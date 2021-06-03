https://ria.ru/20210603/tolstoy-1735379342.html

Себастиан Толстой: у России мало времени на решение проблем с запуском 5G

Себастиан Толстой: у России мало времени на решение проблем с запуском 5G - РИА Новости, 03.06.2021

Себастиан Толстой: у России мало времени на решение проблем с запуском 5G

О том, почему технологии 5G в России нужно внедрять безотлагательно в интервью РИА Новости поделился мнением президент Ericsson в России (АО "Эриксон Корпорация РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T12:15

2021-06-03T12:15

2021-06-03T12:18

интервью

5g

ericsson

новости компаний - экономика

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О том, почему технологии 5G в России нужно внедрять безотлагательно в интервью РИА Новости поделился мнением президент Ericsson в России (АО "Эриксон Корпорация АО") Себастиан Толстой. - В чем особенности технологии 5G, как вы оцениваете ее бизнес-потенциал?- Магия технологии 5G заключается в невозможной ранее эффективности и продуктивности. Дело в том, что пятое поколение мобильной связи — это не просто улучшенная версия четвертого поколения или Wi-Fi 6. По сравнению с современными сетями, 5G не только дает прирост скорости в 100 раз и в 1000 раз большую емкость, но и обеспечивает очень высокую надежность соединения, низкие задержки и меньшее энергопотребление. При этом можно подключить множество устройств одновременно — и на улице, и внутри зданий. Это широкое покрытие с очень высокими скоростями передачи данных, на базе которого можно создавать самые разные сценарии и использовать уникальные возможности технологий искусственного интеллекта, расширенной реальности, граничных вычислений и интернета вещей. Отдача от новых технологий будет расти по мере увеличения 5G-рынка. В перспективе 2030 года PwC оценивает вклад технологий 5G в мировой ВВП в 1,3 триллиона долларов— эта впечатляющая цифра будет достигнута благодаря появлению новых приложений для сферы здравоохранения, ЖКХ, потребительских и медийных услуг, промышленного производства и финансовых услуг. - Как и в каких странах и отраслях 5G уже применяется?- По данным GSA, сейчас в мире действуют 144 коммерческие сети 5G. Отмечу, что 86 из этих сетей развернуты операторами на оборудовании Ericsson в 43 странах мира. Страны-лидеры активно развивают технологии 5G — выделены необходимые частоты, приняты меры поддержки на государственном уровне и операторы не просто запустили коммерческие сети, но создают национальное покрытие.В частности, несмотря на пандемию COVID-19 и спад мировой экономики, Китай может стать единственной растущей экономикой мира: по итогам 2020 года ВВП вырос на 2,3% на фоне общемирового падения на 4,3%. Согласно оценке Центра экономических и деловых исследований (Centre for Economics & Business Research, CEBR), в ближайшие годы рост продолжится, и Китай может стать первой экономикой мира уже к 2028 году. Все дело в том, что Китай выстраивает цифровую инфраструктуру и задействует технологии 5G как основу для умных городов и промышленного интернета вещей — в 5G в течение ближайших пяти лет будет инвестировано 1,4 триллиона долларов. Согласно прогнозу, сделанному в ноябре 2020 года, темпы роста экономики Южной Кореи по итогам 2021 года составят 3%, а в 2022 году — 2,5%. Рост связан с развитием новых технологий в стране, при этом, по мнению президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, наибольший вклад вносят технологии 5G. Сети связи пятого поколения станут основной для развития всех отраслей, поэтому к 2022 году государство и частный бизнес инвестируют в создание национального покрытия более 30 триллионов вон (26,7 миллиарда долларов). Благодаря этому появятся новые роботы, дроны и умные системы видеонаблюдения, будут созданы смартфоны нового поколения, сформированы системы умного транспорта, а также заработают умные заводы и появятся умные города.По данным IDATE DigiWorld, коммерческие 5G-услуги доступны в 24 европейских странах. В большинстве стран сетями 5G на данный момент, по оценке аналитиков Analysys Mason, охвачено 15-40% населения, а в Финляндии — свыше 50%. Для развития новых технологий в европейских странах есть весьма ощутимый экономический стимул. Сети 5G могут поддерживать инновации во всех секторах промышленности и на всех рынках, и стать открытой платформой для инноваций. Согласно оценке Analysys Mason, эта модель может принести доход в размере 210 миллиардов евро к 2030 году. При этом наибольший чистый доход от использования технологий 5G могут получить производственные предприятия и добывающая промышленность — 70 миллиардов евро и 55 миллиардов евро, соответственно. - Как используется 5G в России, в чем ключевой потенциал таких сетей для нашей страны? - Несколько лет назад Россия добилась огромных преимуществ в области технологий 4G — практически по всей стране создано качественное покрытие, ставшее хорошей платформой для развития российских технологических гигантов, таких как "Сбер", "Яндекс" и "Вконтакте". Сейчас важно не упустить время и использовать все возможности для дальнейшего экономического развития. Однако в России до сих не решен вопрос с частотами, поэтому операторы просто не могут разворачивать коммерческие сети и предлагать услуги пользователям, бизнесу и обществу. Технологии 5G — это перспективная платформа, позволяющая вывести на новый уровень отрасли, в которых Россия имеет преимущества. Автоматизация и цифровизация предприятий, занимающихся добычей нефти и газа, повышает производительность и безопасность труда, а также сглаживает экологические последствия производственной деятельности. Специфика бизнеса этих компаний — работа в сложных условиях