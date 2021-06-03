https://ria.ru/20210603/rogozin-1735382122.html
Рогозин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Рогозин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости - РИА Новости, 03.06.2021
Рогозин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T11:16
2021-06-03T11:16
2021-06-03T11:19
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
дмитрий рогозин
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).Рогозин опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что в ближайшие дни поговорит по телефону с новым главой НАСА.Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а также появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ. Позже новость была опубликована на сайте ria.ru.Затем Рогозин был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.ПМЭФ в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ-2021.
https://ria.ru/20210602/nikishina-1735299760.html
https://ria.ru/20210602/novosti-1735247322.html
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петербургский международный экономический форум (фонд), дмитрий рогозин, санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости.
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Рогозин опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что в ближайшие дни поговорит по телефону с новым главой НАСА.
Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а также появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ. Позже новость была опубликована на сайте ria.ru.
Затем Рогозин был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".
МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
ПМЭФ
в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге
. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ-2021.