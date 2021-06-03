Симоньян назвала западные соцсети инструментом геополитической борьбы
16:36 03.06.2021 (обновлено: 18:25 03.06.2021)
© РИА Новости / RT / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Запад давно использует свои IT-платформы в геополитической борьбе, заявила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"И не иметь свое и не защищаться от чужих для нас — это все равно что не иметь свою армию, не иметь свое министерство обороны и не иметь государственные границы", — уточнила она на полях ПМЭФ.
Симоньян напомнила, что российские ресурсы регулярно подвергают цензуре и дискриминации, а вмешательство зарубежных площадок во внутренние дела России охарактеризовала как "недружественное, вредоносное и опасное".
"Это продолжается уже несколько лет, это очевидно, они этого не скрывают", — подчеркнула медиаменеджер.
В последние месяцы иностранные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин забанил страницу агентства Baltnews. В октябре 2020 года Twitter пометил материал RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи профиль РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал RT и Sputnik, были и другие случаи.
В конце декабря 2020 года Владимир Путин подписал закон, по которому заграничным интернет-компаниям будут грозить санкции за цензуру российских СМИ.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.