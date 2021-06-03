https://ria.ru/20210603/sotrudnichestvo-1735377150.html

Глава Ленобласти обозначил приоритеты в сотрудничестве с Финляндией

Глава Ленобласти обозначил приоритеты в сотрудничестве с Финляндией - РИА Новости, 03.06.2021

Глава Ленобласти обозначил приоритеты в сотрудничестве с Финляндией

"Зеленая" экономика, приграничное сотрудничество, защита экологии Балтики и гуманитарные связи определены как приоритеты в развитии отношений между... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T10:51

2021-06-03T10:51

2021-06-03T11:45

ленинградская область

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

александр дрозденко

выборг

финляндия

пмэф

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн —РИА Новости. "Зеленая" экономика, приграничное сотрудничество, защита экологии Балтики и гуманитарные связи определены как приоритеты в развитии отношений между Ленинградской областью и Финляндией, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя встречу с министром международного развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари, которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.По словам Дрозденко, особое внимание участники встречи уделили вопросам приграничного партнерства, развитию совместных экономических проектов и защите окружающей среды.Кроме того он отметил важность реализации программ приграничного сотрудничества России и Евросоюза, в том числе программ Россия-Юго-Восточная Финляндия, в рамках которых реализуются как крупные инфраструктурные, так и стандартные проекты в сферах экономики, экологии, инноваций, образования и сотрудничества между людьми.Также на встрече уделили внимание взаимодействию при проведении крупных спортивных мероприятий, молодежным и культурным обменам, и использованию материалов из архивов в работе по реконструкции старого Выборга.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210527/lenoblast-1734393622.html

россия

выборг

финляндия

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), александр дрозденко, выборг, финляндия, пмэф, экономика