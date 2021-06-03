Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/simonyan-1735469338.html
Симоньян назвала западные соцсети инструментом геополитической борьбы
Симоньян назвала западные соцсети инструментом геополитической борьбы - РИА Новости, 03.06.2021
Симоньян назвала западные соцсети инструментом геополитической борьбы
Запад давно использует свои IT-платформы в геополитической борьбе, заявила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T16:36
2021-06-03T18:25
петербургский международный экономический форум
медиавойны
петербургский международный экономический форум (фонд)
маргарита симоньян
владимир путин
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597212149_0:217:3071:1944_1920x0_80_0_0_718b29f6acd99e20362227f27d617463.jpg
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Запад давно использует свои IT-платформы в геополитической борьбе, заявила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Симоньян напомнила, что российские ресурсы регулярно подвергают цензуре и дискриминации, а вмешательство зарубежных площадок во внутренние дела России охарактеризовала как "недружественное, вредоносное и опасное"."Это продолжается уже несколько лет, это очевидно, они этого не скрывают", — подчеркнула медиаменеджер.В последние месяцы иностранные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин забанил страницу агентства Baltnews. В октябре 2020 года Twitter пометил материал RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи профиль РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал RT и Sputnik, были и другие случаи.В конце декабря 2020 года Владимир Путин подписал закон, по которому заграничным интернет-компаниям будут грозить санкции за цензуру российских СМИ.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210316/youtube-1601502242.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597212149_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_30d14c07d74d75e4b7e60bfbdbc6f7ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
медиавойны, петербургский международный экономический форум (фонд), маргарита симоньян, владимир путин, twitter

Симоньян назвала западные соцсети инструментом геополитической борьбы

16:36 03.06.2021 (обновлено: 18:25 03.06.2021)
 
© РИА Новости / RT / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / RT
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Запад давно использует свои IT-платформы в геополитической борьбе, заявила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"И не иметь свое и не защищаться от чужих для нас — это все равно что не иметь свою армию, не иметь свое министерство обороны и не иметь государственные границы", — уточнила она на полях ПМЭФ.
Симоньян напомнила, что российские ресурсы регулярно подвергают цензуре и дискриминации, а вмешательство зарубежных площадок во внутренние дела России охарактеризовала как "недружественное, вредоносное и опасное".
"Это продолжается уже несколько лет, это очевидно, они этого не скрывают", — подчеркнула медиаменеджер.
В последние месяцы иностранные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин забанил страницу агентства Baltnews. В октябре 2020 года Twitter пометил материал RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи профиль РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал RT и Sputnik, были и другие случаи.
В конце декабря 2020 года Владимир Путин подписал закон, по которому заграничным интернет-компаниям будут грозить санкции за цензуру российских СМИ.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Михаил Прохоров встретился с представителями миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 16:05
"Убивают на нашей же земле". Красовский написал в Роскомнадзор о YouTube
 
Петербургский международный экономический форумМедиавойныПетербургский международный экономический форум (фонд)Маргарита СимоньянВладимир ПутинTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Россиянам объяснили, как вернуть украденные с карты деньги
02:10В Роспотребнадзоре предупредили об опасных южных насекомых
01:49Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка
01:39Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки со своей территории
01:32СМИ: правительство Чехии преодолело вотум недоверия
01:31Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы
01:17JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки
01:15Финансист подсчитал, какой доход нужен, чтобы самому накопить на пенсию
01:03Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций
00:46Минобороны напомнило Риге об обязательствах по сохранению памятников
00:33Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность
00:23Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Латвии
23:59Протасевич заявил, что уважает Лукашенко
23:58В Мексике выявили "черную плесень" у пациента после COVID-19
23:46На северо-востоке Москвы погиб ребенок
23:44Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
23:42Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну россиянина
23:39В ГД объяснили, почему немецкие экологи критикуют "Северный поток — 2"
23:09Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в убийстве мужа
22:48Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций
Лента новостейМолния