https://ria.ru/20210603/redaktor-1735398131.html

Хуснуллин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Хуснуллин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости - РИА Новости, 03.06.2021

Хуснуллин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T12:17

2021-06-03T12:17

2021-06-03T12:18

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

марат хуснуллин

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.Хуснуллин опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что вопрос с водой в Крыму принципиально решен, сегодня вода подается без ограничений.Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а также появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ. Позже новость была опубликована на сайте ria.ru.Затем Хуснуллин был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.ПМЭФ в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ-2021.

https://ria.ru/20210603/rogozin-1735382122.html

https://ria.ru/20210602/novosti-1735247322.html

санкт-петербург

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петербургский международный экономический форум (фонд), марат хуснуллин, санкт-петербург, общество