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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/redaktor-1735398131.html
Хуснуллин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Хуснуллин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости - РИА Новости, 03.06.2021
Хуснуллин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T12:17
2021-06-03T12:18
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
марат хуснуллин
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.Хуснуллин опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что вопрос с водой в Крыму принципиально решен, сегодня вода подается без ограничений.Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а также появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ. Позже новость была опубликована на сайте ria.ru.Затем Хуснуллин был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.ПМЭФ в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ-2021.
https://ria.ru/20210603/rogozin-1735382122.html
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петербургский международный экономический форум (фонд), марат хуснуллин, санкт-петербург, общество

Хуснуллин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

12:17 03.06.2021 (обновлено: 12:18 03.06.2021)
 
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.
Хуснуллин опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что вопрос с водой в Крыму принципиально решен, сегодня вода подается без ограничений.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин выпускает новость на сайт ria.ru на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
11:16Петербургский международный экономический форум
Рогозин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а также появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ. Позже новость была опубликована на сайте ria.ru.
Затем Хуснуллин был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".
МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
ПМЭФ в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ-2021.
Страница информационного агентства РИА Новости в социальной сети Facebook - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
Вчера, 13:49Петербургский международный экономический форум
РИА Новости выпустило специальную ленту новостей к ПМЭФ
 
Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)Марат ХуснуллинСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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