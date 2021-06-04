https://ria.ru/20210604/energetika-1735544086.html

Глава РАН назвал слабое место моделей безуглеродной энергетики

Глава РАН назвал слабое место моделей безуглеродной энергетики - РИА Новости, 04.06.2021

Глава РАН назвал слабое место моделей безуглеродной энергетики

Климатические модели, завязанные на деятельность человека и лежащие в основе Парижского соглашения, не учитывают возможности катастрофического роста... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T07:25

2021-06-04T07:25

2021-06-04T07:25

петербургский международный экономический форум

александр сергеев (ран)

земля

российская академия наук

наука

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Климатические модели, завязанные на деятельность человека и лежащие в основе Парижского соглашения, не учитывают возможности катастрофического роста концентрации в атмосфере Земли тех или иных парниковых газов, вызванного природными причинами, что может сделать бессмысленным стремление к "нулевому балансу", заявил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума президент Российской академии наук Александр Сергеев.Ряд экспертов считает, что в результате быстрого таяния вечной мерзлоты в атмосферу нашей планеты будет выброшено столько метана, что это полностью обессмыслит концепцию безуглеродной экономики, активно продвигаемую сейчас на Западе.По его словам, когда обсуждается ответ человечества на изменения климата, то, к сожалению, не учитываются возможности таких чисто природных явлений."Я далек от утверждения, что этот процесс пошел, и что ни делай по Парижскому соглашению, сколько фабрик не отключай, ничего не получится, но то, что это необходимо исследовать, это факт", - отметил Сергеев.Климатические модели, учитывающие деятельность человека и легшие в основу Парижского соглашения, не встроены в глобальные климатические модели с этими обусловленными самой природой обратными связями для разных газов, пояснил он."Не хватает изучения глобальных природных процессов. Хотя есть понимание, что это должно быть сделано. Но признания этого на политическом уровне пока не произошло", - добавил глава РАН.

https://ria.ru/20210604/koronavirus-1735540270.html

https://ria.ru/20210603/ran-1735412317.html

земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр сергеев (ран), земля, российская академия наук, наука