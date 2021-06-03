Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210603/rim-1735237423.html
В Риме планируют установить на дорогах "умные" датчики
В Риме планируют установить на дорогах "умные" датчики - РИА Новости, 03.06.2021
В Риме планируют установить на дорогах "умные" датчики
В Риме на пешеходных переходах установят "умные" датчики, которые позволят сократить число аварий и наездов на пешеходов, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T03:04
2021-06-03T03:26
туризм
транспорт
туризм
новости - туризм
рим
хельсинки
италия
варшава
берлин (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576638140_0:149:3122:1905_1920x0_80_0_0_c8ac7cb37f52028c403a5a48ec147815.jpg
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Риме на пешеходных переходах установят "умные" датчики, которые позволят сократить число аварий и наездов на пешеходов, сообщает "ЕвроПульс".При помощи искусственного интеллекта они позволяют отследить число людей, собирающихся переходить дорогу, и контролировать поток машин.Система будет предупреждать водителей о приближающихся пешеходах, используя специальное освещение перекрестка, чтобы сделать их более заметными.С помощью этих датчиков можно будет также отслеживать число свободных парковочных мест в городе. Это позволит сократить количество заторов, вызванное водителями, ищущими места для парковки. Кроме того, система даст информацию и о числе людей, ожидающих общественный транспорт на остановкахЕвропейские города занимаются цифровизацией своей повседневной жизни. Например, власти польской столицы при помощи современных технологий собираются упорядочить данные о регулярности движения общественного транспорта.Стратегии развития цифровых технологий есть, например, у Варшавы, Амстердама, Берлина и Хельсинки.
https://ria.ru/20210515/kruiz-1731754809.html
https://ria.ru/20210501/doroga-1730102486.html
рим
хельсинки
италия
варшава
берлин (город)
амстердам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576638140_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2bc659a8315d0350e791c342cbbc3e83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
транспорт, туризм, новости - туризм, рим, хельсинки, италия, варшава, берлин (город), амстердам

В Риме планируют установить на дорогах "умные" датчики

03:04 03.06.2021 (обновлено: 03:26 03.06.2021)
 
© REUTERS / Guglielmo MangiapaneЛюди в защитных масках около фонтана Треви в Риме
Люди в защитных масках около фонтана Треви в Риме - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Риме на пешеходных переходах установят "умные" датчики, которые позволят сократить число аварий и наездов на пешеходов, сообщает "ЕвроПульс".
При помощи искусственного интеллекта они позволяют отследить число людей, собирающихся переходить дорогу, и контролировать поток машин.
Система будет предупреждать водителей о приближающихся пешеходах, используя специальное освещение перекрестка, чтобы сделать их более заметными.
С помощью этих датчиков можно будет также отслеживать число свободных парковочных мест в городе. Это позволит сократить количество заторов, вызванное водителями, ищущими места для парковки. Кроме того, система даст информацию и о числе людей, ожидающих общественный транспорт на остановках
Жемчужина Кавказа и проводники - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
15 мая, 08:00Туризм
Круиз на поезде: как увидеть семь городов за семь дней и не устать
Европейские города занимаются цифровизацией своей повседневной жизни. Например, власти польской столицы при помощи современных технологий собираются упорядочить данные о регулярности движения общественного транспорта.
Стратегии развития цифровых технологий есть, например, у Варшавы, Амстердама, Берлина и Хельсинки.
Паровоз прибывает в Куженкино - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 08:00Туризм
Государева дорога. Что удивительного на пути из Москвы в Петербург
 
ТуризмТранспортТуризмНовости - ТуризмРимХельсинкиИталияВаршаваБерлин (город)Амстердам
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Россиянам объяснили, как вернуть украденные с карты деньги
02:10В Роспотребнадзоре предупредили об опасных южных насекомых
01:49Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка
01:39Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки со своей территории
01:32СМИ: правительство Чехии преодолело вотум недоверия
01:31Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы
01:17JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки
01:15Финансист подсчитал, какой доход нужен, чтобы самому накопить на пенсию
01:03Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций
00:46Минобороны напомнило Риге об обязательствах по сохранению памятников
00:33Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность
00:23Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Латвии
23:59Протасевич заявил, что уважает Лукашенко
23:58В Мексике выявили "черную плесень" у пациента после COVID-19
23:46На северо-востоке Москвы погиб ребенок
23:44Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
23:42Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну россиянина
23:39В ГД объяснили, почему немецкие экологи критикуют "Северный поток — 2"
23:09Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в убийстве мужа
22:48Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций
Лента новостейМолния