в отдаленных районах с ограниченным покрытием сотовой связью. Поэтому предприятиям нужны собственные сети — с высокими скоростями, качественной защитой передаваемых данных и эффективным энергопотреблением. На их основе можно развернуть любые, даже самые требовательные сценарии с использованием передовых технологий виртуализации и ИИ. Цифровизация производственного и энергетического сектора необходима российским компаниям для повышения конкурентоспособности на мировом рынке. На оборудовании Ericsson уже развернуты сотовые сети "Сибура", КАМАЗа, "Газпромнефти" и "Полиметалла" — правда, все они пока работают на базе технологий 4G. Крупнейшие российские промышленные предприятия обращаются к нам с запросами о развертывании 5G — это свидетельствует о наличии спроса на передовые технологии связи. - В чем заключается проблема запуска 5G в России? - Наши партнеры-операторы готовы развертывать новые технологии и создавать перспективные услуги 5G для предприятий. Главное препятствие сейчас — нерешенность частотного вопроса, и эту проблему нужно решить безотлагательно. Для реализации всех задач и ожиданий от технологии 5G в России необходима комбинация из трех областей частотных диапазонов: ниже 3 ГГц – для широкого покрытия и умеренной емкости, от 3 до 6 ГГц – для высокой емкости, свыше 26 ГГц – для сценариев со сверхвысокой емкостью и для промышленной автоматизации. Отсутствие любого из этих частотных компонентов ведет к существенному увеличению сроков и стоимости внедрения сетей пятого поколения, вплоть до практической невозможности решить эту задачу с экономической целесообразностью. Для полноценного развертывания сетей 5G в России критически важно освободить средние диапазоны частот и, прежде всего, 3,5 ГГц. Для раскрытия полного потенциала 5G (сверхнизкие задержки, гибкое управление качеством обслуживания, слайсинг), необходимо с самого начала ориентироваться на автономную архитектуру 5G, в которой, опять же, потребуется поддерживать все вышеуказанные диапазоны. Для покрытия 5G, сопоставимого с текущими технологиями, необходимо обеспечить технологическую нейтральность уже работающих диапазонов 2G/3G/4G, чтобы иметь возможность на этих же частотах запускать 5G. Речь идет о полосах частот в диапазонах 800 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц и 2600 МГц. Отрасль телекоммуникаций с нетерпением ждет выдачи лицензий на, которые позволят начать предоставлять услуги на базе технологий пятого поколения широкому кругу пользователей. Отмечу также, что Россия не может жить в технологическом вакууме — российским операторам необходим доступ к мировой экспертизе в области 5G. Только принимая во внимание лучшие практики стран-лидеров в сфере 5G и реальный опыт коммерческой эксплуатации сетей, можно создать по-настоящему востребованные услуги для людей и перспективные сценарии для промышленности. Сети важно строить на оборудовании, соответствующем мировым стандартам качества и хорошо себя зарекомендовавшем в течение десятилетий.- Что компания Ericsson делает для скорейшего ввода 5G в России?- Российские операторы готовятся к запуску технологий 5G, и мы оказываем им всяческую поддержку. Tele2 внедрит на сети еще 50 тысяч 5G-ready базовых станций Ericsson в 27 регионах России, всего за 2019-2023 годы мы развернем более 100 тысяч базовых станций Ericsson Radio System на сети Tele2 по всей России. C 2020 года МТС использует 5G-ready оборудование и решения Ericsson для масштабной модернизации своей 2G/3G/4G сети в 16 регионах ЦФО. Напомню, что компания Ericsson начала работу в России 140 лет назад — в 1881 году. В настоящее время действуют три российских офиса, в команде Ericsson в России более 1000 человек. Свыше 85% россиян живут в зоне покрытия сетей, построенных с использованием нашего оборудования. Оборудование и решения Ericsson используются в сетях ведущих российских операторов — компания делает все возможное для скорейшего и экономически эффективного развертывания новых технологий в России. Ericsson принимает активное участие в подготовке высококвалифицированных российских специалистов в области телекоммуникаций для реализации национальной программы "Цифровая экономика". На базе Академии Ericsson проводятся тренинги для более чем 1000 специалистов российских операторов и студентов ежегодно. В мае 2019 года мы открыли Центр 5G инноваций в Москве, объединяющий тестовую лабораторию, Академию Ericsson и демо-студию с новейшим оборудованием и решениями компании в сфере 5G и IoT. С ноября 2020 года на территории Центра действует е2е-сеть сотовой связи пятого поколения с автономной архитектурой (5G SA). Это первая в России полноценная сеть пятого поколения.Мы видим большой интерес к возможностям 5G как от наших партнеров-операторов, так и от ведущих российских предприятий. Стоит также отметить, что без технологий 5G российские операторы не справятся с нагрузкой на сети. Рост числа мобильных устройств, непрерывное развитие услуг с использованием видео, появление новых сценариев использования, спрос на критически важные подключения и необходимость передачи данных от самых разных устройств – это реальность сегодняшнего дня, которая уже в ближайшее время приведет к перегруженности сетей сотовых операторов. Проблема нехватки емкости станет серьезным препятствием для развития бизнеса российских операторов уже в 2023 году. Для ее урегулирования необходимо начать развертывать коммерческие сети пятого поколения не позже 2022 года, а значит, у России есть всего полтора года на решение проблем с запуском 5G.

https://ria.ru/20210325/5g-1602800162.html

https://ria.ru/20210330/mts-1603489520.html

https://ria.ru/20201207/ericsson-1587367318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, 5g, ericsson, новости компаний - экономика