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Китайцы оценили выход России из Договора по открытому небу
Китайцы оценили выход России из Договора по открытому небу - РИА Новости, 04.06.2021
Китайцы оценили выход России из Договора по открытому небу
Читатели китайской газеты "Гуаньча" прокомментировали решение Совета Федерации одобрить закон о денонсации Договора по открытому небу. Многие из них высказались РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T09:07
2021-06-04T09:08
договор по открытому небу
совет федерации рф
госдума рф
москва
китай
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуаньча" прокомментировали решение Совета Федерации одобрить закон о денонсации Договора по открытому небу. Многие из них высказались в поддержку России и обвинили США в развале соглашения."Ха-ха, Байден сначала критиковал Трампа, а потом сделал как он. Но при этом союзники его приняли, удивительно", — высказался один из пользователей."Только с точки зрения равноправия можно говорить о справедливости. А только со справедливой позиции можно говорить о сотрудничестве. Россия все правильно сделала", — отметил другой читатель."Американцы вышли из диалога, как русские теперь могут позволить вам свободно ходить и смотреть, какие ракеты у них есть? Теперь, если США придут, русские по ним сразу ракетой выстрелят", — написал еще один комментатор."Каждый раз, когда США выходят из очередного договора о контроле над вооружениями, они наносят удар по европейской безопасности", — подытожили пользователи.Договор по открытому небу (ДОН) вступил в силу 1 января 2002-го и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны: он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.В мае прошлого года США запустили процедуру расторжения соглашения, она завершилась 22 ноября. В январе 2021-го о старте межведомственных действий по выходу из ДОН заявила и Москва. В конце мая в Вашингтоне подтвердили, покидают договор, упомянув о "российских нарушениях". В МИД претензии назвали голословными, а утрату соглашения — плохим знаком.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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договор по открытому небу, совет федерации рф, госдума рф, москва, китай, сша

Китайцы оценили выход России из Договора по открытому небу

09:07 04.06.2021 (обновлено: 09:08 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет авиационного наблюдения Ту-214ОН, созданный для облета стран-участниц договора по открытому небу (The Treaty on Open Skies)
Самолет авиационного наблюдения Ту-214ОН, созданный для облета стран-участниц договора по открытому небу (The Treaty on Open Skies) - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуаньча" прокомментировали решение Совета Федерации одобрить закон о денонсации Договора по открытому небу. Многие из них высказались в поддержку России и обвинили США в развале соглашения.
"Ха-ха, Байден сначала критиковал Трампа, а потом сделал как он. Но при этом союзники его приняли, удивительно", — высказался один из пользователей.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
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МИД возложил на США ответственность за развал Договора по открытому небу
"Только с точки зрения равноправия можно говорить о справедливости. А только со справедливой позиции можно говорить о сотрудничестве. Россия все правильно сделала", — отметил другой читатель.
"Американцы вышли из диалога, как русские теперь могут позволить вам свободно ходить и смотреть, какие ракеты у них есть? Теперь, если США придут, русские по ним сразу ракетой выстрелят", — написал еще один комментатор.
"Каждый раз, когда США выходят из очередного договора о контроле над вооружениями, они наносят удар по европейской безопасности", — подытожили пользователи.
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет авиабаза Минот в штате Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 21:10Сказано в эфире
Эксперт предположил, готовы ли США к новому "уравнению безопасности"
Договор по открытому небу (ДОН) вступил в силу 1 января 2002-го и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны: он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
В мае прошлого года США запустили процедуру расторжения соглашения, она завершилась 22 ноября. В январе 2021-го о старте межведомственных действий по выходу из ДОН заявила и Москва. В конце мая в Вашингтоне подтвердили, покидают договор, упомянув о "российских нарушениях". В МИД претензии назвали голословными, а утрату соглашения — плохим знаком.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 17:17
США заявили о желании восстановить предсказуемость в отношениях с Россией
 
Договор по открытому небуСовет Федерации РФГосдума РФМоскваКитайСША
 
 
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