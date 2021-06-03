https://ria.ru/20210603/soglashenie-1735397291.html

ВТБ подписал с Ростуризмом соглашение о поддержке туриндустрии

ВТБ подписал с Ростуризмом соглашение о поддержке туриндустрии - РИА Новости, 03.06.2021

ВТБ подписал с Ростуризмом соглашение о поддержке туриндустрии

Соглашение с Ростуризмом о поддержке инвестиционных проектов в туристической сфере подписал банк ВТБ в рамках проходящего в Санкт-Петербурге международного... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T12:13

2021-06-03T12:13

2021-06-03T12:13

петербургский международный экономический форум (фонд)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

втб

пмэф

новости компаний - экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Соглашение с Ростуризмом о поддержке инвестиционных проектов в туристической сфере подписал банк ВТБ в рамках проходящего в Санкт-Петербурге международного экономического форума, сообщает пресс-служба банка.ВТБ стал первым из российских банков, заключившим подобное соглашение с Федеральным агентством по туризму России. Сотрудничество планируется в рамках госпрограммы, которая запускается согласно постановлению правительства РФ номер 141. Ставка по кредитам для клиентов составит от 3 до 5% годовых.Новая программа будет направлена на льготное финансирование проектов по строительству и реконструкции гостиниц категории не менее "три звезды", многофункциональных комплексов с номерным фондом санаторно-курортных организаций и других объектов туристической инфраструктуры. Кредитные средства будут предоставляться на срок до 15 лет в сумме от 100 миллионов до 35 миллиардов рублей."Пандемия стала одновременно как вызовом для туристического и гостиничного бизнеса, так и временем новых возможностей с учетом роста спроса на путешествия по стране. Для дальнейшей популяризации внутреннего туризма и решения всех инфраструктурных задач необходимо плотное взаимодействие государства и банков", - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников на церемонии подписания соглашения. По его словам, кредитный портфель ВТБ в сегменте гостиничного бизнеса превышает 60 миллиардов рублей, банк может оказывать полный спектр банковских услуг для реализации всех необходимых инвестиционных проектов. "Все это будет формировать качественную современную туристическую инфраструктуру. Мы ожидаем спрос на кредиты во всех федеральных округах, но в первую очередь они будут востребованы в крупных городах и регионах с высоким туристическим потенциалом на Северо-Западе, Юге России и на Дальнем Востоке", − отметил представитель ВТБ.

https://realty.ria.ru/20210603/ipoteka-1735318689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), федеральное агентство по туризму (ростуризм), втб, пмэф, новости компаний - экономика