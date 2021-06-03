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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210603/vinovnye-1735371229.html
Мясников обвинил врачей в низких темпах вакцинации от COVID-19
Мясников обвинил врачей в низких темпах вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 03.06.2021
Мясников обвинил врачей в низких темпах вакцинации от COVID-19
Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил четыре фактора, влияющих на темпы вакцинации от COVID-19 в России. Об этом он рассказал в эфире ютьюб-канала... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T10:20
2021-06-03T11:44
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил четыре фактора, влияющих на темпы вакцинации от COVID-19 в России. Об этом он рассказал в эфире ютьюб-канала телеведущего Владимира Соловьева.Большинство людей в силу "неграмотности" не знают механизм работы прививок и боятся развития каких-либо заболеваний, отметил медик. Многие при этом отказываются от препаратов, хотя не владеют достоверной информацией о побочных эффектах. Однако винить, по мнению Мясникова, нужно врачей."Вражеская агитация антипрививочников и пятая колонна врачей препятствуют ускорению темпов вакцинации &lt;…&gt; У тебя белый халат — как мундир", — заявил он, сравнив медработников с военнослужащими.Специалист подчеркнул, что такая тенденция прослеживается давно и отговаривающие от прививок медики должны нести ответственность.Вакцинация в России началась в декабре: тогда препаратом могли воспользоваться определенные категории граждан. С 18 января по поручению Владимира Путина стартовала массовая прививочная кампания.В стране зарегистрировано несколько вакцин для профилактики COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" от Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
https://ria.ru/20210528/covid-1734515216.html
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вакцина "спутник лайт", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество

Мясников обвинил врачей в низких темпах вакцинации от COVID-19

10:20 03.06.2021 (обновлено: 11:44 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил четыре фактора, влияющих на темпы вакцинации от COVID-19 в России. Об этом он рассказал в эфире ютьюб-канала телеведущего Владимира Соловьева.
Большинство людей в силу "неграмотности" не знают механизм работы прививок и боятся развития каких-либо заболеваний, отметил медик. Многие при этом отказываются от препаратов, хотя не владеют достоверной информацией о побочных эффектах. Однако винить, по мнению Мясникова, нужно врачей.
"Вражеская агитация антипрививочников и пятая колонна врачей препятствуют ускорению темпов вакцинации <…> У тебя белый халат — как мундир", — заявил он, сравнив медработников с военнослужащими.
Специалист подчеркнул, что такая тенденция прослеживается давно и отговаривающие от прививок медики должны нести ответственность.
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Вакцинация в России началась в декабре: тогда препаратом могли воспользоваться определенные категории граждан. С 18 января по поручению Владимира Путина стартовала массовая прививочная кампания.
В стране зарегистрировано несколько вакцин для профилактики COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" от Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
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