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Пушков ответил бывшему президенту Эстонии на оскорбление
Пушков ответил бывшему президенту Эстонии на оскорбление - РИА Новости, 04.06.2021
Пушков ответил бывшему президенту Эстонии на оскорбление
Сенатор Алексей Пушков заблокировал в Twitter бывшего президента Эстонии Тоомаса Ильвеса после его реакции на высказывание о проблемах с финансированием... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T07:07
2021-06-04T07:26
россия
северный поток — 2
балтийское море
вооруженные силы украины
тоомас ильвес
евросоюз
алексей пушков
владимир зеленский
эстония
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Пушков публично унизил бывшего президента Эстонии
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заблокировал в Twitter бывшего президента Эстонии Тоомаса Ильвеса после его реакции на высказывание о проблемах с финансированием украинской армии из-за открытия "Северного потока — 2".Накануне Пушков предположил, что урезание расходов на ВСУ только пойдет Киеву на пользу, поскольку это остановит бомбардировки Донбасса, а украинские власти откажутся от идеи "вернуть Крым" и не смогут втянуть НАТО в вооруженный конфликт с Россией. Ильвес посчитал мнение российского сенатора "смешным" и грубо высказался о парламентарии.В среду президент Украины Владимир Зеленский заявил, что достроенный газопровод "Северный поток — 2" лишит страну порядка трех миллиардов долларов, так как отключит ее от поставок газа. Политик считает, что из-за этого украинская армия начнет испытывать проблемы с финансированием."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Москва неоднократно призывала прекратить упоминать трубопровод в контексте какой-либо политизации, поскольку это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.
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россия, северный поток — 2, балтийское море, вооруженные силы украины, тоомас ильвес, евросоюз, алексей пушков, владимир зеленский, эстония, киев, twitter, украина

Пушков ответил бывшему президенту Эстонии на оскорбление

07:07 04.06.2021 (обновлено: 07:26 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заблокировал в Twitter бывшего президента Эстонии Тоомаса Ильвеса после его реакции на высказывание о проблемах с финансированием украинской армии из-за открытия "Северного потока — 2".
Накануне Пушков предположил, что урезание расходов на ВСУ только пойдет Киеву на пользу, поскольку это остановит бомбардировки Донбасса, а украинские власти откажутся от идеи "вернуть Крым" и не смогут втянуть НАТО в вооруженный конфликт с Россией. Ильвес посчитал мнение российского сенатора "смешным" и грубо высказался о парламентарии.

"Бывшему президенту Эстонии Ильвесу не понравился мой твит о том, что Украине не нужна армия, потому что она не умеет ей пользоваться. То есть человек вообще не понимает сарказма. За это я отправил его в бан, где ему самое место. Тем более, что он давно мало кому интересен", — подчеркнул Пушков.

В среду президент Украины Владимир Зеленский заявил, что достроенный газопровод "Северный поток — 2" лишит страну порядка трех миллиардов долларов, так как отключит ее от поставок газа. Политик считает, что из-за этого украинская армия начнет испытывать проблемы с финансированием.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Москва неоднократно призывала прекратить упоминать трубопровод в контексте какой-либо политизации, поскольку это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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РоссияСеверный поток — 2Балтийское мореВооруженные силы УкраиныТоомас ИльвесЕвросоюзАлексей ПушковВладимир ЗеленскийЭстонияКиевTwitterУкраина
 
 
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