https://ria.ru/20210603/volgograd-1735351477.html

В Волгограде проверят обстоятельства смерти школьницы в лагере "Орленок"

В Волгограде проверят обстоятельства смерти школьницы в лагере "Орленок" - РИА Новости, 03.06.2021

В Волгограде проверят обстоятельства смерти школьницы в лагере "Орленок"

Прокуратура проверит обстоятельства смерти 16-летней девочки в лагере "Орленок" в Волгограде, сообщается на сайте ведомства по региону. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T05:35

2021-06-03T05:35

2021-06-03T10:25

волгоград

волгоградская область

красноармейский район

происшествия

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Прокуратура проверит обстоятельства смерти 16-летней девочки в лагере "Орленок" в Волгограде, сообщается на сайте ведомства по региону.Ранее сообщалось о том, что старшеклассница умерла в летне-оздоровительном лагере Волгограда, причина смерти устанавливается. "Прокуратурой Волгоградской области организована проверка в связи с гибелью 16-летней девочки в детском лагере <...> "Орленок". На место происшествия выехал прокурор Красноармейского района Волгограда Игорь Русяев. По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20190723/1556786504.html

волгоград

волгоградская область

красноармейский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоград, волгоградская область, красноармейский район, происшествия