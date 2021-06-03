https://ria.ru/20210603/redaktor-1735431796.html
Файзуллин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Файзуллин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости - РИА Новости, 03.06.2021
Файзуллин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Глава Минстроя России Ирек Файзуллин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T14:10
2021-06-03T14:10
2021-06-03T14:40
петербургский международный экономический форум
россия
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санкт-петербург
технологии
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.Файзуллин опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что Минстрой рассчитывает выйти на ввод жилья в 100 миллионов квадратных метров в 2027 году, в 2020 году было более 82 миллионов квадратных метров.Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а также появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ. Позже новость была опубликована на сайте ria.ru.Затем Файзуллин был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.ПМЭФ в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ-2021.
https://ria.ru/20210603/ria-1735424758.html
https://ria.ru/20210602/novosti-1735247322.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург, технологии, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.
Файзуллин опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что Минстрой рассчитывает выйти на ввод жилья в 100 миллионов квадратных метров в 2027 году, в 2020 году было более 82 миллионов квадратных метров.
Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а также появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ. Позже новость была опубликована на сайте ria.ru.
Затем Файзуллин был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".
МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
ПМЭФ
в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге
. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ-2021.