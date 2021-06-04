https://ria.ru/20210604/dogovor-1735550467.html

Китайцы оценили выход России из Договора по открытому небу

Китайцы оценили выход России из Договора по открытому небу - РИА Новости, 04.06.2021

Китайцы оценили выход России из Договора по открытому небу

Читатели китайской газеты "Гуаньча" прокомментировали решение Совета Федерации одобрить закон о денонсации Договора по открытому небу. Многие из них высказались РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T09:07

2021-06-04T09:07

2021-06-04T09:08

договор по открытому небу

совет федерации рф

госдума рф

москва

китай

сша

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуаньча" прокомментировали решение Совета Федерации одобрить закон о денонсации Договора по открытому небу. Многие из них высказались в поддержку России и обвинили США в развале соглашения."Ха-ха, Байден сначала критиковал Трампа, а потом сделал как он. Но при этом союзники его приняли, удивительно", — высказался один из пользователей."Только с точки зрения равноправия можно говорить о справедливости. А только со справедливой позиции можно говорить о сотрудничестве. Россия все правильно сделала", — отметил другой читатель."Американцы вышли из диалога, как русские теперь могут позволить вам свободно ходить и смотреть, какие ракеты у них есть? Теперь, если США придут, русские по ним сразу ракетой выстрелят", — написал еще один комментатор."Каждый раз, когда США выходят из очередного договора о контроле над вооружениями, они наносят удар по европейской безопасности", — подытожили пользователи.Договор по открытому небу (ДОН) вступил в силу 1 января 2002-го и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны: он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.В мае прошлого года США запустили процедуру расторжения соглашения, она завершилась 22 ноября. В январе 2021-го о старте межведомственных действий по выходу из ДОН заявила и Москва. В конце мая в Вашингтоне подтвердили, покидают договор, упомянув о "российских нарушениях". В МИД претензии назвали голословными, а утрату соглашения — плохим знаком.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210528/mid-1734655052.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/petrenko-1733040750.html

https://ria.ru/20210525/ssha-1733859023.html

москва

китай

сша

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договор по открытому небу, совет федерации рф, госдума рф, москва, китай, сша