Глава Ленобласти обозначил приоритеты в сотрудничестве с Финляндией
10:51 03.06.2021 (обновлено: 11:45 03.06.2021)
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн —РИА Новости. "Зеленая" экономика, приграничное сотрудничество, защита экологии Балтики и гуманитарные связи определены как приоритеты в развитии отношений между Ленинградской областью и Финляндией, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя встречу с министром международного развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари, которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.
По словам Дрозденко, особое внимание участники встречи уделили вопросам приграничного партнерства, развитию совместных экономических проектов и защите окружающей среды.
"Мы видим большие перспективы для сотрудничества в производстве экологически чистых продуктов питания, строительных материалов, в том числе из леса, легкой промышленности. Также нам интересен опыт Финляндии по созданию современных экологичных предприятий по переработке отходов, и в сфере очистки воды", — сказал глава Ленобласти.
Кроме того он отметил важность реализации программ приграничного сотрудничества России и Евросоюза, в том числе программ Россия-Юго-Восточная Финляндия, в рамках которых реализуются как крупные инфраструктурные, так и стандартные проекты в сферах экономики, экологии, инноваций, образования и сотрудничества между людьми.
Также на встрече уделили внимание взаимодействию при проведении крупных спортивных мероприятий, молодежным и культурным обменам, и использованию материалов из архивов в работе по реконструкции старого Выборга.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.