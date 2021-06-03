https://ria.ru/20210603/titov-1735361002.html

Павел Титов: мы избавились от предвзятости к российскому вину

Павел Титов: мы избавились от предвзятости к российскому вину - РИА Новости, 03.06.2021

Павел Титов: мы избавились от предвзятости к российскому вину

В результате пандемии россияне, хотя и вынуждено, но все же стали проводить больше времени внутри страны. Это неизбежно повлияло на потребительское поведение:... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T10:30

2021-06-03T10:30

2021-06-03T10:34

павел титов

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

абрау-дюрсо

почта россии

интервью - авторы

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В результате пандемии россияне, хотя и вынуждено, но все же стали проводить больше времени внутри страны. Это неизбежно повлияло на потребительское поведение: вместо трат в зарубежных поездках граждане увеличили расходы в магазинах и ресторанах. Подобный тренд затронул и российское вино: потребители стали больше пробовать отечественные напитки. О том, какие вина пьют в России и за рубежом, потенциале развития российского туризма, а также о возможных этапах эксперимента по онлайн-продаже российского вина в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 рассказал президент "Деловой России", президент группы "Абрау-Дюрсо" Павел Титов. Беседовал Антон Мещеряков.– Какие у "Абрау-Дюрсо" и у вас лично планы на ПМЭФ-2021?– Форум ожидается очень насыщенным. Мы проводим массу встреч по бизнес-повестке, некоторые из них я модерирую – например, "круглый стол" по туризму, о его потенциале развития. В среду состоялось также обсуждение новых платформ реализации продуктов для малого и среднего бизнеса. Кроме того, Российский экологический оператор пригласил "Деловую Россию" и еще ряд общественных объединений бизнеса к реализации "зеленого рейтинга" для оценки работы региональных операторов в сфере обращения с отходами. Это дает нам надежду, что коллеги поняли: национальный проект по экологии без участия бизнеса не реализовать.– Вы упомянули туризм – к этой теме сейчас приковано достаточно большое внимание. Что необходимо делать для развития туризма в России, чтобы граждане все-таки отдавали приоритет в путешествиях своей стране?– Конечно, хотелось бы, чтобы предложение соответствовало спросу, и это касается не только туристического продукта, который предоставляют наши коллеги-бизнесмены. Масса вещей зависит от инфраструктуры наших туристических кластеров, которые, как мы видим, пока с повышенным спросом абсолютно не справляются. Пример тому – цены: они растут не из-за жадности, а, скорее, из-за того, что издержки на создание туристической инфраструктуры достаточно высокие, предложение – небольшое. Конечно, хотелось бы резкого рывка вперед, чтобы гостиниц становилось больше, и чтобы они были не квазигосударственными, и чтобы развивались не только крупные проекты, но и небольшой бизнес. Это не произойдет сиюминутно, но именно на достижение этих целей и направлен нацпроект по туризму.– "Абрау-Дюрсо" будет участвовать в реализации нацпроекта?– Во-первых, мы уже начали заниматься развитием инфраструктуры. Мы видим необходимость в этом, нам нужно, чтобы мы справлялись с увеличенным туристическим потоком. Часть вопросов уже решается за счет поддержки муниципальных и федеральных властей. Но поддержки много не бывает, например, мы с нетерпением ждем льготных кредитов для расширения номерного фонда.– Переходя к винодельческому рынку, растет ли в последние годы потребление именно российского вина в стране?– Динамика пока ограниченно положительная. Все-таки российских вин стали покупать больше, но этот тренд сильнее выражен в низком ценовом сегменте. Во многом это связано именно с ценой: импортные вина стали дорожать из-за ослабления рубля. Но, скорее, в данном вопросе важнее не само по себе количественное изменение, сколько качественное. Мы смогли избавиться от предвзятости к российскому вину. Это стоит очень многого, ведь мы начинали даже не с нуля, а с очень большого минуса. Сейчас уже никто не кривит носом, покупая в магазине или выбирая в ресторане российское вино. Кстати, большая заслуга в этом как раз у туризма: люди поехали отдыхать в регионы, стали посещать винодельческие предприятия и увидели лично, как производится вино.– "Абрау-Дюрсо" все же снизила продажи вина в прошлом году. Какой динамики ожидаете по итогам 2021 года?– Мы думаем, что в этом году мы полностью восстановимся. Несмотря на то, что мы несколько снизили продажи в прошлом году, мы очень ограниченно потеряли с точки зрения выручки и прибыльности. Сохранение финансовой устойчивости было для нас большим приоритетом, поскольку ситуация на потребительском рынке, к сожалению, не улучшается, спрос по-прежнему слаб. Тем не менее, мы смогли удержать наши показатели, соблюсти финансовые ковенанты.