https://ria.ru/20210604/arest-1735718777.html

В Новосибирске задержали мужчин, применивших насилие к полицейскому

В Новосибирске задержали мужчин, применивших насилие к полицейскому - РИА Новости, 04.06.2021

В Новосибирске задержали мужчин, применивших насилие к полицейскому

Задержаны двое подозреваемых в применении сили в отношении новосибирских полицейских, противостояние с которыми привело к гибели мужчины, сообщила журналистам... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T20:04

2021-06-04T20:04

2021-06-04T20:04

россия

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Задержаны двое подозреваемых в применении сили в отношении новосибирских полицейских, противостояние с которыми привело к гибели мужчины, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Громкий инцидент случился 28 мая: инспектор ДПС при задержании на трассе 19-летнего нарушителя-азербайджанца, по данным местных следователей, случайно выстрелил тому в голову, когда тот пытался отбить товарища. Через два дня Векил Абдуллаев скончался в больнице."В настоящее время двое подозреваемых в применении насилия в отношении сотрудников правопорядка задержаны. Следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала ПетренкоКак сообщалось ранее, 28 мая, на автодороге "Сибирь" два сотрудника ГИБДД попытались остановить тонированную Toyota, но водитель проигнорировал требование и поехал дальше. В итоге машину все-таки остановили в районе рабочего поселка Мошково. В салоне были три мужчины – одного из них полицейские попросили пройти в служебное авто для установления личности. Тот отказался, после чего, по данным СК РФ, стражи закона стали "сопровождать мужчину под руки", а он, "препятствуя действиям сотрудников, вырывался и напал на них".

https://ria.ru/20210604/politseyskiy-1735716094.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), происшествия