский, эстония, киев, twitter, украина