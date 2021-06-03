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Ленинградская область
https://ria.ru/20210603/vaktsiny-1735520474.html
В Ленинградской области наладят производство сырья для вакцин
В Ленинградской области наладят производство сырья для вакцин - РИА Новости, 03.06.2021
В Ленинградской области наладят производство сырья для вакцин
РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T21:44
2021-06-03T21:44
ленинградская область
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр дрозденко
ленинградская область
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Ленинградская область станет одним из центров по высокотехнологичному производству сырья для вакцин различного спектра действия.В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписано соглашение между правительством Ленинградской области и Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФГУП СПбНИИВС ФМБА России) о создании на территории региона специализированных птицеводческих хозяйств, центров инкубации куриных яиц, основы для производства иммунобиологических препаратов.Подписи под документом поставили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и директор ФГУП СПбНИИВС ФМБА России Виктор Трухин."Этим соглашением мы закладываем основу развития нового для нас направления агропромышленного комплекса. Мы будем обеспечивать высококачественным сырьем наукоемкую медицину для разработки отечественных вакцин, в том числе, от COVID-19, что особенно актуально. Созданные в Ленинградской области площадки по инкубации яйца обеспечат независимость отечественных производителей от поставок сырья из-за рубежа, гарантируют высокое качество производимых вакцин и откроет доступ отечественным препаратам на мировой рынок", — сказал Дрозденко.Подписанный документ определяет условия реализации высокотехнологичного проекта по строительству в Ленинградской области комплекса из 15–20 специализированных фермерских хозяйств с общим объемом производства до 140 миллион штук инкубационного яйца в год. Фермы будут производить продукцию по стандарту Clean Eggs — куриные яйца, используемые фармацевтическими компаниями для производства вакцин для профилактики гриппа или инактивированных вакцин для животных. Для производства яиц стандарта Clean Eggs используются специальные куриные стада, содержащиеся под строгим контролем по широкому спектру показателей гигиены и биобезопасности.Планируемый объем инвестиций в создание птицеводческих предприятий составит более полутора миллиардов рублей, в хозяйствах будут открыты двести новых рабочих мест.
https://ria.ru/20210603/manturov-1735455505.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), александр дрозденко, ленинградская область, экономика

В Ленинградской области наладят производство сырья для вакцин

21:44 03.06.2021
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V
Производство вакцины Sputnik V - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Ленинградская область станет одним из центров по высокотехнологичному производству сырья для вакцин различного спектра действия.
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписано соглашение между правительством Ленинградской области и Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФГУП СПбНИИВС ФМБА России) о создании на территории региона специализированных птицеводческих хозяйств, центров инкубации куриных яиц, основы для производства иммунобиологических препаратов.
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Подписи под документом поставили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и директор ФГУП СПбНИИВС ФМБА России Виктор Трухин.
"Этим соглашением мы закладываем основу развития нового для нас направления агропромышленного комплекса. Мы будем обеспечивать высококачественным сырьем наукоемкую медицину для разработки отечественных вакцин, в том числе, от COVID-19, что особенно актуально. Созданные в Ленинградской области площадки по инкубации яйца обеспечат независимость отечественных производителей от поставок сырья из-за рубежа, гарантируют высокое качество производимых вакцин и откроет доступ отечественным препаратам на мировой рынок", — сказал Дрозденко.
Подписанный документ определяет условия реализации высокотехнологичного проекта по строительству в Ленинградской области комплекса из 15–20 специализированных фермерских хозяйств с общим объемом производства до 140 миллион штук инкубационного яйца в год. Фермы будут производить продукцию по стандарту Clean Eggs — куриные яйца, используемые фармацевтическими компаниями для производства вакцин для профилактики гриппа или инактивированных вакцин для животных. Для производства яиц стандарта Clean Eggs используются специальные куриные стада, содержащиеся под строгим контролем по широкому спектру показателей гигиены и биобезопасности.
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Ленинградская областьРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Александр ДрозденкоЛенинградская областьЭкономика
 
 
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