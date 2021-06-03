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В Петербурге проводят обыски в крупных компаниях по аренде самокатов
В Петербурге проводят обыски в крупных компаниях по аренде самокатов - РИА Новости, 03.06.2021
В Петербурге проводят обыски в крупных компаниях по аренде самокатов
Обыски идут в Санкт-Петербурге в крупных сервисах аренды самокатов Whoosh, Molnia и других после инцидентов с наездами клиентов на маленьких детей, сообщается... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T11:51
2021-06-03T12:44
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Обыски идут в Санкт-Петербурге в крупных сервисах аренды самокатов Whoosh, Molnia и других после инцидентов с наездами клиентов на маленьких детей, сообщается на сайте СК РФ.Отмечается, что по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина петербургские следователи устанавливают обстоятельства травмирования детей в результате наезда на них электросамокатов.В частности, 1 июня мужчина на участке аллеи Парка Культуры и отдыха Колпино на личном электросамокате сбил 4-летнего мальчика, который в тяжелом состоянии был госпитализирован. Отмечается, что мужчина, сбивший ребенка, установлен, в четверг ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. В Невском районе 2 июня неизвестный на электросамокате сбил 5-летнюю девочку и с места происшествия скрылся. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован, правоохранители ищут этого мужчину.Отмечается, что по данным фактам возбуждены уголовные дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, они переданы для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел.Кроме того, в Московском районе 2 июня мужчина на арендованном электросамокате сбил 4-летнего мальчика - тут проводится доследственная проверка.Как подчеркнули в СК, также продолжается расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в сфере краткосрочной аренды электросамокатов."В рамках расследования данного уголовного дела следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД проводится ряд обысков в кикшеринговых организациях Санкт-Петербурга, в частности "Whoosh", "Molnia", "Bolt", "Scoobee", "Red Wheels" с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия, а также в целях установления скрывшегося мужчины, который в Невском районе города совершил наезд на ребенка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210603/elektrosamokat-1735274723.html
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следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге проводят обыски в крупных компаниях по аренде самокатов

11:51 03.06.2021 (обновлено: 12:44 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Обыски идут в Санкт-Петербурге в крупных сервисах аренды самокатов Whoosh, Molnia и других после инцидентов с наездами клиентов на маленьких детей, сообщается на сайте СК РФ.
Отмечается, что по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина петербургские следователи устанавливают обстоятельства травмирования детей в результате наезда на них электросамокатов.
В частности, 1 июня мужчина на участке аллеи Парка Культуры и отдыха Колпино на личном электросамокате сбил 4-летнего мальчика, который в тяжелом состоянии был госпитализирован. Отмечается, что мужчина, сбивший ребенка, установлен, в четверг ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. В Невском районе 2 июня неизвестный на электросамокате сбил 5-летнюю девочку и с места происшествия скрылся. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован, правоохранители ищут этого мужчину.
Отмечается, что по данным фактам возбуждены уголовные дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, они переданы для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел.
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Кроме того, в Московском районе 2 июня мужчина на арендованном электросамокате сбил 4-летнего мальчика - тут проводится доследственная проверка.
Как подчеркнули в СК, также продолжается расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в сфере краткосрочной аренды электросамокатов.
"В рамках расследования данного уголовного дела следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД проводится ряд обысков в кикшеринговых организациях Санкт-Петербурга, в частности "Whoosh", "Molnia", "Bolt", "Scoobee", "Red Wheels" с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия, а также в целях установления скрывшегося мужчины, который в Невском районе города совершил наезд на ребенка", - говорится в сообщении.
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