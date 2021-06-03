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Ленинградская область
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Ленобласть подписала на ПМЭФ соглашение с ООО "Ориент продактс"
Ленобласть подписала на ПМЭФ соглашение с ООО "Ориент продактс" - РИА Новости, 03.06.2021
Ленобласть подписала на ПМЭФ соглашение с ООО "Ориент продактс"
Соглашение в сфере социально-экономического сотрудничества на общую сумму на 848 миллионов рублей подписали в рамках проходящего ПМЭФ власти Ленинградской... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T11:26
2021-06-03T11:26
ленинградская область
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр дрозденко
ленинградская область
пмэф
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Соглашение в сфере социально-экономического сотрудничества на общую сумму на 848 миллионов рублей подписали в рамках проходящего ПМЭФ власти Ленинградской области и ООО "Ориент продактс", сообщил глава региона Александр Дрозденко.По его словам, компания является единственным производителем выпечных хрустящих хлебцев в России с российскими брендами. Объем инвестиций в расширение действующего производства составит 848 миллионов рублей, будут созданы еще 80 новых рабочих мест. Сам проект предполагает строительство нового производственного корпуса с технологическим оборудованием, складских и административных зданий. Реализация инвестпроекта позволит компании увеличить мощности производства хлебцев, сухарей и прочих сухарных хлебобулочных изделий до 8500 тонн в год."Приятно, когда на упаковке популярных у покупателей продуктов видишь адрес производства — Ленинградская область. Вдвойне приятнее, знать, что наша качественная и полезная областная продукция поставляется за рубеж. Это не только контракты для самого производителя, но и узнаваемость Ленинградской области на международном рынке", — сказал Дрозденко.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), александр дрозденко, ленинградская область, пмэф, экономика

Ленобласть подписала на ПМЭФ соглашение с ООО "Ориент продактс"

11:26 03.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Соглашение в сфере социально-экономического сотрудничества на общую сумму на 848 миллионов рублей подписали в рамках проходящего ПМЭФ власти Ленинградской области и ООО "Ориент продактс", сообщил глава региона Александр Дрозденко.
По его словам, компания является единственным производителем выпечных хрустящих хлебцев в России с российскими брендами. Объем инвестиций в расширение действующего производства составит 848 миллионов рублей, будут созданы еще 80 новых рабочих мест. Сам проект предполагает строительство нового производственного корпуса с технологическим оборудованием, складских и административных зданий. Реализация инвестпроекта позволит компании увеличить мощности производства хлебцев, сухарей и прочих сухарных хлебобулочных изделий до 8500 тонн в год.
Аппарат для ИВЛ - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 20:15В России
В Ленобласти создадут первый в стране центр респираторной поддержки детей
"Приятно, когда на упаковке популярных у покупателей продуктов видишь адрес производства — Ленинградская область. Вдвойне приятнее, знать, что наша качественная и полезная областная продукция поставляется за рубеж. Это не только контракты для самого производителя, но и узнаваемость Ленинградской области на международном рынке", — сказал Дрозденко.
 
Ленинградская областьРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Александр ДрозденкоЛенинградская областьПМЭФЭкономика
 
 
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