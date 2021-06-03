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Диетолог рассказал, кому нельзя есть редис
Диетолог рассказал, кому нельзя есть редис - РИА Новости, 03.06.2021
Диетолог рассказал, кому нельзя есть редис
Если про человека говорят, что он "редиска", это нехороший человек. Однако корнеплод обижают незаслуженно — он имеет много полезных свойств. О них рассказал в... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T00:30
2021-06-03T00:30
михаил гинзбург
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Если про человека говорят, что он "редиска", это нехороший человек. Однако корнеплод обижают незаслуженно — он имеет много полезных свойств. О них рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.Редис — это, пожалуй, один из самых ранних и популярных овощей. Этот корнеплод со специфическим вкусом богат полезными микроэлементами и витаминами, а кроме того, как и все крестоцветные, к которым он принадлежит, обладает противовоспалительным и противоопухолевым действием, рассказал диетолог.Несмотря на то, что у редиса много полезных свойств, людям, имеющим язву, гастрит и другие заболевания ЖКТ, нужно употреблять его с осторожностью. Дело в том, что редиска содержит эфир и горечь, которые раздражают слизистую желудка и могут вызывать обострения, пояснил диетолог и посоветовал, как ее правильно есть."Лучше, как минимум, ее употреблять после еды, а не перед едой, то есть не натощак и не вместо еды. Также при наличии заболеваний лучше употреблять ее с чем-то смягчающим, например, с маслом или со сметаной", — сказал Гинзбург.Он подчеркнул, что людям, у которых снижена кислотность, наоборот, употребление редиски натощак будет улучшать отделение желудочного сока и пищеварение.Чтобы выбрать к столу хорошую и вкусную редиску, диетолог посоветовал на ощупь проверить, насколько она плотная."Если плод уже расслаивается, на ощупь пружинит или мнется, она старая, брать не стоит", — заключил Гинзбург.
https://rsport.ria.ru/20210525/ogurtsy-1733749990.html
https://rsport.ria.ru/20210515/kishechnik-1732317218.html
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михаил гинзбург, коронавирус в россии, россия, здоровье, еда, питание, общество

Диетолог рассказал, кому нельзя есть редис

00:30 03.06.2021
 
© Flickr / johntrainorРедис
Редис - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Flickr / johntrainor
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Если про человека говорят, что он "редиска", это нехороший человек. Однако корнеплод обижают незаслуженно — он имеет много полезных свойств. О них рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.
Редис — это, пожалуй, один из самых ранних и популярных овощей. Этот корнеплод со специфическим вкусом богат полезными микроэлементами и витаминами, а кроме того, как и все крестоцветные, к которым он принадлежит, обладает противовоспалительным и противоопухолевым действием, рассказал диетолог.

"Это не значит, что при запущенном раке можно этой редиской спастись, но какая-то надежда есть на то, что рак будет расти не так быстро. А поскольку воспаление лежит в основе всех возрастных болезней, то потребление редиски в общем замедляет процесс старения", — отметил Гинзбург.

Несмотря на то, что у редиса много полезных свойств, людям, имеющим язву, гастрит и другие заболевания ЖКТ, нужно употреблять его с осторожностью. Дело в том, что редиска содержит эфир и горечь, которые раздражают слизистую желудка и могут вызывать обострения, пояснил диетолог и посоветовал, как ее правильно есть.
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"Лучше, как минимум, ее употреблять после еды, а не перед едой, то есть не натощак и не вместо еды. Также при наличии заболеваний лучше употреблять ее с чем-то смягчающим, например, с маслом или со сметаной", — сказал Гинзбург.
Он подчеркнул, что людям, у которых снижена кислотность, наоборот, употребление редиски натощак будет улучшать отделение желудочного сока и пищеварение.
Чтобы выбрать к столу хорошую и вкусную редиску, диетолог посоветовал на ощупь проверить, насколько она плотная.
"Если плод уже расслаивается, на ощупь пружинит или мнется, она старая, брать не стоит", — заключил Гинзбург.
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