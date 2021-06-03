https://ria.ru/20210603/simonyan-1735469338.html

Симоньян назвала западные соцсети инструментом геополитической борьбы

Симоньян назвала западные соцсети инструментом геополитической борьбы - РИА Новости, 03.06.2021

Симоньян назвала западные соцсети инструментом геополитической борьбы

Запад давно использует свои IT-платформы в геополитической борьбе, заявила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T16:36

2021-06-03T16:36

2021-06-03T18:25

петербургский международный экономический форум

медиавойны

петербургский международный экономический форум (фонд)

маргарита симоньян

владимир путин

twitter

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Запад давно использует свои IT-платформы в геополитической борьбе, заявила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Симоньян напомнила, что российские ресурсы регулярно подвергают цензуре и дискриминации, а вмешательство зарубежных площадок во внутренние дела России охарактеризовала как "недружественное, вредоносное и опасное"."Это продолжается уже несколько лет, это очевидно, они этого не скрывают", — подчеркнула медиаменеджер.В последние месяцы иностранные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин забанил страницу агентства Baltnews. В октябре 2020 года Twitter пометил материал RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи профиль РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал RT и Sputnik, были и другие случаи.В конце декабря 2020 года Владимир Путин подписал закон, по которому заграничным интернет-компаниям будут грозить санкции за цензуру российских СМИ.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210316/youtube-1601502242.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медиавойны, петербургский международный экономический форум (фонд), маргарита симоньян, владимир путин, twitter