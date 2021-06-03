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В Волгограде проверят обстоятельства смерти школьницы в лагере "Орленок"
В Волгограде проверят обстоятельства смерти школьницы в лагере "Орленок" - РИА Новости, 03.06.2021
В Волгограде проверят обстоятельства смерти школьницы в лагере "Орленок"
Прокуратура проверит обстоятельства смерти 16-летней девочки в лагере "Орленок" в Волгограде, сообщается на сайте ведомства по региону. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T05:35
2021-06-03T05:35
2021-06-03T10:25
волгоград
волгоградская область
красноармейский район
происшествия
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Прокуратура проверит обстоятельства смерти 16-летней девочки в лагере "Орленок" в Волгограде, сообщается на сайте ведомства по региону.Ранее сообщалось о том, что старшеклассница умерла в летне-оздоровительном лагере Волгограда, причина смерти устанавливается. "Прокуратурой Волгоградской области организована проверка в связи с гибелью 16-летней девочки в детском лагере <...> "Орленок". На место происшествия выехал прокурор Красноармейского района Волгограда Игорь Русяев. По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20190723/1556786504.html
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волгоград, волгоградская область, красноармейский район, происшествия