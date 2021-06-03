https://ria.ru/20210603/soglashenie-1735384107.html

Ленобласть подписала на ПМЭФ соглашение с ООО "Ориент продактс"

Ленобласть подписала на ПМЭФ соглашение с ООО "Ориент продактс" - РИА Новости, 03.06.2021

Ленобласть подписала на ПМЭФ соглашение с ООО "Ориент продактс"

Соглашение в сфере социально-экономического сотрудничества на общую сумму на 848 миллионов рублей подписали в рамках проходящего ПМЭФ власти Ленинградской... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T11:26

2021-06-03T11:26

2021-06-03T11:26

ленинградская область

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

александр дрозденко

ленинградская область

пмэф

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Соглашение в сфере социально-экономического сотрудничества на общую сумму на 848 миллионов рублей подписали в рамках проходящего ПМЭФ власти Ленинградской области и ООО "Ориент продактс", сообщил глава региона Александр Дрозденко.По его словам, компания является единственным производителем выпечных хрустящих хлебцев в России с российскими брендами. Объем инвестиций в расширение действующего производства составит 848 миллионов рублей, будут созданы еще 80 новых рабочих мест. Сам проект предполагает строительство нового производственного корпуса с технологическим оборудованием, складских и административных зданий. Реализация инвестпроекта позволит компании увеличить мощности производства хлебцев, сухарей и прочих сухарных хлебобулочных изделий до 8500 тонн в год."Приятно, когда на упаковке популярных у покупателей продуктов видишь адрес производства — Ленинградская область. Вдвойне приятнее, знать, что наша качественная и полезная областная продукция поставляется за рубеж. Это не только контракты для самого производителя, но и узнаваемость Ленинградской области на международном рынке", — сказал Дрозденко.

https://radiosputnik.ria.ru/20210601/deti-1735161364.html

россия

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), александр дрозденко, ленинградская область, пмэф, экономика