– В целом, какие стратегические задачи группа ставит перед собой на этот год?– Мы работаем над несколькими новыми продуктами. Сейчас я распространяться о них сильно не могу, но мы будем объявлять о них в этом году. Мы надеемся занять новые для нас ниши на алкогольном рынке, надеемся, что рынок воспримет новые продукты под маркой "Абрау". Кроме того, продолжаем строить новую гостиницу, но это процесс не одного года. Также ждем, когда экспортный рынок все же оттает, чтобы восстановить и преумножить свои возможности по зарубежным поставкам.– Экспорт сейчас плохо идет?– Сложно. Продавать вино, не присутствуя в стране-потребителе, очень сложно. Помимо этого, значительная доля экспортного рынка – это сегмент duty free, и пока он, как вы понимаете, не работает.– Какие новые направления вы рассматриваете для экспорта?– Мы сейчас активно работаем над открытием США. Другое направление – Великобритания, неплохо себя показал ряд европейских стран. Еще Китай – там у нас есть свой торговый дом, и этот рынок начал понемногу оживать. Конечно, было бы еще интересно позаниматься другими странами Азии – Вьетнам, Таиланд, но пока такая возможность отсутствует.– Кто ваши потребители на Западе – это бывшие советские граждане?– Очень по-разному. Конечно, есть и русская диаспора, испытывающая ностальгию, но есть страны, жители которых просто готовы открывать для себя новые вина. Например, Швейцария и Великобритания – два абсолютно непредвзятых рынка, там нет предрассудков, что вино должно быть, условно, только из Франции. Там не боятся экспериментировать, скорее, важную роль играет цена. Поэтому премиальный рынок от предпочтений русской диаспоры не зависит, а более массовый сегмент – да, этот фактор имеет место.– А в Азии почему наше вино покупают?– Им интересно. При этом там стереотипы как раз-таки существуют, мы через них пробиваемся.– Вы упомянули новые продукты: это вино или другие напитки?– Нет, вина на этот год мы практически все объявили. Это будет продукция из сегмента крепкого алкоголя. И не "коричневый алкоголь" (выдержанный алкоголь, например, виски и коньяк – ред.).– Как будете развивать ваши ресторанные проекты?– Мы несколько пересматриваем концепцию присутствия в регионах, в разных регионах, не только в Краснодарском крае. Очень хорошо заработал наш проект "1870", и мы планируем открыть похожие рестораны – фактически, это ресторан-магазин – с двумя алкогольными лицензиями, на розничную продажу и на продажу в общепите, в нескольких регионах. Планы у нас – как минимум дополнительные 10 точек. Если почувствуем сцепление с грунтом, откроем побольше.– Какие регионы вам интересны?– Скажем так, региональные миллионники, то есть региональные столицы, где к "Абрау-Дюрсо" не привыкли, где нам необходимо представительство, чтобы визуализировать нашу продукцию. К сожалению, пандемия на это тоже повлияла: например, в Санкт-Петербурге у нас не стало ателье вина. Это надо исправлять, и лучше делать это уже в новом формате.– В Москве у вас был открыт ресторан "Дюжина", заведение позиционировало себя как место с доступными морепродуктами, устрицами и вашим вином. Не планируете возрождать проект?– Этот проект мы закрыли, и я думаю, что возвращаться к нему мы не будем. Мы с партнером разошлись, плюс основная концепция была несколько нарушена. Теперь нам легче развивать свои рестораны под своим брендом.– Если говорить про онлайн-торговлю алкоголем, сейчас обсуждается эксперимент по продаже через интернет российского вина. Будете ли участвовать?– Конечно, будем. Мы уже подали свои списки вин ЗГУ и ЗНМП (с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения – ред.), которые могут претендовать на дистрибуцию на новой платформе.Я считаю правильным, что у нас будет государственный партнер в этом случае ("Почта России" – ред.), будет намного легче. Так или иначе, даже для этого эксперимента потребуется поменять очень многое, например, в каком-то виде все же разрешить онлайн-продажу алкоголя, потому что доставка вина "Почтой" – это лишь часть вопроса.– Есть ли понимание, как эксперимент будет проходить?– Пока загадывать рано. Нас начали приглашать на первые заседания рабочей группы. Мы думаем, что это будет в два этапа. Первый – доставка в постаматы в отделениях "Почты", потому что так контролировать проверку документов для начала будет легче. Потом, наверное, будет некий формат доставки "до двери". Тут сложнее, этот формат менее проработан, потому что существуют законодательные ограничения.

https://realty.ria.ru/20210430/turizm-1730653049.html

https://ria.ru/20210410/wine-1727520520.html

https://ria.ru/20210521/khleb-1733343089.html

https://ria.ru/20210520/vina-1733720869.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел титов, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), абрау-дюрсо, почта россии, интервью - авторы