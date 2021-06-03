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Туризм
https://ria.ru/20210603/turtsiya-1735426563.html
Власти Турции упростили правила въезда для туристов из России
Власти Турции упростили правила въезда для туристов из России - РИА Новости, 03.06.2021
Власти Турции упростили правила въезда для туристов из России
С 1 июня вступили в силу новые правила въезда в Турцию для вакцинированных и переболевших коронавирусом туристов, которые касаются и россиян, сообщила АТОР. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T14:27
2021-06-03T18:43
туристы
вакцинация
туризм
коронавирус covid-19
россия
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
турция
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. С 1 июня вступили в силу новые правила въезда в Турцию для вакцинированных и переболевших коронавирусом туристов, которые касаются и россиян, сообщила АТОР.Сначала информацию опубликовал в соцсети глава крупнейшей турецкой авиакомпании Билал Экши. Ее подтвердили Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) и российские туроператоры.Привитым, в том числе одобренным в Турции "Спутником V", а также перенесшим COVID-19 путешественникам справка об отрицательном результате ПЦР-теста не нужна. Вместо нее им надо показать сертификат о полной вакцинации двумя дозами, при этом второй укол должен быть сделан не позднее чем за 14 дней до въезда в республику.Переболевшим коронавирусом документ о ПЦР-тесте также не понадобится: вместо него нужно предоставить документ от органов здравоохранения своей страны о том, что они в течение последних шести месяцев до даты въезда в Турцию уже перенесли COVID-19.Туристы старше шести лет, которые не привились или не переболели коронавирусом, должны предоставить один из двух документов:Отрицательный результат ПЦР-анализа обязательно должны предоставить путешественники из Великобритании, Ирана, Египта и Сингапура. Кроме того, пассажиры из Афганистана, Бангладеш, Бразилии, ЮАР, Индии, Непала, Пакистана, Шри-Ланки и люди, посетившие эти страны в последние 14 дней, помимо наличия справки, должны пройти двухнедельный карантин.При въезде в республику также проводится выборочное тестирование на COVID-19.Все туристы, кроме детей до шести лет и транзитных путешественников, также обязаны заполнить электронную анкету на сайте Минздрава за 72 часа. Документ необходимо представить в бумажном виде или на экране смартфона при регистрации на рейс в Турцию.
https://ria.ru/20210603/chernogoriya-1735132906.html
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туристы, вакцинация, коронавирус covid-19, россия, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция

Власти Турции упростили правила въезда для туристов из России

14:27 03.06.2021 (обновлено: 18:43 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСотрудница проводит регистрацию пассажиров и багажа в международном аэропорту имени Дмитрия Хворостовского в Красноярске
Сотрудница проводит регистрацию пассажиров и багажа в международном аэропорту имени Дмитрия Хворостовского в Красноярске - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. С 1 июня вступили в силу новые правила въезда в Турцию для вакцинированных и переболевших коронавирусом туристов, которые касаются и россиян, сообщила АТОР.
Сначала информацию опубликовал в соцсети глава крупнейшей турецкой авиакомпании Билал Экши. Ее подтвердили Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) и российские туроператоры.
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Привитым, в том числе одобренным в Турции "Спутником V", а также перенесшим COVID-19 путешественникам справка об отрицательном результате ПЦР-теста не нужна. Вместо нее им надо показать сертификат о полной вакцинации двумя дозами, при этом второй укол должен быть сделан не позднее чем за 14 дней до въезда в республику.
Переболевшим коронавирусом документ о ПЦР-тесте также не понадобится: вместо него нужно предоставить документ от органов здравоохранения своей страны о том, что они в течение последних шести месяцев до даты въезда в Турцию уже перенесли COVID-19.
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Туристы старше шести лет, которые не привились или не переболели коронавирусом, должны предоставить один из двух документов:
  • справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, который сделан не ранее чем за 72 часа до въезда в Турцию;
  • справку с результатом экспресс-теста на антигены к COVID-19, который сделан не ранее чем за 48 часов до прибытия в республику.
Отрицательный результат ПЦР-анализа обязательно должны предоставить путешественники из Великобритании, Ирана, Египта и Сингапура. Кроме того, пассажиры из Афганистана, Бангладеш, Бразилии, ЮАР, Индии, Непала, Пакистана, Шри-Ланки и люди, посетившие эти страны в последние 14 дней, помимо наличия справки, должны пройти двухнедельный карантин.
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При въезде в республику также проводится выборочное тестирование на COVID-19.
Все туристы, кроме детей до шести лет и транзитных путешественников, также обязаны заполнить электронную анкету на сайте Минздрава за 72 часа. Документ необходимо представить в бумажном виде или на экране смартфона при регистрации на рейс в Турцию.
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