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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/ekonomika-1735691030.html
В России создадут "искусственный мозг" для решения задач экономики
В России создадут "искусственный мозг" для решения задач экономики - РИА Новости, 04.06.2021
В России создадут "искусственный мозг" для решения задач экономики
"Росатом", МГУ имени Ломоносова и Российская академия наук в ходе Петербургского международного экономического форума четверг в четверг подписали соглашение о... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T17:53
2021-06-04T17:53
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
российская академия наук
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
технологии
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. "Росатом", МГУ имени Ломоносова и Российская академия наук в ходе Петербургского международного экономического форума четверг в четверг подписали соглашение о намерениях по совместному исследованию и разработке в области так называемых нейроморфных систем искусственного интеллекта."Соглашение предполагает научно-техническое взаимодействие сторон в одном из наиболее перспективных современных научных направлений, в том числе для решения практических задач как атомной отрасли, так и российской экономики, в целом", - говорится в сообщении "Росатома".Нейроморфные системы основаны на моделировании базовых принципов работы мозга человека и рассматриваются в качестве технологической основы нового направления и нового этапа развития вычислительной техники.Подобные системы обладают беспрецедентно высоким уровнем энергоэффективности (в тысячи раз выше, чем в классических системах), высокой скоростью работы и малым временем отклика. Фундаментальным компонентом нейроморфных систем станут нейроморфные чипы.В рамках соглашения "Росатом", МГУ и РАН будут работать над проектом по созданию отечественной нейроморфной системы искусственного интеллекта с возможностью обучения непосредственно на чипе.Направлениями работы станут создание моделей импульсных нейронных сетей, имитирующих принципы работы биологических систем, разработка перспективных архитектур нейроморфных систем искусственного интеллекта, построенных на принципе подобия биологическим нейронным системам, разработка дизайна нейроморфного чипа и другие.
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петербургский международный экономический форум (фонд), российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии, экономика

В России создадут "искусственный мозг" для решения задач экономики

17:53 04.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСимволика Петербургского международного экономического форума - 2021
Символика Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. "Росатом", МГУ имени Ломоносова и Российская академия наук в ходе Петербургского международного экономического форума четверг в четверг подписали соглашение о намерениях по совместному исследованию и разработке в области так называемых нейроморфных систем искусственного интеллекта.
"Соглашение предполагает научно-техническое взаимодействие сторон в одном из наиболее перспективных современных научных направлений, в том числе для решения практических задач как атомной отрасли, так и российской экономики, в целом", - говорится в сообщении "Росатома".
Человеческий мозг - РИА Новости, 1920, 25.12.2019
25 декабря 2019, 17:57Наука
Ученые создали искусственный мозг из наноматериалов
Нейроморфные системы основаны на моделировании базовых принципов работы мозга человека и рассматриваются в качестве технологической основы нового направления и нового этапа развития вычислительной техники.
Подобные системы обладают беспрецедентно высоким уровнем энергоэффективности (в тысячи раз выше, чем в классических системах), высокой скоростью работы и малым временем отклика. Фундаментальным компонентом нейроморфных систем станут нейроморфные чипы.
В рамках соглашения "Росатом", МГУ и РАН будут работать над проектом по созданию отечественной нейроморфной системы искусственного интеллекта с возможностью обучения непосредственно на чипе.
Направлениями работы станут создание моделей импульсных нейронных сетей, имитирующих принципы работы биологических систем, разработка перспективных архитектур нейроморфных систем искусственного интеллекта, построенных на принципе подобия биологическим нейронным системам, разработка дизайна нейроморфного чипа и другие.
Посетители выставки с образцами высокотехнологичной российской экспортной продукции в рамках Международного экспортного форума Сделано в России - 2020 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 13:28Наука
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Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)Российская академия наукГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ТехнологииЭкономика
 
 
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