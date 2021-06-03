Власти Турции упростили правила въезда для туристов из России
14:27 03.06.2021 (обновлено: 18:43 03.06.2021)
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСотрудница проводит регистрацию пассажиров и багажа в международном аэропорту имени Дмитрия Хворостовского в Красноярске
Сначала информацию опубликовал в соцсети глава крупнейшей турецкой авиакомпании Билал Экши. Ее подтвердили Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) и российские туроператоры.
Привитым, в том числе одобренным в Турции "Спутником V", а также перенесшим COVID-19 путешественникам справка об отрицательном результате ПЦР-теста не нужна. Вместо нее им надо показать сертификат о полной вакцинации двумя дозами, при этом второй укол должен быть сделан не позднее чем за 14 дней до въезда в республику.
Переболевшим коронавирусом документ о ПЦР-тесте также не понадобится: вместо него нужно предоставить документ от органов здравоохранения своей страны о том, что они в течение последних шести месяцев до даты въезда в Турцию уже перенесли COVID-19.
Туристы старше шести лет, которые не привились или не переболели коронавирусом, должны предоставить один из двух документов:
- —справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, который сделан не ранее чем за 72 часа до въезда в Турцию;
- —справку с результатом экспресс-теста на антигены к COVID-19, который сделан не ранее чем за 48 часов до прибытия в республику.
Отрицательный результат ПЦР-анализа обязательно должны предоставить путешественники из Великобритании, Ирана, Египта и Сингапура. Кроме того, пассажиры из Афганистана, Бангладеш, Бразилии, ЮАР, Индии, Непала, Пакистана, Шри-Ланки и люди, посетившие эти страны в последние 14 дней, помимо наличия справки, должны пройти двухнедельный карантин.
При въезде в республику также проводится выборочное тестирование на COVID-19.
Все туристы, кроме детей до шести лет и транзитных путешественников, также обязаны заполнить электронную анкету на сайте Минздрава за 72 часа. Документ необходимо представить в бумажном виде или на экране смартфона при регистрации на рейс в Турцию.