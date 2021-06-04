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Дворкович рассказал, когда в мире появится прототип сети 6G

Дворкович рассказал, когда в мире появится прототип сети 6G - РИА Новости, 04.06.2021

Дворкович рассказал, когда в мире появится прототип сети 6G

Появление прототипа технологии связи шестого поколения - 6G можно ожидать в течение пяти лет, заявил в интервью РИА Новости председатель фонда "Сколково"... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T10:19

2021-06-04T10:19

2021-06-04T10:19

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

аркадий дворкович

мтс

москва

фонд "сколково"

санкт-петербург

технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Появление прототипа технологии связи шестого поколения - 6G можно ожидать в течение пяти лет, заявил в интервью РИА Новости председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович на Петербургском международном экономическом форуме."Сложно сказать, но специалисты говорят, что (сеть 6G появится - ред.) за десятилетие. Я имею в виду появление на рынке, а что касается прототипов, то, конечно, раньше, лет через пять", - сказал Дворкович.В начале марта мобильный оператор МТС запустил в Москве первую пилотную пользовательскую сеть 5G. Отмечалось, что сеть будет работать в диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных общественных местах Москвы. Подключиться к сети 5G смогут пользователи устройств, которые поддерживают сеть пятого поколения. Скорость передачи данных будет составлять до 1,5 Гбит в секунду. А 31 мая первая пользовательская сеть 5G заработала в ряде общественных мест Санкт-Петербурга.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210531/5dzhi-1734986535.html

москва

санкт-петербург

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петербургский международный экономический форум (фонд), аркадий дворкович, мтс, москва, фонд "сколково", санкт-петербург, технологии