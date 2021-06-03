https://ria.ru/20210603/rogozin-1735382122.html

Рогозин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Рогозин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости - РИА Новости, 03.06.2021

Рогозин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T11:16

2021-06-03T11:16

2021-06-03T11:19

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

дмитрий рогозин

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).Рогозин опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что в ближайшие дни поговорит по телефону с новым главой НАСА.Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а также появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ. Позже новость была опубликована на сайте ria.ru.Затем Рогозин был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.ПМЭФ в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ-2021.

https://ria.ru/20210602/nikishina-1735299760.html

https://ria.ru/20210602/novosti-1735247322.html

санкт-петербург

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петербургский международный экономический форум (фонд), дмитрий рогозин, санкт-петербург, общество