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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210118/vvp-1593476390.html
ВВП Китая в 2020 году вырос на 2,3%
ВВП Китая в 2020 году вырос на 2,3%
Темпы роста китайской экономики в 2020 году составили 2,3%. ВВП КНР превысил психологически важную отметку в 100 триллионов юаней, достигнув 101 триллиона 598... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T11:35
2021-01-18T11:35
россия-китай: главное
китай
экономика
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МОСКВА, 18 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Темпы роста китайской экономики в 2020 году составили 2,3%. ВВП КНР превысил психологически важную отметку в 100 триллионов юаней, достигнув 101 триллиона 598 миллиардов юаней, сообщает Госстатуправление КНР.В минувшем году рост промпроизводства по стране составил 2,8%.Сектор услуг остался на уровне 2019 года. Однако по отдельным секторам наблюдался бурный рост. Так, темпы развития отрасли информационных технологий составили 16,9%. Сказался рост спроса на программные решения для обеспечения дистанционной работы и обучения на фоне эпидемии COVID-19.Розничные продажи на фоне неблагоприятной эпидемической ситуации сократились на 3,9%. При этом сохранилась потребительская активность онлайн. Онлайн-продажи по итогам года увеличились на 14,8%. Теперь они обеспечивают 24,9% от общего объема розницы по стране.Инвестиции в основные фонды увеличились на 2,9%. Поток капиталовложений в производство просел на 2,2%. Зато увеличились инвестиции в инфраструктуру - на 0,9%. Быстро росли капиталовложения в недвижимость: они подскочили на 7% в годовом выражении. Сказалась уверенность инвесторов в китайском рынке жилья. По итогам года продажи недвижимости в КНР выросли на 2,6% в физическом исчислении и на 8,7% - в денежном, что свидетельствует о дальнейшем росте цен на недвижимость даже несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции. Рекордсменами по привлечению инвестиций оказались такие секторы, как фармацевтика (28,4%), производство компьютеров и офисной техники (22,4%), электронная коммерция (20,2%), информационные технологии (15,2%) – спрос на эти товары и услуги ожидаемо рос на фоне эпидемии, что привлекло капитал.Внешняя торговля показала рост в 1,9%. Экспорт увеличился на 4%, импорт просел на 0,7%.Стабильная экономическая ситуация позволила создать по стране 11,86 миллиона новых рабочих мест. Это помогло сдержать безработицу: по итогам года она осталась на уровне 5,2% - на таком же, как и в конце 2019 года.Даже с учетом инфляционного давления располагаемые доходы населения выросли на 2,1%. Однако средневзвешенные расходы сократились на 4% - сказалась неуверенность потребителей в будущем дне из-за эпидемии COVID-19. Наблюдатели полагают, что потребительская активность населения восстановится уже в 2021 году. Так, главный экономист Citigroup Лю Лиган прогнозирует, что розничные продажи в наступившем году вырастут по стране на 16,5%. Экономист считает, что рост китайской экономики в 2021-м составит 8,2%, из которых 6 процентных пунктов будут обеспечены именно развитием внутреннего потребления.
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китай, экономика

ВВП Китая в 2020 году вырос на 2,3%

11:35 18.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВиды Пекина, архивное фото
Виды Пекина, архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 18 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Темпы роста китайской экономики в 2020 году составили 2,3%. ВВП КНР превысил психологически важную отметку в 100 триллионов юаней, достигнув 101 триллиона 598 миллиардов юаней, сообщает Госстатуправление КНР.
В минувшем году рост промпроизводства по стране составил 2,8%.
Сектор услуг остался на уровне 2019 года. Однако по отдельным секторам наблюдался бурный рост. Так, темпы развития отрасли информационных технологий составили 16,9%. Сказался рост спроса на программные решения для обеспечения дистанционной работы и обучения на фоне эпидемии COVID-19.
Розничные продажи на фоне неблагоприятной эпидемической ситуации сократились на 3,9%. При этом сохранилась потребительская активность онлайн. Онлайн-продажи по итогам года увеличились на 14,8%. Теперь они обеспечивают 24,9% от общего объема розницы по стране.
Пекин - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
17 января, 21:19Россия-Китай: Главное
Китай к 2024 году станет крупнейшим рынком "интернета вещей"
Инвестиции в основные фонды увеличились на 2,9%. Поток капиталовложений в производство просел на 2,2%. Зато увеличились инвестиции в инфраструктуру - на 0,9%. Быстро росли капиталовложения в недвижимость: они подскочили на 7% в годовом выражении. Сказалась уверенность инвесторов в китайском рынке жилья. По итогам года продажи недвижимости в КНР выросли на 2,6% в физическом исчислении и на 8,7% - в денежном, что свидетельствует о дальнейшем росте цен на недвижимость даже несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции. Рекордсменами по привлечению инвестиций оказались такие секторы, как фармацевтика (28,4%), производство компьютеров и офисной техники (22,4%), электронная коммерция (20,2%), информационные технологии (15,2%) – спрос на эти товары и услуги ожидаемо рос на фоне эпидемии, что привлекло капитал.
Внешняя торговля показала рост в 1,9%. Экспорт увеличился на 4%, импорт просел на 0,7%.
Стабильная экономическая ситуация позволила создать по стране 11,86 миллиона новых рабочих мест. Это помогло сдержать безработицу: по итогам года она осталась на уровне 5,2% - на таком же, как и в конце 2019 года.
Уровень инфляции оказался на один процентный пункт ниже ожидаемого: индекс потребительских цен вырос лишь на 2,5% вместо прогнозируемых 3,5%. "Чемпионом инфляции" оставалась свинина, цены на которую за год выросли на 49,7%. Сказалось "эхо" прокатившейся по КНР в 2019 году эпидемии африканской чумы свиней, которая выкосила практически половину поголовья хрюшек. Без учета цен на горючее и продовольствие инфляционное давление составило лишь 0,8%.
Даже с учетом инфляционного давления располагаемые доходы населения выросли на 2,1%. Однако средневзвешенные расходы сократились на 4% - сказалась неуверенность потребителей в будущем дне из-за эпидемии COVID-19. Наблюдатели полагают, что потребительская активность населения восстановится уже в 2021 году. Так, главный экономист Citigroup Лю Лиган прогнозирует, что розничные продажи в наступившем году вырастут по стране на 16,5%. Экономист считает, что рост китайской экономики в 2021-м составит 8,2%, из которых 6 процентных пунктов будут обеспечены именно развитием внутреннего потребления.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайЭкономика
 
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