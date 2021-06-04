В Госдуме призвали запретить движение на электросамокатах в наушниках
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Необходимо запретить ездить по тротуарам на электросамокатах, моноколесах и других подобных транспортных средствах в наушниках, в комитете по транспорту и строительству Госдумы планируют работать над регулированием передвижения на этих видах транспорта, сообщил РИА Новости зампред комитета Павел Федяев ("Единая Россия").
"Считаю, нельзя допускать езду по тротуару, особенно если это не ребенок, а взрослый, (нужно – ред.) запретить передвигаться на таком средстве в наушниках и, конечно, установить предел скорости, в Европе это, например, 20-25 километров в час", - заявил депутат.
Законодательное регулирование проблемы следует начать с регистрации электросамокатов, моноколес и другого подобного транспорта, уделяя внимание удобству формы процедуры, отметил Федяев.
Он уверен, что этот вопрос требует скорейшего законодательного регулирования, при этом депутат добавил, что для больших городов подобный транспорт – это "необходимость, удобство и экология".
"Будем работать, чтобы в ближайшее время такой законопроект, который устроит все стороны, все же появился. …В Государственной думе, в Минтрансе и в Общественной палате, не говоря уже о муниципалитетах, уже были "подходы к снаряду", в рамках последних событий мы, конечно, активизируем эту работу", - добавил парламентарий.
В Петербурге 4 июня возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровья против мужчины, сбившего четырехлетнего ребенка на арендованном электросамокате. Этот случай стал очередным в череде инцидентов с наездами на детей на арендованных электросамокатах в городе. Повышенное внимание к теме проявляют в Следственном комитете.