https://ria.ru/20210603/vinovnye-1735371229.html

Мясников обвинил врачей в низких темпах вакцинации от COVID-19

Мясников обвинил врачей в низких темпах вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 03.06.2021

Мясников обвинил врачей в низких темпах вакцинации от COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил четыре фактора, влияющих на темпы вакцинации от COVID-19 в России. Об этом он рассказал в эфире ютьюб-канала... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T10:20

2021-06-03T10:20

2021-06-03T11:44

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

вакцина "эпиваккорона"

вакцина "спутник v"

александр мясников (врач)

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коронавирус covid-19

россия

российская академия наук

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил четыре фактора, влияющих на темпы вакцинации от COVID-19 в России. Об этом он рассказал в эфире ютьюб-канала телеведущего Владимира Соловьева.Большинство людей в силу "неграмотности" не знают механизм работы прививок и боятся развития каких-либо заболеваний, отметил медик. Многие при этом отказываются от препаратов, хотя не владеют достоверной информацией о побочных эффектах. Однако винить, по мнению Мясникова, нужно врачей."Вражеская агитация антипрививочников и пятая колонна врачей препятствуют ускорению темпов вакцинации <…> У тебя белый халат — как мундир", — заявил он, сравнив медработников с военнослужащими.Специалист подчеркнул, что такая тенденция прослеживается давно и отговаривающие от прививок медики должны нести ответственность.Вакцинация в России началась в декабре: тогда препаратом могли воспользоваться определенные категории граждан. С 18 января по поручению Владимира Путина стартовала массовая прививочная кампания.В стране зарегистрировано несколько вакцин для профилактики COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" от Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

https://ria.ru/20210528/covid-1734515216.html

https://ria.ru/20210409/vaktsinatsiya-1727390452.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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