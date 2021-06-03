https://ria.ru/20210603/turner-1735214403.html

СМИ: Софи Тернер снимется в криминальном сериале вместе с Колином Фертом

СМИ: Софи Тернер снимется в криминальном сериале вместе с Колином Фертом - РИА Новости, 03.06.2021

СМИ: Софи Тернер снимется в криминальном сериале вместе с Колином Фертом

Софи Тернер, известная зрителям по роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов", присоединилась в актерскому составу многосерийного криминального триллера... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T00:35

2021-06-03T00:35

2021-06-03T01:14

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жюльет бинош

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культура

кино и сериалы

новости культуры

софи тернер

колин ферт

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Софи Тернер, известная зрителям по роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов", присоединилась в актерскому составу многосерийного криминального триллера "Лестница" ("The Staircase"), который разрабатывают для HBO Max, сообщает THR. В сериале, основанном на реальной истории писателя Майкла Питерсона, расскажут о его большой семье из Северной Каролины и загадочной смерти его супруги Кэтлин. По информации издания, звезда "Игры престолов" сыграет Маргарет Рэтлифф — одну из приемных дочерей писателя.Вместе с ней в многосерийном триллере также снимутся Колин Ферт, Тони Коллетт, Жюльет Бинош, Розмари Деуитт и Паркер Поузи.Шоураннеры — Антонио Кампос ("Дьявол всегда здесь") и Магги Кон ("Американская история преступлений").О деле Майкла Питерсона ранее упоминали во французском телевизионном мини-сериале 2004 года Жана-Ксавье де Листрада "Лестница" (второе название — "Смерть на лестнице").

https://ria.ru/20210503/series-1730750346.html

северная каролина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

hbo, жюльет бинош, северная каролина, кино и сериалы, новости культуры, софи тернер, колин ферт