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МВД и Минюст готовят поправки о штрафе за превышение средней скорости
МВД и Минюст готовят поправки о штрафе за превышение средней скорости - РИА Новости, 03.06.2021
МВД и Минюст готовят поправки о штрафе за превышение средней скорости
МВД совместно с Минюстом и Минтрансом разрабатывают законопроект, предусматривающий штрафы за превышение средней скорости на протяженных участках дорог,... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T08:52
2021-06-03T17:24
россия
авто
марат хуснуллин
общество
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. МВД совместно с Минюстом и Минтрансом разрабатывают законопроект, предусматривающий штрафы за превышение средней скорости на протяженных участках дорог, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, речь идет о том, чтобы законодательно закрепить административную ответственность за такое нарушение, зафиксированное автоматическими комплексами контроля — фото- и видеокамерами. Сейчас в Кодексе об административных правонарушениях нет отдельной статьи за слишком быстрый проезд по участкам дорог, за которыми следят камеры. Штрафуют только автомобилистов, превысивших скорость "в моменте". То есть если водитель сначала превысил допустимую скорость, например, на 30 километров в час, а затем — на 70, то ему придет один штраф за превышение на 40-60 километров — полторы тысячи рублей. При этом указывается не конкретное место нарушения, а общий подконтрольный двум камерам участок.Теперь же, пояснил собеседник агентства, предлагается замерять скорость авто на въезде и на выезде из участка и, учитывая его протяженность, вычислять среднюю.Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил правительству до 1 августа согласовать позицию по снижению нештрафуемого порога превышения скорости до десяти километров в час.
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россия, авто, марат хуснуллин, общество

МВД и Минюст готовят поправки о штрафе за превышение средней скорости

08:52 03.06.2021 (обновлено: 17:24 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкПредупреждение о соблюдении скоростного режима над дорогой в Москве
Предупреждение о соблюдении скоростного режима над дорогой в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. МВД совместно с Минюстом и Минтрансом разрабатывают законопроект, предусматривающий штрафы за превышение средней скорости на протяженных участках дорог, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, речь идет о том, чтобы законодательно закрепить административную ответственность за такое нарушение, зафиксированное автоматическими комплексами контроля — фото- и видеокамерами.
Сейчас в Кодексе об административных правонарушениях нет отдельной статьи за слишком быстрый проезд по участкам дорог, за которыми следят камеры. Штрафуют только автомобилистов, превысивших скорость "в моменте". То есть если водитель сначала превысил допустимую скорость, например, на 30 километров в час, а затем — на 70, то ему придет один штраф за превышение на 40-60 километров — полторы тысячи рублей. При этом указывается не конкретное место нарушения, а общий подконтрольный двум камерам участок.
Теперь же, пояснил собеседник агентства, предлагается замерять скорость авто на въезде и на выезде из участка и, учитывая его протяженность, вычислять среднюю.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил правительству до 1 августа согласовать позицию по снижению нештрафуемого порога превышения скорости до десяти километров в час.
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