https://ria.ru/20210604/arest-1735718777.html
В Новосибирске задержали мужчин, применивших насилие к полицейскому
В Новосибирске задержали мужчин, применивших насилие к полицейскому - РИА Новости, 04.06.2021
В Новосибирске задержали мужчин, применивших насилие к полицейскому
Задержаны двое подозреваемых в применении сили в отношении новосибирских полицейских, противостояние с которыми привело к гибели мужчины, сообщила журналистам... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T20:04
2021-06-04T20:04
2021-06-04T20:04
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Задержаны двое подозреваемых в применении сили в отношении новосибирских полицейских, противостояние с которыми привело к гибели мужчины, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Громкий инцидент случился 28 мая: инспектор ДПС при задержании на трассе 19-летнего нарушителя-азербайджанца, по данным местных следователей, случайно выстрелил тому в голову, когда тот пытался отбить товарища. Через два дня Векил Абдуллаев скончался в больнице."В настоящее время двое подозреваемых в применении насилия в отношении сотрудников правопорядка задержаны. Следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала ПетренкоКак сообщалось ранее, 28 мая, на автодороге "Сибирь" два сотрудника ГИБДД попытались остановить тонированную Toyota, но водитель проигнорировал требование и поехал дальше. В итоге машину все-таки остановили в районе рабочего поселка Мошково. В салоне были три мужчины – одного из них полицейские попросили пройти в служебное авто для установления личности. Тот отказался, после чего, по данным СК РФ, стражи закона стали "сопровождать мужчину под руки", а он, "препятствуя действиям сотрудников, вырывался и напал на них".
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россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости.
Задержаны двое подозреваемых в применении сили в отношении новосибирских полицейских, противостояние с которыми привело к гибели мужчины, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко
.
Громкий инцидент случился 28 мая: инспектор ДПС при задержании на трассе 19-летнего нарушителя-азербайджанца, по данным местных следователей, случайно выстрелил тому в голову, когда тот пытался отбить товарища. Через два дня Векил Абдуллаев скончался в больнице.
"В настоящее время двое подозреваемых в применении насилия в отношении сотрудников правопорядка задержаны. Следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко
Как сообщалось ранее, 28 мая, на автодороге "Сибирь" два сотрудника ГИБДД попытались остановить тонированную Toyota, но водитель проигнорировал требование и поехал дальше. В итоге машину все-таки остановили в районе рабочего поселка Мошково. В салоне были три мужчины – одного из них полицейские попросили пройти в служебное авто для установления личности. Тот отказался, после чего, по данным СК РФ, стражи закона стали "сопровождать мужчину под руки", а он, "препятствуя действиям сотрудников, вырывался и напал на них".