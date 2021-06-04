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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/energetika-1735544086.html
Глава РАН назвал слабое место моделей безуглеродной энергетики
Глава РАН назвал слабое место моделей безуглеродной энергетики - РИА Новости, 04.06.2021
Глава РАН назвал слабое место моделей безуглеродной энергетики
Климатические модели, завязанные на деятельность человека и лежащие в основе Парижского соглашения, не учитывают возможности катастрофического роста... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T07:25
2021-06-04T07:25
петербургский международный экономический форум
александр сергеев (ран)
земля
российская академия наук
наука
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Климатические модели, завязанные на деятельность человека и лежащие в основе Парижского соглашения, не учитывают возможности катастрофического роста концентрации в атмосфере Земли тех или иных парниковых газов, вызванного природными причинами, что может сделать бессмысленным стремление к "нулевому балансу", заявил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума президент Российской академии наук Александр Сергеев.Ряд экспертов считает, что в результате быстрого таяния вечной мерзлоты в атмосферу нашей планеты будет выброшено столько метана, что это полностью обессмыслит концепцию безуглеродной экономики, активно продвигаемую сейчас на Западе.По его словам, когда обсуждается ответ человечества на изменения климата, то, к сожалению, не учитываются возможности таких чисто природных явлений."Я далек от утверждения, что этот процесс пошел, и что ни делай по Парижскому соглашению, сколько фабрик не отключай, ничего не получится, но то, что это необходимо исследовать, это факт", - отметил Сергеев.Климатические модели, учитывающие деятельность человека и легшие в основу Парижского соглашения, не встроены в глобальные климатические модели с этими обусловленными самой природой обратными связями для разных газов, пояснил он."Не хватает изучения глобальных природных процессов. Хотя есть понимание, что это должно быть сделано. Но признания этого на политическом уровне пока не произошло", - добавил глава РАН.
https://ria.ru/20210604/koronavirus-1735540270.html
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александр сергеев (ран), земля, российская академия наук, наука

Глава РАН назвал слабое место моделей безуглеродной энергетики

07:25 04.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент Российской академии наук Александр Сергеев во время пресс-конференции в формате видеомоста Москва – Пекин ММПЦ МИА "Россия сегодня". 3 апреля 2019
Президент Российской академии наук Александр Сергеев во время пресс-конференции в формате видеомоста Москва – Пекин ММПЦ МИА Россия сегодня. 3 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Климатические модели, завязанные на деятельность человека и лежащие в основе Парижского соглашения, не учитывают возможности катастрофического роста концентрации в атмосфере Земли тех или иных парниковых газов, вызванного природными причинами, что может сделать бессмысленным стремление к "нулевому балансу", заявил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума президент Российской академии наук Александр Сергеев.
Ряд экспертов считает, что в результате быстрого таяния вечной мерзлоты в атмосферу нашей планеты будет выброшено столько метана, что это полностью обессмыслит концепцию безуглеродной экономики, активно продвигаемую сейчас на Западе.
"Это острая тема. Можно даже не акцентировать внимание на метане, потому что для каждого из парниковых газов есть свои, скажем так, петли положительной обратной связи, которые могут сработать в силу чисто природных процессов, без какого-либо антропогенного влияния", - сказал Сергеев.
По его словам, когда обсуждается ответ человечества на изменения климата, то, к сожалению, не учитываются возможности таких чисто природных явлений.
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"Я далек от утверждения, что этот процесс пошел, и что ни делай по Парижскому соглашению, сколько фабрик не отключай, ничего не получится, но то, что это необходимо исследовать, это факт", - отметил Сергеев.
Климатические модели, учитывающие деятельность человека и легшие в основу Парижского соглашения, не встроены в глобальные климатические модели с этими обусловленными самой природой обратными связями для разных газов, пояснил он.
"Не хватает изучения глобальных природных процессов. Хотя есть понимание, что это должно быть сделано. Но признания этого на политическом уровне пока не произошло", - добавил глава РАН.
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Петербургский международный экономический форумАлександр Сергеев (РАН)ЗемляРоссийская академия наукНаука
 
 
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