https://ria.ru/20210603/redaktor-1735431796.html

Файзуллин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Файзуллин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости - РИА Новости, 03.06.2021

Файзуллин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T14:10

2021-06-03T14:10

2021-06-03T14:40

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

санкт-петербург

технологии

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.Файзуллин опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что Минстрой рассчитывает выйти на ввод жилья в 100 миллионов квадратных метров в 2027 году, в 2020 году было более 82 миллионов квадратных метров.Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а также появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ. Позже новость была опубликована на сайте ria.ru.Затем Файзуллин был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.ПМЭФ в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ-2021.

https://ria.ru/20210603/ria-1735424758.html

https://ria.ru/20210602/novosti-1735247322.html

россия

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург, технологии, общество