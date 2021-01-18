https://ria.ru/20210118/vvp-1593476390.html

ВВП Китая в 2020 году вырос на 2,3%

ВВП Китая в 2020 году вырос на 2,3%

Темпы роста китайской экономики в 2020 году составили 2,3%. ВВП КНР превысил психологически важную отметку в 100 триллионов юаней, достигнув 101 триллиона 598... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T11:35

2021-01-18T11:35

2021-01-18T11:35

россия-китай: главное

китай

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/16468/48/164684837_0:844:2334:2157_1920x0_80_0_0_0d1a61ebedd6ced7abfcfa9e1773e2a6.jpg

МОСКВА, 18 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Темпы роста китайской экономики в 2020 году составили 2,3%. ВВП КНР превысил психологически важную отметку в 100 триллионов юаней, достигнув 101 триллиона 598 миллиардов юаней, сообщает Госстатуправление КНР.В минувшем году рост промпроизводства по стране составил 2,8%.Сектор услуг остался на уровне 2019 года. Однако по отдельным секторам наблюдался бурный рост. Так, темпы развития отрасли информационных технологий составили 16,9%. Сказался рост спроса на программные решения для обеспечения дистанционной работы и обучения на фоне эпидемии COVID-19.Розничные продажи на фоне неблагоприятной эпидемической ситуации сократились на 3,9%. При этом сохранилась потребительская активность онлайн. Онлайн-продажи по итогам года увеличились на 14,8%. Теперь они обеспечивают 24,9% от общего объема розницы по стране.Инвестиции в основные фонды увеличились на 2,9%. Поток капиталовложений в производство просел на 2,2%. Зато увеличились инвестиции в инфраструктуру - на 0,9%. Быстро росли капиталовложения в недвижимость: они подскочили на 7% в годовом выражении. Сказалась уверенность инвесторов в китайском рынке жилья. По итогам года продажи недвижимости в КНР выросли на 2,6% в физическом исчислении и на 8,7% - в денежном, что свидетельствует о дальнейшем росте цен на недвижимость даже несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции. Рекордсменами по привлечению инвестиций оказались такие секторы, как фармацевтика (28,4%), производство компьютеров и офисной техники (22,4%), электронная коммерция (20,2%), информационные технологии (15,2%) – спрос на эти товары и услуги ожидаемо рос на фоне эпидемии, что привлекло капитал.Внешняя торговля показала рост в 1,9%. Экспорт увеличился на 4%, импорт просел на 0,7%.Стабильная экономическая ситуация позволила создать по стране 11,86 миллиона новых рабочих мест. Это помогло сдержать безработицу: по итогам года она осталась на уровне 5,2% - на таком же, как и в конце 2019 года.Даже с учетом инфляционного давления располагаемые доходы населения выросли на 2,1%. Однако средневзвешенные расходы сократились на 4% - сказалась неуверенность потребителей в будущем дне из-за эпидемии COVID-19. Наблюдатели полагают, что потребительская активность населения восстановится уже в 2021 году. Так, главный экономист Citigroup Лю Лиган прогнозирует, что розничные продажи в наступившем году вырастут по стране на 16,5%. Экономист считает, что рост китайской экономики в 2021-м составит 8,2%, из которых 6 процентных пунктов будут обеспечены именно развитием внутреннего потребления.

https://ria.ru/20210117/kitay-1593428682.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, экономика