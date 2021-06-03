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Под Смоленском обнаружили захоронение детей времен войны
Под Смоленском обнаружили захоронение детей времен войны - РИА Новости, 03.06.2021
Под Смоленском обнаружили захоронение детей времен войны
Следствие проводит проверку информации об обнаружении на одном из дачных участков в Смоленской области детского захоронения времён Великой Отечественной войны,... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T18:26
2021-06-03T18:26
россия
без срока давности
великая отечественная война (1941-1945)
ярцевский район
смоленская область
происшествия
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БРЯНСК, 3 июн – РИА Новости. Следствие проводит проверку информации об обнаружении на одном из дачных участков в Смоленской области детского захоронения времён Великой Отечественной войны, сообщает СУСК РФ по региону."По сообщению в средствах массовой информации об обнаружении в Ярцевском районе детского захоронения времен Великой Отечественной войны инициирована доследственная проверка", - говорится в сообщении.Отмечается, что останки 27 человек времен Великой Отечественной войны были обнаружены на дачном участке в Ярцевском районе во время работ по подведению воды. Местные СМИ сообщили, что, скорее всего, это останки детей, в захоронении обнаружена в основном детская обувь.
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россия
ярцевский район
смоленская область
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россия, без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), ярцевский район, смоленская область, происшествия

Под Смоленском обнаружили захоронение детей времен войны

18:26 03.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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БРЯНСК, 3 июн – РИА Новости. Следствие проводит проверку информации об обнаружении на одном из дачных участков в Смоленской области детского захоронения времён Великой Отечественной войны, сообщает СУСК РФ по региону.
"По сообщению в средствах массовой информации об обнаружении в Ярцевском районе детского захоронения времен Великой Отечественной войны инициирована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Новгородской области обнаружено массовое захоронение мирных граждан - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 09:08
В Новгородской области обнаружили массовое захоронение времен войны
Отмечается, что останки 27 человек времен Великой Отечественной войны были обнаружены на дачном участке в Ярцевском районе во время работ по подведению воды. Местные СМИ сообщили, что, скорее всего, это останки детей, в захоронении обнаружена в основном детская обувь.
 
РоссияБез срока давностиВеликая Отечественная война (1941-1945)Ярцевский районСмоленская областьПроисшествия
 
 
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