https://ria.ru/20210603/rim-1735237423.html
В Риме планируют установить на дорогах "умные" датчики
В Риме планируют установить на дорогах "умные" датчики - РИА Новости, 03.06.2021
В Риме планируют установить на дорогах "умные" датчики
В Риме на пешеходных переходах установят "умные" датчики, которые позволят сократить число аварий и наездов на пешеходов, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T03:04
2021-06-03T03:04
2021-06-03T03:26
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Риме на пешеходных переходах установят "умные" датчики, которые позволят сократить число аварий и наездов на пешеходов, сообщает "ЕвроПульс".При помощи искусственного интеллекта они позволяют отследить число людей, собирающихся переходить дорогу, и контролировать поток машин.Система будет предупреждать водителей о приближающихся пешеходах, используя специальное освещение перекрестка, чтобы сделать их более заметными.С помощью этих датчиков можно будет также отслеживать число свободных парковочных мест в городе. Это позволит сократить количество заторов, вызванное водителями, ищущими места для парковки. Кроме того, система даст информацию и о числе людей, ожидающих общественный транспорт на остановкахЕвропейские города занимаются цифровизацией своей повседневной жизни. Например, власти польской столицы при помощи современных технологий собираются упорядочить данные о регулярности движения общественного транспорта.Стратегии развития цифровых технологий есть, например, у Варшавы, Амстердама, Берлина и Хельсинки.
https://ria.ru/20210515/kruiz-1731754809.html
https://ria.ru/20210501/doroga-1730102486.html
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транспорт, туризм, новости - туризм, рим, хельсинки, италия, варшава, берлин (город), амстердам
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости.
В Риме на пешеходных переходах установят "умные" датчики, которые позволят сократить число аварий и наездов на пешеходов, сообщает
"ЕвроПульс".
При помощи искусственного интеллекта они позволяют отследить число людей, собирающихся переходить дорогу, и контролировать поток машин.
Система будет предупреждать водителей о приближающихся пешеходах, используя специальное освещение перекрестка, чтобы сделать их более заметными.
С помощью этих датчиков можно будет также отслеживать число свободных парковочных мест в городе. Это позволит сократить количество заторов, вызванное водителями, ищущими места для парковки. Кроме того, система даст информацию и о числе людей, ожидающих общественный транспорт на остановках
Европейские города занимаются цифровизацией своей повседневной жизни. Например, власти польской столицы при помощи современных технологий собираются упорядочить данные о регулярности движения общественного транспорта.
Стратегии развития цифровых технологий есть, например, у Варшавы, Амстердама, Берлина и Хельсинки.