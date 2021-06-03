https://ria.ru/20210603/rim-1735237423.html

В Риме планируют установить на дорогах "умные" датчики

В Риме планируют установить на дорогах "умные" датчики - РИА Новости, 03.06.2021

В Риме планируют установить на дорогах "умные" датчики

В Риме на пешеходных переходах установят "умные" датчики, которые позволят сократить число аварий и наездов на пешеходов, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T03:04

2021-06-03T03:04

2021-06-03T03:26

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Риме на пешеходных переходах установят "умные" датчики, которые позволят сократить число аварий и наездов на пешеходов, сообщает "ЕвроПульс".При помощи искусственного интеллекта они позволяют отследить число людей, собирающихся переходить дорогу, и контролировать поток машин.Система будет предупреждать водителей о приближающихся пешеходах, используя специальное освещение перекрестка, чтобы сделать их более заметными.С помощью этих датчиков можно будет также отслеживать число свободных парковочных мест в городе. Это позволит сократить количество заторов, вызванное водителями, ищущими места для парковки. Кроме того, система даст информацию и о числе людей, ожидающих общественный транспорт на остановкахЕвропейские города занимаются цифровизацией своей повседневной жизни. Например, власти польской столицы при помощи современных технологий собираются упорядочить данные о регулярности движения общественного транспорта.Стратегии развития цифровых технологий есть, например, у Варшавы, Амстердама, Берлина и Хельсинки.

https://ria.ru/20210515/kruiz-1731754809.html

https://ria.ru/20210501/doroga-1730102486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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