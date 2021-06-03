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Ленобласть заключила соглашения с Курской областью и Камчатским краем
Ленобласть заключила соглашения с Курской областью и Камчатским краем - РИА Новости, 03.06.2021
Ленобласть заключила соглашения с Курской областью и Камчатским краем
Администрация Ленинградской области в рамках Петербургского международного экономического форума подписала соглашения о сотрудничестве на ближайшие годы с... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T12:50
2021-06-03T12:50
2021-06-03T12:50
ленинградская область
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр дрозденко
ленинградская область
камчатский край
пмэф
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Администрация Ленинградской области в рамках Петербургского международного экономического форума подписала соглашения о сотрудничестве на ближайшие годы с Курской областью и Камчатским краем, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.По словам главы региона, соглашение с Курской области определяет до 2023 года развитие торгово-экономических отношений в сферах различных отраслей промышленности и сельского хозяйства.С Камчатским краем, как отметил Дрозденко, Ленинградскую область связывают общие задачи национальной морской политики России. Соглашение о сотрудничестве разрабатывался с учетом планов по созданию эффективной международной северной транспортной системы. Помимо этого, регионы будут делиться опытом в сфере экономики, социальной политики, градостроительства, культуры, туристического потенциала в сфере экотуризма и других направлениях. План мероприятий рассчитан до 2025 года."Ленинградская область — надежный и мощный партнер, нам есть о чем рассказать регионам в плане экономики и управленческих решений, но при этом мы не только делимся опытом, но и сами с удовольствием учимся. Мы всегда готовы воспринять опыт коллег и совместно реализовывать межрегиональные проекты", — заявил губернатор Ленинградской области.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), александр дрозденко, ленинградская область, камчатский край, пмэф, экономика