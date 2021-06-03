https://ria.ru/20210603/vaktsina-1735350145.html

В ФМБА пообещали вакцину, защищающую от COVID-19 при любой мутации

В ФМБА пообещали вакцину, защищающую от COVID-19 при любой мутации - РИА Новости, 03.06.2021

В ФМБА пообещали вакцину, защищающую от COVID-19 при любой мутации

Новая российская вакцина, разрабатываемая Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), защитит от COVID-19 при любой мутации, рассказала первый... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T04:00

2021-06-03T04:00

2021-06-03T04:15

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

вероника скворцова

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Новая российская вакцина, разрабатываемая Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), защитит от COVID-19 при любой мутации, рассказала первый заместитель руководителя агентства Татьяна Яковлева в беседе с газетой "Известия".В марте глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что агентство разрабатывает профилактический препарата от коронавируса с иммунитетом на клеточном уровне: антительный держится месяцами, а клеточный — годами, порой до 13-17 лет. В апреле Скворцова уточнила, что ФМБА рассчитывает на завершение доклинических исследований вакцины агентства от COVID-19 в июне, а после этого — на начало клинических исследований.Как отметила Яковлева, профилактический препарат отличается от других тем, что он вырабатывает не только гуморальный иммунитет, действующий не больше шести месяцев, для определенных белков, как сегодняшние препараты. Коронавирус SARS-CoV-2, по словам собеседницы издания, может мутировать, и у него "вырабатываются другие белки, против которых эти вакцины могут не действовать".Она также подчеркнула, что данные об эффективности вакцины появятся после клинических исследований."Мы надеемся, что вакцина будет действенная", — заключила Яковлева.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы прививочные препараты от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что иммунитет, вырабатываемый после прививки с использованием российских препаратов, на сегодня защищает от всех штаммов коронавируса.

https://radiosputnik.ria.ru/20210525/kovid-1733772835.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210303/kovid-1599780586.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), вероника скворцова, татьяна яковлева, общество