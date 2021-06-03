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Рогозин рассказал о предстоящем разговоре с новым главой НАСА

Рогозин рассказал о предстоящем разговоре с новым главой НАСА - РИА Новости, 03.06.2021

Рогозин рассказал о предстоящем разговоре с новым главой НАСА

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил в интервью РИА Новости, что проведет ближайшие дни телефонный разговор с новым главой НАСА Биллом Нельсоном. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T11:58

2021-06-03T11:58

2021-06-03T11:58

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космос - риа наука

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил в интервью РИА Новости, что проведет ближайшие дни телефонный разговор с новым главой НАСА Биллом Нельсоном."Я хочу понять, кого я приобретаю в качестве партнера в лице опытнейшего человека, о котором говорят с уважением все те американские специалисты, кого я знаю и с кем имею возможность общаться", - добавил он.Рогозин рассказал, что обсудит с новым главой американского агентства перспективы дальнейшего сотрудничества. По его словам, у российской стороны есть "масса предложений", но они могут быть реализованы, только если НАСА будет бороться против санкций, которые США вводят в отношении предприятий российской ракетно-космической отрасли."Либо санкции, либо сотрудничество - все очень просто. Я надеюсь, что он выберет сотрудничество", - заметил Рогозин.Кроме того, 14-15 июня ожидается участие 78-летнего Нельсона онлайн в конференции GLEX, которая также пройдет в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20210528/rogozin-1734537605.html

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билл нельсон, космос - риа наука, наса, дмитрий рогозин, сша, санкт-петербург