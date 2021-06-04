https://ria.ru/20210604/elektrosamokaty-1735721646.html

В Госдуме призвали запретить движение на электросамокатах в наушниках

В Госдуме призвали запретить движение на электросамокатах в наушниках - РИА Новости, 04.06.2021

В Госдуме призвали запретить движение на электросамокатах в наушниках

Необходимо запретить ездить по тротуарам на электросамокатах, моноколесах и других подобных транспортных средствах в наушниках, в комитете по транспорту и... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T20:29

2021-06-04T20:29

2021-06-04T20:29

госдума рф

единая россия

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Необходимо запретить ездить по тротуарам на электросамокатах, моноколесах и других подобных транспортных средствах в наушниках, в комитете по транспорту и строительству Госдумы планируют работать над регулированием передвижения на этих видах транспорта, сообщил РИА Новости зампред комитета Павел Федяев ("Единая Россия")."Считаю, нельзя допускать езду по тротуару, особенно если это не ребенок, а взрослый, (нужно – ред.) запретить передвигаться на таком средстве в наушниках и, конечно, установить предел скорости, в Европе это, например, 20-25 километров в час", - заявил депутат.Законодательное регулирование проблемы следует начать с регистрации электросамокатов, моноколес и другого подобного транспорта, уделяя внимание удобству формы процедуры, отметил Федяев.Он уверен, что этот вопрос требует скорейшего законодательного регулирования, при этом депутат добавил, что для больших городов подобный транспорт – это "необходимость, удобство и экология"."Будем работать, чтобы в ближайшее время такой законопроект, который устроит все стороны, все же появился. …В Государственной думе, в Минтрансе и в Общественной палате, не говоря уже о муниципалитетах, уже были "подходы к снаряду", в рамках последних событий мы, конечно, активизируем эту работу", - добавил парламентарий.В Петербурге 4 июня возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровья против мужчины, сбившего четырехлетнего ребенка на арендованном электросамокате. Этот случай стал очередным в череде инцидентов с наездами на детей на арендованных электросамокатах в городе. Повышенное внимание к теме проявляют в Следственном комитете.

https://radiosputnik.ria.ru/20210604/samokat-1735635443.html

https://ria.ru/20210604/elektrosamokat-1735584616.html

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госдума рф, единая россия, санкт-петербург, общество