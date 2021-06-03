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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210603/turner-1735214403.html
СМИ: Софи Тернер снимется в криминальном сериале вместе с Колином Фертом
СМИ: Софи Тернер снимется в криминальном сериале вместе с Колином Фертом - РИА Новости, 03.06.2021
СМИ: Софи Тернер снимется в криминальном сериале вместе с Колином Фертом
Софи Тернер, известная зрителям по роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов", присоединилась в актерскому составу многосерийного криминального триллера... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T00:35
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жюльет бинош
северная каролина
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кино и сериалы
новости культуры
софи тернер
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Софи Тернер, известная зрителям по роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов", присоединилась в актерскому составу многосерийного криминального триллера "Лестница" ("The Staircase"), который разрабатывают для HBO Max, сообщает THR. В сериале, основанном на реальной истории писателя Майкла Питерсона, расскажут о его большой семье из Северной Каролины и загадочной смерти его супруги Кэтлин. По информации издания, звезда "Игры престолов" сыграет Маргарет Рэтлифф — одну из приемных дочерей писателя.Вместе с ней в многосерийном триллере также снимутся Колин Ферт, Тони Коллетт, Жюльет Бинош, Розмари Деуитт и Паркер Поузи.Шоураннеры — Антонио Кампос ("Дьявол всегда здесь") и Магги Кон ("Американская история преступлений").О деле Майкла Питерсона ранее упоминали во французском телевизионном мини-сериале 2004 года Жана-Ксавье де Листрада "Лестница" (второе название — "Смерть на лестнице").
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hbo, жюльет бинош, северная каролина, кино и сериалы, новости культуры, софи тернер, колин ферт

СМИ: Софи Тернер снимется в криминальном сериале вместе с Колином Фертом

00:35 03.06.2021 (обновлено: 01:14 03.06.2021)
 
© AP Photo / Frank AugsteinСофи Тернер на встрече с поклонниками фильма "Люди Икс: Теёмный Феникс" в Лондоне
Софи Тернер на встрече с поклонниками фильма Люди Икс: Теёмный Феникс в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© AP Photo / Frank Augstein
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Софи Тернер, известная зрителям по роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов", присоединилась в актерскому составу многосерийного криминального триллера "Лестница" ("The Staircase"), который разрабатывают для HBO Max, сообщает THR.
В сериале, основанном на реальной истории писателя Майкла Питерсона, расскажут о его большой семье из Северной Каролины и загадочной смерти его супруги Кэтлин.
По информации издания, звезда "Игры престолов" сыграет Маргарет Рэтлифф — одну из приемных дочерей писателя.
Вместе с ней в многосерийном триллере также снимутся Колин Ферт, Тони Коллетт, Жюльет Бинош, Розмари Деуитт и Паркер Поузи.
Шоураннеры — Антонио Кампос ("Дьявол всегда здесь") и Магги Кон ("Американская история преступлений").
О деле Майкла Питерсона ранее упоминали во французском телевизионном мини-сериале 2004 года Жана-Ксавье де Листрада "Лестница" (второе название — "Смерть на лестнице").
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КультураHBOЖюльет БиношСеверная КаролинаКино и сериалыНовости культурыСофи ТернерКолин Ферт
 
 
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