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Рада отклонила законопроект о запрете символики СС
Рада отклонила законопроект о запрете символики СС - РИА Новости, 03.06.2021
Рада отклонила законопроект о запрете символики СС
Верховная рада Украины на заседании в четверг отклонила законопроект о противодействии легализации нацизма, которым предлагалось запретить символику... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T15:39
2021-06-03T15:39
ситуация на украине
галичина (дивизия войск сс)
вторая мировая война (1939-1945)
верховная рада украины
украина
в мире
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КИЕВ, 3 июн - РИА Новости. Верховная рада Украины на заседании в четверг отклонила законопроект о противодействии легализации нацизма, которым предлагалось запретить символику формирования СС на Украине. Принятие закона поддержали лишь 155 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.Украинские националисты провели в апреле первый марш в центре Киева, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. В марше приняли участие около 100 человек. Ранее шествия по этому случаю проводились во Львове.Данный законопроект предлагал запретить изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима и его военных и/или полувоенных формирований - СС (включая подразделения Ваффен-СС), СА, СД, гестапо и их подразделения, в том числе в виде сувенирной продукции, публичное исполнение гимнов СССР, УССР, других союзных и автономных советских республик или их фрагментов на всей территории Украины.Депутаты Рады из разных фракций в ходе обсуждения проекта закона отмечали, что на Украине в законодательстве четко определена ответственность, в том числе, уголовная за символику коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов, поэтому принятие этого законопроекта не целесообразно.Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года во Львове и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила под городом Броды в окрестностях Львова. Войска СС, в состав которых входило указанное подразделение, решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.На Украине нет однозначной оценки деятельности дивизии: некоторые политические силы утверждают, что дивизия боролась за независимость Украины, другие уверены, что дивизия выступала на стороне нацистов.В РФ, Израиле и ряде других государств не раз осуждали марши и акции националистов на Украине.С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.
https://ria.ru/20210503/natsisty-1731004880.html
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ситуация на украине, галичина (дивизия войск сс), вторая мировая война (1939-1945), верховная рада украины, украина, в мире

Рада отклонила законопроект о запрете символики СС

15:39 03.06.2021
 
© AP Photo / Efrem LukatskyУчастники "Марша вышиванок", приуроченного к годовщине создания дивизии СС "Галичина", в Киеве
Участники Марша вышиванок, приуроченного к годовщине создания дивизии СС Галичина, в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
КИЕВ, 3 июн - РИА Новости. Верховная рада Украины на заседании в четверг отклонила законопроект о противодействии легализации нацизма, которым предлагалось запретить символику формирования СС на Украине. Принятие закона поддержали лишь 155 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Украинские националисты провели в апреле первый марш в центре Киева, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. В марше приняли участие около 100 человек. Ранее шествия по этому случаю проводились во Львове.
Данный законопроект предлагал запретить изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима и его военных и/или полувоенных формирований - СС (включая подразделения Ваффен-СС), СА, СД, гестапо и их подразделения, в том числе в виде сувенирной продукции, публичное исполнение гимнов СССР, УССР, других союзных и автономных советских республик или их фрагментов на всей территории Украины.
Депутаты Рады из разных фракций в ходе обсуждения проекта закона отмечали, что на Украине в законодательстве четко определена ответственность, в том числе, уголовная за символику коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов, поэтому принятие этого законопроекта не целесообразно.
Участники марша в честь годовщины создания дивизии СС Галичина - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая, 15:40
"Плакать хочется". Украинцы высказались о марше в честь СС в Киеве
Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года во Львове и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила под городом Броды в окрестностях Львова. Войска СС, в состав которых входило указанное подразделение, решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.
На Украине нет однозначной оценки деятельности дивизии: некоторые политические силы утверждают, что дивизия боролась за независимость Украины, другие уверены, что дивизия выступала на стороне нацистов.
В РФ, Израиле и ряде других государств не раз осуждали марши и акции националистов на Украине.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.
Участники Марша вышиванок, приуроченного к годовщине создания дивизии СС Галичина, в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
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Ситуация на УкраинеГаличина (дивизия войск СС)Вторая мировая война (1939-1945)Верховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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