https://ria.ru/20210604/ekonomika-1735691030.html

В России создадут "искусственный мозг" для решения задач экономики

В России создадут "искусственный мозг" для решения задач экономики - РИА Новости, 04.06.2021

В России создадут "искусственный мозг" для решения задач экономики

"Росатом", МГУ имени Ломоносова и Российская академия наук в ходе Петербургского международного экономического форума четверг в четверг подписали соглашение о... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T17:53

2021-06-04T17:53

2021-06-04T17:53

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

российская академия наук

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

технологии

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. "Росатом", МГУ имени Ломоносова и Российская академия наук в ходе Петербургского международного экономического форума четверг в четверг подписали соглашение о намерениях по совместному исследованию и разработке в области так называемых нейроморфных систем искусственного интеллекта."Соглашение предполагает научно-техническое взаимодействие сторон в одном из наиболее перспективных современных научных направлений, в том числе для решения практических задач как атомной отрасли, так и российской экономики, в целом", - говорится в сообщении "Росатома".Нейроморфные системы основаны на моделировании базовых принципов работы мозга человека и рассматриваются в качестве технологической основы нового направления и нового этапа развития вычислительной техники.Подобные системы обладают беспрецедентно высоким уровнем энергоэффективности (в тысячи раз выше, чем в классических системах), высокой скоростью работы и малым временем отклика. Фундаментальным компонентом нейроморфных систем станут нейроморфные чипы.В рамках соглашения "Росатом", МГУ и РАН будут работать над проектом по созданию отечественной нейроморфной системы искусственного интеллекта с возможностью обучения непосредственно на чипе.Направлениями работы станут создание моделей импульсных нейронных сетей, имитирующих принципы работы биологических систем, разработка перспективных архитектур нейроморфных систем искусственного интеллекта, построенных на принципе подобия биологическим нейронным системам, разработка дизайна нейроморфного чипа и другие.

https://ria.ru/20191225/1562846627.html

https://ria.ru/20210427/roboty-1730134472.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии, экономика