https://ria.ru/20210603/smolensk-1735492163.html

Под Смоленском обнаружили захоронение детей времен войны

Под Смоленском обнаружили захоронение детей времен войны - РИА Новости, 03.06.2021

Под Смоленском обнаружили захоронение детей времен войны

Следствие проводит проверку информации об обнаружении на одном из дачных участков в Смоленской области детского захоронения времён Великой Отечественной войны,... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T18:26

2021-06-03T18:26

2021-06-03T18:26

россия

без срока давности

великая отечественная война (1941-1945)

ярцевский район

смоленская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg

БРЯНСК, 3 июн – РИА Новости. Следствие проводит проверку информации об обнаружении на одном из дачных участков в Смоленской области детского захоронения времён Великой Отечественной войны, сообщает СУСК РФ по региону."По сообщению в средствах массовой информации об обнаружении в Ярцевском районе детского захоронения времен Великой Отечественной войны инициирована доследственная проверка", - говорится в сообщении.Отмечается, что останки 27 человек времен Великой Отечественной войны были обнаружены на дачном участке в Ярцевском районе во время работ по подведению воды. Местные СМИ сообщили, что, скорее всего, это останки детей, в захоронении обнаружена в основном детская обувь.

https://ria.ru/20210518/zakhoronenie-1732743229.html

россия

ярцевский район

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), ярцевский район, смоленская область, происшествия